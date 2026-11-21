П рез последните дни системите, които поддържат живота ни, станаха ненадеждни. И сега технологичните проблеми на компаниите се превърнаха в проблем на всички ни.

Досега през ноември широкомащабният облачен срив на Microsoft засегна много бизнеси, здравни услуги и банки. Междувременно Федералната авиационна администрация (FAA) все още разследва телекомуникационния срив, който доведе до спирането на полетите в САЩ миналия петък, пише The Huffington post.

В понеделник хиляди банкови клиенти съобщиха за проблеми с достъпа до онлайн сметките си, а по-късно от JP Morgan Chase заявиха, че тези технически проблеми се дължат на временен „софтуерен бъг“. Отделно в понеделник от авиокомпанията United Airlines съобщиха, че компютърен проблем е забавил заминаващите полети. А във вторник вътрешна актуализация на Apple предизвика прекъсвания в работата на App Store и услугите за клиентите, съобщи технологичният гигант.

Въпреки привидно логичните обяснения за тези събития, последователните системни сривове тревожат хората онлайн и водят до конспиративни теории за „затъмнения“ (масови прекъсвания). Истината зад тези повтарящи се системни прекъсвания има по-приземено обяснение.

„Не мисля, че хората трябва да се притесняват, че в момента сме подложени на кибератака. Но това повдига някои много основателни въпроси относно крехкостта на нашата технологична инфраструктура“, каза Майкъл Чапъл, професор по информационни технологии, анализи и операции в Университета „Нотр Дам“.

Когато толкова много онлайн услуги разчитат на един доставчик, това може да доведе до каскадни проблеми.

„Това, което прави тези сривове толкова разрушителни, е колко много неща зависят от едни и същи системи. Можете да превключите от приложението на вашата банка към нейния уебсайт и пак да разчитате на системата, която току-що е отказала. Проблем в една банка може също така да забави плащанията към клиенти в друга“, каза Фън Ли, заместник-декан по научните изследвания и иновациите в Бизнес училището „Бейс“ към Лондонския университет „Сити Сейнт Джордж“.

Първо проверете дали наистина се случва срив в киберсигурността или не

Експертите по киберсигурност очакват тези общосистемни софтуерни прекъсвания да се случат отново, затова е най-добре да сте подготвени за следващия път, когато телефонът, приложението или компютърът ви започнат да показват съобщение за „системна грешка“.

„Съвпадението във времето на случилото се тази седмица беше по-скоро случайност, отколкото нещо друго. Но мисля, че ще продължим да виждаме подобни инциденти, защото просто ставаме все по-зависими от наистина сложни технологии“, каза Чапъл.

Често първият знак, че нещо не е наред, е когато вече нямате достъп до дадена услуга онлайн. За да проверите повторно дали проблемът е само при вас, посетете Downdetector – сайт, който събира сигнали от потребители за прекъснати онлайн услуги, за да видите дали приложението, което използвате, е засегнато. Само имайте предвид, че той може да не показва пълната картина. „Downdetector брои потребителските доклади, което означава, че притеснените потребители изкуствено раздуват статистиката по време на медийни събития“, каза Кейн Макгладри, експерт по сигурността и старши член на Института на инженерите по електротехника и електроника (IEEE).

Ако се чудите дали даден уебсайт не работи, опитайте да го потърсите в уеб услуга, която тества достъпността директно, като например Is It Down Right Now. Приложенията също могат да поддържат собствени актуализации на статуса в реално време. В случая със срива на Apple във вторник потребителите можеха да проверят статуса на това дали App Store работи или не на страницата за състоянието на системите на Apple (Apple System Status).

Какво можете да направите, за да се защитите от сривове в киберсигурността

Най-простият и важен начин да се подготвите за неочаквани системни сривове е да създадете резервен план за интернет и финансов план за спешни случаи, както и да подготвите резервни варианти при пътуване, казват експертите.

Технологии

Много потребители на Outlook нямаха достъп до входящите си пощенски кутии по време на срива на Microsoft. Ако имате важни контакти или информация, този вид целодневно неудобство може да се превърне в главоболие. Ето защо архивирането на вашите документи и контакти е толкова важно.

За да избегнете загубата на достъп до важните си документи, Чапъл съветва да използвате инструменти за синхронизация, за да съхранявате копия на това, върху което работите, на множество устройства. Например можете да архивирате документи в лично облачно пространство за съхранение като Google Drive.

„Можете да ги съхранявате в облака, но ако са синхронизирани с компютъра ви, където имате работни копия, тогава ще можете да продължите да работите дори когато тези системи откажат“, каза той.

Пари

Ако вашата банка внезапно стане недостъпна, ще можете ли все пак да плащате за пътуванията или услугите си междувременно? Ако отговорът е „не“, сега е моментът да създадете резервни варианти. Ли съветва да имате резервна карта от друга банка при извънредни ситуации с онлайн банкирането.

Макгладри каза, че държи пари в брой за две до четири седмици в дребни банкноти и разпределя парите си между различни институции и методи на плащане, като например „кредитна карта от друг издател, дебитна карта и в идеалния случай сметка в кредитен съюз като резервен вариант“, ако един метод на плащане откаже.

„По-големият риск са измамниците. Фалшивите текстови съобщения за „блокирана сметка“ рязко зачестяват по време на подобни събития, така че третирайте всяко непоискано съобщение относно сметките си като враждебно. Ако имате нужда от незабавен достъп, отидете в местен клон или използвайте банкомат. В противен случай просто изчакайте. Тези инциденти обикновено се отстраняват в рамките на същия ден. Измамниците разчитат на това хората да изпаднат в паника“, каза той.

Пътувания

Закъсненията на полети поради технически проблеми стават все по-чести този месец и затова помага да имате готови резервни планове за пътуване предварително. Ли съветва да включите известията от авиокомпаниите и да „си оставяте допълнително време, ако трябва да сте някъде на фиксирана дата“.

„Оставяйте буферни дни около важни пътувания, познавайте възможностите си за презаверяване на билети и застраховайте скъпите билети без право на възстановяване на сумата“, каза Макгладри.

Ако ви предстои важно празнично пътуване, запитайте се: „Ами ако плановете ми за пътуване със самолет пропаднат? Мога ли да наема кола, да хвана влак или да направя нещо друго? Колкото по-бързо можете да реагирате, когато нещо започне да се обърква леко, толкова по-вероятно е да успеете, вместо да чакате на наистина дълга опашка“, казва Чапъл.

Подготовката е под ваш контрол, когато сривовете са извън контрол

Можете да се подготвите за най-лошото и въпреки това да изпитате неудобство по време на системен срив. Това е нормално. „Трудно е да се направиш устойчив срещу голям срив при технологичен доставчик. Просто трябва да поемете риска, че ако имейлът ми няма да работи няколко часа: „Е, ще трябва да правя нещо друго за няколко часа“, каза Чапъл.

Знайте, че подготовката за тези сривове в киберсигурността не бива да зависи единствено от потребителите.

„Има граници на това, което отделните хора могат да направят. Когато основни услуги откажат, регулаторите трябва да получат доказателства от операторите, да разследват какво се е объркало и да обяснят констатациите си публично. Те също така трябва да проверят дали резервните системи работят на практика и да затегнат правилата, където е необходимо, за да предотвратят повторение“, каза Ли.