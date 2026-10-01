Жилищата в България поскъпнаха с 15,5% за година - вторият най-силен ръст в ЕС

Цените на жилищата в България продължават да растат значително по-бързо от средното за Европейския съюз. През второто тримесечие на 2026 г. те са с 15,5% по-високи спрямо същия период на миналата година, показват данните на Евростат.

Това е вторият най-силен годишен ръст в ЕС. Пред България е единствено Португалия, където жилищата поскъпнаха с 16,5%.

За сравнение, средното увеличение е 4,7% за ЕС и 4% за еврозоната.

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Ръстът у нас се ускори на годишна база

През първото тримесечие на годината жилищата в България бяха с 14,8% по-скъпи спрямо година по-рано. През второто тримесечие годишният ръст вече достига 15,5%.

На тримесечна база обаче темпът се забавя. Между януари и март цените скочиха с 6,2% спрямо предходните три месеца, докато през второто тримесечие увеличението е 4,5%.

И това обаче остава сред най-високите стойности в ЕС.

Само Литва е пред България за тримесечието

Спрямо първото тримесечие най-силно поскъпване на жилищата е отчетено в Литва - 5%.

Следва България с 4,5%, а непосредствено след нея е Румъния с 4,4%.

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За същия период средното увеличение е едва 1,2% в ЕС и 1,1% в еврозоната.

Спад на цените е отчетен само в две държави - Унгария с 1,4% и Франция с 0,8%.

Португалия води по поскъпване за година

При сравнението със същото тримесечие на 2025 г. Португалия остава начело с ръст от 16,5%.

България е втора с 15,5%, а Литва е трета с 14,3%.

Докато в голяма част от Европа жилищата продължават да поскъпват, в няколко държави цените вървят в обратната посока. Най-силен годишен спад има във Финландия - 2,7%, следвана от Люксембург с 2,2% и Франция с 0,8%.

България е първа при сравнение със средната цена за 2025 г.

Още по-силно изглежда движението у нас, когато цените през второто тримесечие се сравнят със средното им ниво за цялата 2025г. По този показател България е на първо място в ЕС с ръст от 14,3%.

София остава сред най-евтините столици за покупка на жилище

Следват Португалия с 14,2% и Литва с 12,8%.

Данните показват, че въпреки известно забавяне на тримесечния темп спрямо началото на годината, българският жилищен пазар остава сред най-бързо поскъпващите в Европейския съюз.