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Отстъпките при имотите растат, брокер прогнозира спад на цените до 15%

Купувачите стават по-предпазливи, а продавачите все по-често са склонни да преговарят за цената

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

28 септември 2026, 10:41
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Ц ените на жилищата продължават да растат, но паралелно с това броят на сделките намалява. Данните за Стара Загора показват ясно разминаването между двете тенденции.

Според НСИ през второто тримесечие жилищата в града са поскъпнали с 15,7% спрямо същия период на 2025 г., а само за едно тримесечие увеличението е 2,9%.

В същото време броят на продажбите се свива с 15% на годишна база.

Новото строителство стига до 1900 евро на квадрат

Брокерът на недвижими имоти Бисер Орлов посочи пред NOVA, че доскоро е имало значителна разлика между офертните цени в Стара Загора и тези в София, Пловдив, Варна и Бургас.

„Имаше една голяма ножица в офертните цени на предлаганите имоти. В градове като София, Пловдив, Варна, Бургас цените бяха сравнително по-високи от тези в Стара Загора. И инерционно до края на 2025 година увеличението на цените в някои от секторите беше почти двойно, а пък сравнимо за 30-годишен период те си увеличиха цената 30 пъти“, отбеляза Орлов.

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Сред купувачите има както хора, които търсят собствен дом, така и инвеститори, които придобиват имоти с цел отдаване под наем или последваща продажба.

По думите на Орлов важна роля продължава да има ипотечното кредитиране.

„Повечето ни клиенти ползват ипотечни кредити. Лихвите са изключително конкурентни в момента и това допълнително спомага при вземането на решение. Новото в тенденциите е търсенето на апартаменти с две и повече спални от млади хора“, посочи той.

При новото строителство цените вече достигат нива, които доскоро са били нетипични за Стара Загора.

„При новото строителство предлагането е активно в диапазона между 1500 и 1900 евро за квадратен метър. Това са нечувани нива за нашия град, но са факт вече и има реализирани сделки на тези нива“, каза брокерът.

Очаквания за корекция на цените

Въпреки силното поскъпване Орлов не смята, че пазарът в момента е в ситуация на имотен балон.

Той очаква възможна корекция до края на годината.

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„Моите очаквания са, че до края на годината може да има лек спад от около 5 до 15% в цените на имотите. Кандидат-купувачите изчакват някаква корекция надолу“, каза той.

По думите му на пазара ще повлияе и евентуалното покачване на данъците, а дали ще продължи бумът в строителството ще зависи и от печалбите на строителите.

Купувачите стават по-предпазливи

Изпълнителният директор на „Адрес Недвижими имоти“ Гергана Тенекеджиева коментира, че движението на цените е свързано и с увеличението на доходите.

„Ръстът на доходите е функция на ръста на цените. Колкото порастват доходите, с толкова пораснаха и цените. Достъпността на жилищата предвид ниските лихвени проценти и евтиния паричен ресурс, който банките ни дават, всъщност е доста голяма“, каза тя в ефира на „Здравей, България“.

По думите ѝ купувачите в момента са по-балансирани и внимателни, проверяват какво се случва на пазара и предприемат покупка, когато имат реална необходимост.

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„Ръстът на цените скочи през втората половина на 2025 г. Сега наблюдаваме 4,5% ръст на цените спрямо първото тримесечие. Това е съвсем нормално. Защото, за да се намалят цените, трябва да паднат драстично сделките. А всъщност сделките са паднали само две тримесечия подред. Очакваме, че ще паднат и през третото тримесечие, но това са наистина бавни процеси“, посочи Тенекеджиева.

Продавачите правят повече отстъпки

Според данните, посочени от Тенекеджиева, 80% от купувачите придобиват жилище, в което да живеят, а останалите около 20% купуват с инвестиционна цел.

На пазара се вижда промяна и при преговорите за цената.

Отстъпките над 5000 евро при сделките са нараснали със 70%, посочи тя.

„Тоест продавачите са много по-склонни да разгледат предложението на купувача и да реагират“, обясни Тенекеджиева.

По думите ѝ ниските лихви продължават да бъдат силен фактор при решението за покупка.

„В момента е престъпление да имаш 50 хил. и да не си помислиш да си купиш жилище за 300 хил. Лихвата е толкова ниска в момента, аз не помня години, в които да е имало инфлация, по-ниска от тази лихва“, каза тя.

Какво може да се случи с наемите

Тенекеджиева очаква през следващата година да стане по-ясно дали ще има ръст на сделките за наеми и как това ще се отрази на наемните цени.

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„В момента има достатъчно много хора на пазара, които са си купили имоти, за да ги отдават под наем, и когато има добро предлагане, има и разумна цена“, посочи тя.

Картината в момента показва продължаващ ръст на цените, но по-слаба активност при сделките, по-внимателни купувачи и по-голяма готовност на продавачите да обсъждат отстъпка.

Редактор: Маргарита Костадинова
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