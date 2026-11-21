З апочна официалното посещение на министър-председателя Румен Радев в Кралство Саудитска Арабия. Визитата на българския премиер е по покана на престолонаследника и министър-председател на Кралство Саудитска Арабия Негово Кралско Височество Принц Мохамед бин Салман бин Абдулазиз Ал Сауд.

В Рияд министър-председателят Румен Радев беше посрещнат от д-р Маджид бин Абдула Ал-Касаби, министър на търговията на Кралство Саудитска Арабия и член на Съвета по икономически въпроси и развитие, съобщиха от правителствената пресслужба.

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Разговорите ще се състоят в столицата Рияд. Във водената от Радев делегация са включени вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и министърът на туризма Илин Димитров.

В рамките на визитата вицепремиерът и министрите ще проведат двустранни срещи със свои колеги и представители на Саудитска Арабия.

Източник: МС

Посещението на премиера е поредна стъпка в контактите между двете държави. Преди дни министрите на отбраната на България и Саудитска Арабия Димитър Стоянов и принц Халид бин Салман бин Абдулазиз Ал Сауд обсъдиха двустранното сътрудничество във военната сфера и възможностите за неговото задълбочаване.

Съставът на българската делегация показва, че разговорите в Рияд ще обхванат няколко направления на сътрудничество, сред които икономика, инвестиции, сигурност, транспорт и туризъм.

Очаква се срещите да очертаят възможности за развитие на отношенията между България и Саудитска Арабия в тези области.