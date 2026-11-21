Н ай-малко 11 души загинаха, а стотици потърсиха медицинска помощ след консумация на съмнителен алкохол в североизточния индийски щат Манипур. Инцидентът е станал в окръг Чандел, където властите разследват предполагаемо отравяне с фалшифицирана алкохолна напитка, съобщават индийски и международни медии.

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Какво е известно до момента:

Най-малко 11 души са починали в рамките на 48 часа след употреба на съмнителен алкохол.

Първоначално над 180 души са приети в две болници в столицата Имфал.

По-късни съобщения на индийски медии сочат, че броят на пациентите, потърсили лечение, надхвърля 300.

Главният министър на Манипур Юмнам Кхемчанд Сингх разпореди разследване и обеща виновните да бъдат наказани.

Полицията съобщи, че алкохолът е бил доставен от съседния окръг Какчинг.

Точната причина за смъртните случаи все още се установява.

„Над 180 пациенти са приети в двете болници до момента, а броят на починалите през последните 48 часа достигна 11“, се посочва в изявление на главния министър Юмнам Кхемчанд Сингх, разпространено в петък.

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Той разпореди разследване за установяване на обстоятелствата около инцидента и заяви, че отговорните за случилото се ще бъдат арестувани и наказани.

Пострадалите са от различни населени места в окръг Чандел. Те са транспортирани за лечение в болници в столицата Имфал. По информация на The Indian Express впоследствие една от болниците е съобщила, че е оказала медицинска помощ на над 300 пациенти със съмнения за отравяне.

Сред симптомите, за които съобщават медицинските екипи, са замайване и болки в корема. На част от пациентите се налага и хемодиализа.

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Откъде е дошъл алкохолът

Според информация на полицията в окръг Чандел алкохолната напитка, консумирана от пострадалите, е била закупена от Сугну, в съседния окръг Какчинг.

Полицията уточнява, че напитката не е произведена в Чандел. Властите призоваха обществеността и медиите да не разпространяват непотвърдена информация за произхода ѝ.

Местната администрация издаде здравно предупреждение, с което призова жителите да не употребяват домашно произведен алкохол или напитки със съмнителен произход, особено ако са доставени от засегнатите райони.

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Хората, които след консумация на алкохол изпитват повръщане, коремни болки, главоболие, замайване, замъглено зрение или затруднено дишане, трябва незабавно да потърсят медицинска помощ. Препоръката важи и за хора, употребили алкохол от същия съмнителен източник, дори ако все още нямат симптоми.

Властите призоваха гражданите да не консумират, продават, споделят или изхвърлят съмнителните напитки, преди да уведомят компетентните органи, за да могат да бъдат взети проби за изследване.

Защо фалшивият алкохол е толкова опасен

В Индия периодично се регистрират масови отравяния и смъртни случаи след употреба на нелегално произведен или фалшифициран алкохол. Част от тези напитки съдържат метанол – силно токсично промишлено химично вещество, което понякога се добавя към нелегални спиртни напитки.

Метанолът е опасен дори в сравнително малки количества. При поглъщане той може да причини тежко отравяне, увреждане на зрителния нерв, слепота, увреждане на вътрешни органи и смърт.

Според информация на агенция "Франс прес" (AFP) през май 2026 г. най-малко 15 души са починали след употреба на нелегален алкохол с метанол в района на град Пуна, в западния индийски щат Махаращра.

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През август в щата Гуджарат 13 души са загинали, а над 60 са пострадали след консумация на алкохол, съдържащ метанол.

Една от причините за разпространението на подобни напитки е ниската им цена. В някои райони на Индия бутилка нелегален алкохол може да се продава за по-малко от един долар, което го прави достъпен за хора с ниски доходи.

Случаят в Манипур отново поставя въпроса за контрола върху производството и разпространението на алкохол в Индия, особено в районите, където нелегалната търговия остава сериозен проблем.