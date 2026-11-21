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П ромени в системата за подкрепа на хората с увреждания подготвя Министерството на труда и социалната политика. Целта е финансовите средства да се насочват по-ефективно към реалните потребности на хората, без да се ограничават техните права. Това заяви социалният министър Наталия Ефремова в eфира на NOVA.

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Какво обяви социалният министър:

Подготвя се пакет от промени в системата за подкрепа на хората с увреждания.

Предвиждат се проверки за несъответствия при решенията на ТЕЛК.

Обсъжда се създаването на 500 специализирани социални таксита за хора в уязвимо положение.

Над 500 000 души ще получат коледна финансова подкрепа.

Семействата на загиналите при тежката катастрофа на АМ „Тракия“ ще получат по 8000 евро.

На непълнолетното момиче, станало жертва на сексуално посегателство, се оказва психологическа подкрепа.

„Нашата цел никога не е била и никога няма да бъде да се отнемат правата на тези хора. Ние искаме средствата, с които разполагаме, да бъдат много по-ефективно насочвани към нуждите на хората с увреждания“, подчерта Ефремова.

Колко става помощта за хората с ТЕЛК

По думите ѝ въпреки ежегодното увеличение на средствата за подкрепа това не води непременно до по-висока удовлетвореност от предоставяните услуги. Затова министерството подготвя пакет от промени, които ще бъдат обсъдени с представителните организации на хората с увреждания.

Проверки на решенията на ТЕЛК

Ефремова коментира и установени несъответствия при решенията на ТЕЛК. Тя даде пример с хора с 100% загуба на зрение, които въпреки това притежават шофьорски книжки и управляват автомобили. По думите ѝ подобни случаи вече започват да се проверяват.

Министърът обясни, че новите технологии могат да подпомогнат автоматизираната проверка на информацията в електронните системи, но резултатите няма да бъдат приемани без допълнителна лекарска преценка.

„Министерството работи и с МВР за проследяване на нерегламентирани практики при издаването на решения от ТЕЛК“, посочи тя.

Ефремова увери, че няма да бъдат предприемани промени в ущърб на майките и личните асистенти. В страната личните асистенти са над 100 000 и се грижат за повече от 85 000 души с увреждания.

През първата половина на следващата година ще стане ясно дали ще има промени в Закона за личната помощ и в свързаните с него нормативни актове.

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500 социални таксита в страната

Сред обсъжданите инициативи е създаването на специализирана транспортна услуга под името „Социално такси“. Тя ще бъде предназначена за хора в уязвимо положение, които срещат затруднения при придвижването си до болници, банки, магазини и други обществени услуги.

„Министерството води разговори с Европейската комисия по Социалния план за климата. Идеята е хора в уязвимо положение да могат да използват специализиран транспорт, за да стигат до болница, банка или магазин. Нашата идея е за 500 такива таксита, които да са на разположение на всички общини в страната“, обясни Ефремова.

Преговорите по инициативата трябва да продължат през 2027 г., а одобрените инвестиции се очаква да започнат през 2028 г.

Над 500 000 души ще получат коледни добавки

Около 290 000 души, които получават социалната си подкрепа по банков път, вече са получили коледната добавка, съобщи социалният министър.

От понеделник средствата ще могат да бъдат получени и в пощенските станции. Изплащането ще продължи до 23 декември.

Общо малко над 500 000 души ще получат коледна подкрепа. В следващия бюджет са предвидени и великденска, и коледна добавка в размер на 50 евро за семействата с ниски доходи.

Ефремова припомни и за изплатения инфлационен чек за 2026 г., от който автоматично са се възползвали около 400 000 души. Продължава и изплащането на помощите за отопление.

Отпускат по 8000 евро за семействата на загиналите на АМ "Тракия"

По 8000 евро за семействата на загиналите при катастрофата на АМ „Тракия“

Социалният министър коментира и подкрепата за семействата на загиналите при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“.

„С всички 13 семейства е установен контакт, а три заявления за помощ вече са подадени и се обработват. Всяко семейство ще получи по 8000 евро“, заяви Ефремова.

Психологическа подкрепа за момичето, станало жертва на посегателство

Ефремова засегна и случая със сексуалното посегателство над непълнолетно момиче, за което са задържани три непълнолетни момчета.

По думите ѝ Държавната агенция за закрила на детето е била сезирана от майка, която е забелязала разпространяван видеоклип в социалните мрежи. След сигнала е започнала проверка и е образувано досъдебно производство.

Агенцията е сезирала Главната дирекция за борба с организираната престъпност (ГДБОП) с искане за премахване на видеоматериалите от интернет.

„Трите момчета са задържани за 48 часа. На момичето се оказва психологическа подкрепа, а социалните служби работят както с него и семейството му, така и със семействата на момчетата“, подчерта Ефремова.

Министърът уточни, че до момента децата и техните семейства не са били познати на социалната система.