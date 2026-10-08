Половин милион празни жилища: Ще поевтинеят ли имотите, ако излязат на пазара?

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Спадът в сделките с имоти за последното тримесечие е 22% спрямо същия период на миналата година – юли – септември. В Несебър спадът е 37%. Това каза имотният експерт Мартин Сребров в ефира на NOVA.

По думите му има информация, че цените на имотите растат с около 15%, докато броят на сделките намалява.

Инвеститорите се отдръпват

Според Сребров спадът при сделките с инвестиционна цел е много по-голям – над 22%. В същото време има ръст на сделките с имоти, купени за живеене, а не например за отдаване под наем.

Сделките с имоти падат, но цените още не отстъпват

Половин милион празни жилища в големите градове

Експертът посочи, че в София има 230 000 празни жилища. В София, Пловдив, Варна и Бургас общо броят им е 500 000.

Според Сребров, ако необитаемите жилища излязат на пазара – за наем или продажба, може да се очаква спад в цените. По думите му трябва да има данък върху необитаем имот.

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Защо цените няма да паднат

Сребров отбеляза, че предлагането не може да настигне търсенето, което води до скок на цените. Докато безработицата е ниска, цените на недвижимите имоти няма да паднат, заяви той. Според него цените не могат да паднат и заради широката достъпност на кредитите.

Разрешителните за строеж – с 40% по-малко

Експертът даде данни и за разрешителните за строеж. В София за 2023 г. те са били 21 000, а за 2025 г. – 12 000. Така при ръст на търсенето има 40% спад на разрешителните за строеж, поясни Сребров.