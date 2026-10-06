Сделките се сриват, цените – не. Има ли имотен балон?

По-малкото сделки с имоти във Варна и в страната не са знак, че имотният балон се спуква. Просто част от инвеститорите и купувачите, които не търсят жилище за собствено ползване, се оттеглят. Това каза експертът по недвижими имоти Добромир Ганев в предаване на Радио Варна.
Поводът са данните, според които през третото тримесечие във Варна са вписани с 26% по-малко сделки с имоти, отколкото за същия период на миналата година. Вписаните сделки са покупко-продажбите, които са официално регистрирани след подписването на нотариален акт.
Сделките с имоти падат, но цените още не отстъпват
Кой напуска пазара
Според Ганев спадът е бил очакван още в началото на годината. Причините са две: международната обстановка и несигурността сред част от купувачите.
Най-много са се отдръпнали хората, които купуват с инвестиционна цел или разчитат на бърза печалба от препродажба. Тези, които търсят дом за себе си, остават на пазара.
Защо цените не падат
Въпреки по-слабото търсене цените на жилищата продължават да растат, защото предлагането е ограничено. По думите на Ганев в много райони няма достатъчно качествени имоти за продажба, а в централните части на големите градове изборът е силно ограничен.
Експертът посочи няколко фактора, които продължават да подкрепят пазара:
- Ниските лихви по жилищните кредити. От май те не са се покачвали и се държат около 2,4%.
- Ниската безработица и високата заетост. Безработицата в България е сред най-ниските в Европа.
- Растящите доходи.
- Инфлацията. Тя кара хората да търсят начин да запазят стойността на спестяванията си.
- Вътрешната миграция към големите градове. Варна привлича хиляди нови жители всяка година, което поддържа търсенето както на жилища за покупка, така и на имоти под наем.
Виница срещу центъра
Ганев подчерта, че пазарът се развива различно не само в отделните градове, но и в отделните квартали. Затова той трябва да се гледа диференцирано.
Отстъпките се връщат на имотния пазар
Във Варна най-много оферти за продажба има във Виница и там е възможен натиск върху цените. В централните части на града обаче офертите са единични, а купувачите вероятно са много повече от тях.
Ще поевтинеят ли жилищата
Ганев не очаква сериозно поевтиняване през следващите месеци. През първата половина на годината цените в много градове, включително във Варна, са се повишили с над 12%. Затова рязък обрат за кратко време е малко вероятен, смята той.
„Не виждам основания да говорим за спукване на балон“, категоричен е експертът. По думите му в дългосрочен план имотите остават актив, който запазва стойността на вложените пари, въпреки възможните временни колебания.