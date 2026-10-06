Сделките се сриват, цените – не. Има ли имотен балон?

По-малкото сделки с имоти във Варна и в страната не са знак, че имотният балон се спуква. Просто част от инвеститорите и купувачите, които не търсят жилище за собствено ползване, се оттеглят. Това каза експертът по недвижими имоти Добромир Ганев в предаване на Радио Варна.

Поводът са данните, според които през третото тримесечие във Варна са вписани с 26% по-малко сделки с имоти, отколкото за същия период на миналата година. Вписаните сделки са покупко-продажбите, които са официално регистрирани след подписването на нотариален акт.

Сделките с имоти падат, но цените още не отстъпват

Кой напуска пазара

Според Ганев спадът е бил очакван още в началото на годината. Причините са две: международната обстановка и несигурността сред част от купувачите.

Най-много са се отдръпнали хората, които купуват с инвестиционна цел или разчитат на бърза печалба от препродажба. Тези, които търсят дом за себе си, остават на пазара.

Защо цените не падат

Въпреки по-слабото търсене цените на жилищата продължават да растат, защото предлагането е ограничено. По думите на Ганев в много райони няма достатъчно качествени имоти за продажба, а в централните части на големите градове изборът е силно ограничен.

Експертът посочи няколко фактора, които продължават да подкрепят пазара:

Ниските лихви по жилищните кредити. От май те не са се покачвали и се държат около 2,4%.

От май те не са се покачвали и се държат около 2,4%. Ниската безработица и високата заетост. Безработицата в България е сред най-ниските в Европа.

Безработицата в България е сред най-ниските в Европа. Растящите доходи.

Инфлацията. Тя кара хората да търсят начин да запазят стойността на спестяванията си.

Тя кара хората да търсят начин да запазят стойността на спестяванията си. Вътрешната миграция към големите градове. Варна привлича хиляди нови жители всяка година, което поддържа търсенето както на жилища за покупка, така и на имоти под наем.

Виница срещу центъра

Ганев подчерта, че пазарът се развива различно не само в отделните градове, но и в отделните квартали. Затова той трябва да се гледа диференцирано.

Отстъпките се връщат на имотния пазар

Във Варна най-много оферти за продажба има във Виница и там е възможен натиск върху цените. В централните части на града обаче офертите са единични, а купувачите вероятно са много повече от тях.

Ще поевтинеят ли жилищата

Ганев не очаква сериозно поевтиняване през следващите месеци. През първата половина на годината цените в много градове, включително във Варна, са се повишили с над 12%. Затова рязък обрат за кратко време е малко вероятен, смята той.

„Не виждам основания да говорим за спукване на балон“, категоричен е експертът. По думите му в дългосрочен план имотите остават актив, който запазва стойността на вложените пари, въпреки възможните временни колебания.