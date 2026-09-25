Данъчните оценки на имотите скачат с 30% през 2027 г., няма да се отрази върху такса "смет"

Д анъчните оценки на имотите ще се увеличат с 30% през 2027 г., а през следващите две години е предвидено повишение с по 35%. Увеличението няма да се отрази върху такса „смет“, а само върху данъка върху недвижимите имоти. Това съобщи заместник-министърът на финансите Людмила Петкова пред БНР.

Данъчните оценки на имотите скачат със 100% до 2029 г.

Петкова даде пример със собствения си апартамент от 70 квадратни метра. По думите ѝ около три четвърти от плащането са свързани с такса „битови отпадъци“, а една четвърт - с данък „сгради“.

„Всъщност данък „сгради“, аз мога да кажа и за моя апартамент, това, което го изчислявах в сметката, три четвърти по принцип е такса „битови отпадъци“, една четвърт е от данък „сгради“. При мен с 15 евро ще се увеличи данъкът върху недвижимите имоти за следващата година“, обясни Петкова.

Според действащите правила данъчната оценка е сред факторите, които се използват при определянето на данъка върху недвижимите имоти, като конкретната ставка се определя от общинския съвет в законово установени граници.

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Заместник-министърът на финансите коментира и предложението за еднократно облагане на свръхпечалбите на определени сектори. Сред тях са търговските банки, дружествата за бързи кредити, обменните бюра, застрахователните дружества и телекомуникационните компании.

По думите на Петкова тези сектори формират значителна част от реализираните свръхпечалби, като според нея именно при тях има случаи на печалби, които не се реинвестират в българската икономика.

„Тези няколко сектора формират над 60% от свръхпечалбите, реализирани от всички икономически сектори, и в някои сектори реализираната печалба за шест години надхвърля 588% ръст на печалбата“, заяви Петкова.

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Тя уточни, че предложението няма да обхване всички компании, които отчитат свръхпечалба.

„Не всички, които имат свръхпечалба, а само 60% от предприятията, защото другите предприятия са производствени предприятия, селското стопанство, в транспорта и считаме, че тези предприятия, дори да имат свръхпечалба, сме анализирали, те ги реинвестират“, обясни заместник-министърът.

„Ние се насочваме към секторите, които не реинвестират печалбата в българската икономика и в българските граждани, а изнасят и подкрепят чужди икономики“, каза Людмила Петкова.