Наградите "Оскар": Най-силните и емоционални моменти от вечерта

М ного звезди блеснаха на тазгодишните награди "Оскар". Сцената събра някои от най-големите имена в Холивуд за една вечер, изпълнена със забавление и страхотни мигове. Събитието се проведе в театър "Долби" в Холивуд, където на тазгодишните "Оскар"-и имаше много музикални изпълнения.

Водещ отново беше Джими Кимъл - за трети път.

От някои дългоочаквани победи до някои наистина трогателни благодарствени речи - ето всички най-добри, най-големи и най-запомнящи се моменти от 95-ата церемония по връчването на "Оскар"-ите на 12 март!

Джими Кимъл откри шоуто

След като скочи с парашут в театър "Долби" (буквално падайки от въздуха), Кимъл изнесе монолог, който беше леко закачлив, като се подигра с някои от номинираните, но с внимателен тон - в по-голямата си част.

След като се подигра със Стивън Спилбърг, Джеймс Камерън и Том Круз, в края на монолога си той се спря на прословутия миналогодишен шамар, като обясни: "Искаме да се забавлявате, да се чувствате в безопасност и най-важното, искам аз да се чувствам в безопасност. Затова имаме строги правила. Ако някой в този театър извърши акт на насилие в който и да е момент от представлението, ще ви бъде връчен "Оскар" за най-добър актьор и ще ви бъде разрешено да произнесете 19-минутна реч."

Ке Хюй Куан започва да се забавлява

След като доминираше през по-голямата част от сезона на наградите през 2023 г., Ке Хюй Куан го закри с първата си, историческа победа на "Оскар" за най-добра поддържаща мъжка роля. 51-годишната звезда взе приза за "Всичко навсякъде наведнъж", затваряйки близо 40-годишна пропаст, откакто Хаинг С. Нгор стана първият изпълнител от азиатски произход, спечелил категорията през 1985 г.

"Майка ми е на 84 години и е вкъщи и гледа. Мамо, току-що спечелих "Оскар"!" - гордо заяви през сълзи той, докато вдигаше своя "Оскар". "Моето пътуване започна на лодка. Прекарах една година в бежански лагер. И някак си се озовах тук, на най-голямата сцена в Холивуд. Казват, че такива истории се случват само във филмите. Не мога да повярвам, че това се случва на мен. Това е американската мечта."

Джейми Лий Къртис печели първия си "Оскар"

Екранната легенда спечели първия си "Оскар" в неделя - след като получи първата си номинация в 45-годишната си кариера - за ролята си във филма "Всичко навсякъде наведнъж". Това беше първата изненада на вечерта, тъй като Анджела Басет беше фаворит за победата в категорията.

"Знам, че изглежда така, сякаш стоя тук сама, но не е така. Аз представлявам стотици хора", каза тя, преди да спомене колегите си от актьорския състав и екипа, своя "екип на мечтите", семейството си, поддръжниците на "жанровите филми", които е направила, и покойните си родители, като емоционално каза на всички тях: "Току-що спечелихме "Оскар".

"Naatu Naatu" влиза в историята

Раул Сиплигундж и Каала Бхайрава разтърсиха Долби в неделя вечер с епичното си изпълнение на хитовата сензация "Naatu Naatu". Певците и тълпа от танцьори изправиха цялата публика на крака, след като изсвириха вокалите си от индийския филм RRR. Изпълнението, което несъмнено накара всички погледи в Индия да се залепят за телевизорите рано сутринта в понеделник, заслужи бурни овации след вълнуващия танцов номер.

По-късно вечерта "Naatu Naatu" спечели "Оскар" за най-добра оригинална песен, превръщайки се в първата песен от индийски филм, която печели в тази категория.

