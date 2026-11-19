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Промяната в начина, по който се изчислява трудовият стаж, отново влиза в парламента само седмици след като Конституционният съд обяви предишните текстове за противоконституционни.

Този път предложението е внесено като отделна промяна в Кодекса на труда, а не чрез преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет. Законопроектът е внесен на 10 ноември от група народни представители и вече е разпределен на парламентарните комисии.

Според преподавателя по конституционно право доц. Христо Орманджиев именно това е съществената разлика между двата опита.

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В ефира на NOVA NEWS той обясни, че Конституционният съд не е постановил, че Народното събрание няма право да променя начина на изчисляване на трудовия стаж. Проблемът при първия опит е бил начинът, по който промяната е прокарана - чрез Закона за държавния бюджет.

„Към момента, както е направена законодателната инициатива, а именно чрез изменение в отделен закон - т.е. Кодекса на труда, проблем за входирането на законовата процедура няма. Спазено е изискването на Конституционния съд“, посочи Орманджиев.

Самият Конституционен съд отбелязва в Решение №17 от 20 октомври, че начинът на изчисляване на трудовия стаж е въпрос, който законодателят има право да урежда и променя, стига да не бъдат засегнати конституционно гарантирани права. Съдът поставя въпроса не дали промяната е допустима по принцип, а дали е било допустимо тя да бъде направена чрез преходните и заключителните разпоредби на бюджета за 2026 г.

Какво се предлага сега

Проектът предвижда трудовият стаж при непълно работно време да се изчислява пропорционално на отработеното време.

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В момента за един ден трудов стаж се признава ден, в който работникът е отработил поне половината от законоустановеното работно време. При стандартен осемчасов работен ден това означава, че човек, който работи четири часа, трупа цял ден трудов стаж.

При новия ред четири часа работа ще се отчитат пропорционално спрямо пълния работен ден.

Доц. Орманджиев посочи, че сегашната система създава различно третиране между работещите на различно непълно работно време. Докато при четиричасов работен ден се зачита цял ден трудов стаж, при работа например по два часа стажът се натрупва пропорционално.

Точно този аргумент е записан и в мотивите към законопроекта. Вносителите посочват, че човек, който работи четири часа дневно, в момента натрупва стаж като работещия осем часа, докато служител на два часа трябва да работи четири дни, за да му бъде признат един ден трудов стаж.

Предлага се и платеният годишен отпуск при непълно работно време да се определя пропорционално. Според законопроекта минималният размер от 20 работни дни ще се отнася за работещите на пълно законоустановено работно време.

Промените могат да засегнат около 280 000 души, които работят при непълно работно време с продължителност поне половината от нормалния работен ден. За над 100 000 души, които работят под половината от законоустановеното време, стажът и сега се изчислява пропорционално.

Ако законопроектът бъде приет, новите правила се предвижда да влязат в сила от 1 януари 2027 г.