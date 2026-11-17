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Растящите държавни разходи и зависимостта от временни приходи създават рискове за бюджета през следващите години. За това предупредиха икономистите Юлиан Войнов и Георги Вулджев в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

Според двамата проектобюджетът за 2027 г. не предлага достатъчно структурни реформи, които да ограничат увеличаването на разходите и да осигурят по-устойчиви публични финанси.

План-сметката на държавата предвижда дефицит от 3,5% от брутния вътрешен продукт, нов държавен дълг до 8,6 млрд. евро и приходи и разходи за над 50 млрд. евро.

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Разходите продължават да растат

„Големият проблем на бюджета са разходите, които непрекъснато се увеличават през последните години в драстични размери“, коментира Юлиан Войнов.

Според него вместо реална реформа на разходната част основната тежест отново се прехвърля върху бизнеса и работещите чрез по-високи данъци.

Георги Вулджев също определи резултата като разочароващ. По думите му правителството е разполагало с шест месеца, за да подготви по-амбициозни мерки за ограничаване на разходите.

„Социалните мерки трябва да бъдат много таргетирани“, подчерта икономистът.

Той посочи държавната администрация, МВР и съдебната система сред сферите, в които вижда проблеми с разходите.

Догодина ще платим цената: Икономисти с предупреждение за бюджета

Какво ще се случи с приходите през 2028 г.

Двамата икономисти поставиха под съмнение устойчивостта на заложените бюджетни приходи.

Според Войнов значителна част от допълнителните постъпления са временни и няма да бъдат налични през 2028 г.

Той предупреди, че това създава риск от нов натиск върху бюджета и държавния дълг през следващите години.

Има ли условия за инвестиционен бум

Икономистите изразиха скептицизъм и към заявките за предстоящ инвестиционен и технологичен бум.

Георги Вулджев подчерта, че България трябва да насърчава не само чуждестранните, но и вътрешните инвестиции.

„Не можем да разчитаме в същата степен на големи външни инвеститори. Трябва да сме способни да развиваме инвестиции и вътре в страната“, заяви той.

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Според Войнов сигналите от международните рейтингови агенции също заслужават внимание.

Икономистът коментира промяната на перспективата по кредитния рейтинг на България от положителна към стабилна, като я определи като предупреждение към управляващите за посоката на икономическата политика.