Отстъпките при имотите растат, брокер прогнозира спад на цените до 15%

Ц ените на жилищата продължават да растат, но паралелно с това броят на сделките намалява. Данните за Стара Загора показват ясно разминаването между двете тенденции.
Според НСИ през второто тримесечие жилищата в града са поскъпнали с 15,7% спрямо същия период на 2025 г., а само за едно тримесечие увеличението е 2,9%.
В същото време броят на продажбите се свива с 15% на годишна база.
Новото строителство стига до 1900 евро на квадрат
Брокерът на недвижими имоти Бисер Орлов посочи пред NOVA, че доскоро е имало значителна разлика между офертните цени в Стара Загора и тези в София, Пловдив, Варна и Бургас.
„Имаше една голяма ножица в офертните цени на предлаганите имоти. В градове като София, Пловдив, Варна, Бургас цените бяха сравнително по-високи от тези в Стара Загора. И инерционно до края на 2025 година увеличението на цените в някои от секторите беше почти двойно, а пък сравнимо за 30-годишен период те си увеличиха цената 30 пъти“, отбеляза Орлов.
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Сред купувачите има както хора, които търсят собствен дом, така и инвеститори, които придобиват имоти с цел отдаване под наем или последваща продажба.
По думите на Орлов важна роля продължава да има ипотечното кредитиране.
„Повечето ни клиенти ползват ипотечни кредити. Лихвите са изключително конкурентни в момента и това допълнително спомага при вземането на решение. Новото в тенденциите е търсенето на апартаменти с две и повече спални от млади хора“, посочи той.
При новото строителство цените вече достигат нива, които доскоро са били нетипични за Стара Загора.
„При новото строителство предлагането е активно в диапазона между 1500 и 1900 евро за квадратен метър. Това са нечувани нива за нашия град, но са факт вече и има реализирани сделки на тези нива“, каза брокерът.
Очаквания за корекция на цените
Въпреки силното поскъпване Орлов не смята, че пазарът в момента е в ситуация на имотен балон.
Той очаква възможна корекция до края на годината.
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„Моите очаквания са, че до края на годината може да има лек спад от около 5 до 15% в цените на имотите. Кандидат-купувачите изчакват някаква корекция надолу“, каза той.
По думите му на пазара ще повлияе и евентуалното покачване на данъците, а дали ще продължи бумът в строителството ще зависи и от печалбите на строителите.
Купувачите стават по-предпазливи
Изпълнителният директор на „Адрес Недвижими имоти“ Гергана Тенекеджиева коментира, че движението на цените е свързано и с увеличението на доходите.
„Ръстът на доходите е функция на ръста на цените. Колкото порастват доходите, с толкова пораснаха и цените. Достъпността на жилищата предвид ниските лихвени проценти и евтиния паричен ресурс, който банките ни дават, всъщност е доста голяма“, каза тя в ефира на „Здравей, България“.
По думите ѝ купувачите в момента са по-балансирани и внимателни, проверяват какво се случва на пазара и предприемат покупка, когато имат реална необходимост.
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„Ръстът на цените скочи през втората половина на 2025 г. Сега наблюдаваме 4,5% ръст на цените спрямо първото тримесечие. Това е съвсем нормално. Защото, за да се намалят цените, трябва да паднат драстично сделките. А всъщност сделките са паднали само две тримесечия подред. Очакваме, че ще паднат и през третото тримесечие, но това са наистина бавни процеси“, посочи Тенекеджиева.
Продавачите правят повече отстъпки
Според данните, посочени от Тенекеджиева, 80% от купувачите придобиват жилище, в което да живеят, а останалите около 20% купуват с инвестиционна цел.
На пазара се вижда промяна и при преговорите за цената.
Отстъпките над 5000 евро при сделките са нараснали със 70%, посочи тя.
„Тоест продавачите са много по-склонни да разгледат предложението на купувача и да реагират“, обясни Тенекеджиева.
По думите ѝ ниските лихви продължават да бъдат силен фактор при решението за покупка.
„В момента е престъпление да имаш 50 хил. и да не си помислиш да си купиш жилище за 300 хил. Лихвата е толкова ниска в момента, аз не помня години, в които да е имало инфлация, по-ниска от тази лихва“, каза тя.
Какво може да се случи с наемите
Тенекеджиева очаква през следващата година да стане по-ясно дали ще има ръст на сделките за наеми и как това ще се отрази на наемните цени.
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„В момента има достатъчно много хора на пазара, които са си купили имоти, за да ги отдават под наем, и когато има добро предлагане, има и разумна цена“, посочи тя.
Картината в момента показва продължаващ ръст на цените, но по-слаба активност при сделките, по-внимателни купувачи и по-голяма готовност на продавачите да обсъждат отстъпка.