Половин милион празни жилища: Ще поевтинеят ли имотите, ако излязат на пазара?

Спадът в сделките с имоти за последното тримесечие е 22% спрямо същия период на миналата година – юли – септември. В Несебър спадът е 37%. Това каза имотният експерт Мартин Сребров в ефира на NOVA.
По думите му има информация, че цените на имотите растат с около 15%, докато броят на сделките намалява.
Инвеститорите се отдръпват
Според Сребров спадът при сделките с инвестиционна цел е много по-голям – над 22%. В същото време има ръст на сделките с имоти, купени за живеене, а не например за отдаване под наем.
Сделките с имоти падат, но цените още не отстъпват
Половин милион празни жилища в големите градове
Експертът посочи, че в София има 230 000 празни жилища. В София, Пловдив, Варна и Бургас общо броят им е 500 000.
Според Сребров, ако необитаемите жилища излязат на пазара – за наем или продажба, може да се очаква спад в цените. По думите му трябва да има данък върху необитаем имот.
Сделките се сриват, цените – не. Има ли имотен балон?
Защо цените няма да паднат
Сребров отбеляза, че предлагането не може да настигне търсенето, което води до скок на цените. Докато безработицата е ниска, цените на недвижимите имоти няма да паднат, заяви той. Според него цените не могат да паднат и заради широката достъпност на кредитите.
Разрешителните за строеж – с 40% по-малко
Експертът даде данни и за разрешителните за строеж. В София за 2023 г. те са били 21 000, а за 2025 г. – 12 000. Така при ръст на търсенето има 40% спад на разрешителните за строеж, поясни Сребров.