Риана показва коремче по време на изпълнението на "Lift Me Up"

Rihanna performs "Lift Me Up" at the #Oscars; ASAP raises his glass pic.twitter.com/6N5hVCbftE — philip lewis (@Phil_Lewis_) March 13, 2023

Риана излезе на сцената и представи на зрителите впечатляващо изпълнение на номинирания за "Оскар" сингъл "Lift Me Up" от филма "Черната пантера": Уаканда завинаги". Облечена в разкошен блестящ комплект от риза и панталон, Риана изпя баладата, написана от нея, певицата Темс, носителя на "Оскар" Лудвиг Гьорансон и режисьора на "Уаканда завинаги" Райън Куглър. Песента е в чест на Чадуик Босман.

Публиката на "Оскарите" беше втрещена, докато Риана изпяваше баладата си, удряйки всяка висока нота със сила и грация. Застанала на платформа с пера, Риана изглеждаше емоционална, тъй като беше посрещната с бурни овации. В края на изпълнението ѝ камерата се насочи към партньора на Риана и баща на нейния син и бъдещо бебе - A$AP Rocky, който изглеждаше изпълнен с гордост, докато я аплодираше. Роки също празнуваше най-голямата нощ в Холивуд с чаша шампанско в ръка.

Майкъл Б. Джордан и Джонатан Майорс с мил жест към Анджела Басет

Въпреки че Басет не спечели "Оскар" за най-добра актриса в поддържаща роля, тя все пак усети любовта на Джордан и Майорс, които специално я поздравиха, когато излязоха на сцената, за да връчат наградата за най-добра кинематография.

Симпатичните звезди деликатно дадоха на Басет акъл, преди да преминат към материала си по сценарий, като Джордан кимна към Басет в публиката и тихо сподели: "Хей, лельо" - репликата, която неговият герой Ерик Килмонгер произнесе към кралицата Рамонда на Басет в първия филм за Черната пантера. "Обичаме те", добави Майорс с подкрепяща усмивка, преди да пристъпят към планираната презентация.

Джон Траволта стана емоционален на при представянето на "In Memoriam"

Един от най-емоционалните и сърцераздирателни моменти на вечерта дойде, както може да се очаква, от сегмента "In Memoriam", който беше представен от Джон Траволта.

"В тази индустрия имаме редкия лукс да правим това, което обичаме, за да си изкарваме прехраната, а понякога и да го правим с хората, които обичаме", сподели Траволта. "И тъй като тази вечер е празник на работата и постиженията на нашата общност през изминалата година, тогава е съвсем уместно да отбележим онези, които загубихме и които посветиха живота си на занаята, както пред, така и зад камерата."

"Чрез своя неизмерим принос всеки от тях остави индивидуална и незаличима следа, която споделя и ни информира. Те докоснаха сърцата ни, накараха ни да се усмихнем и се превърнаха в скъпи приятели", продължи той, докато гласът му заглхаяе, а в очите му се появиха сълзи, "на които винаги ще останем безнадеждно предани."

При представянето си Траволта отдаде специална почит на Оливия-Нютон Джон, която изпя "Hopelessly Devoted to You" в мюзикъла им "Grease" от 1978 г. След това Траволта представи Лени Кравиц, който седна на пиано и изпълни трогателно изпълнение на своята песен "Calling All Angels".

"Всичко навсякъде наведнъж" спечели всичко, цяла нощ

Любимата научнофантастична драма за семейството, болката, поколенческите травми, мултивселените и пръстите на хотдога спечели сърцата и умовете на Академията. Малкият, независим филм, влезе в неделното шоу с общо 11 номинации - и в крайна сметка спечели общо седем - включително всички основни категории, с изключение на най-добър актьор, където не беше номиниран.

В крайна сметка EEAAO отнесе "Оскар" за най-добра актриса (Мишел Йео), най-добра актриса в поддържаща роля (Джейми Лий Къртис), най-добър актьор в поддържаща роля (Ке Хуей Куан), най-добра режисура, най-добър оригинален сценарий, най-добър монтаж и най-голямата категория - най-добър филм!

