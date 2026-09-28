Защо Хари и Меган напуснаха САЩ? Принцът загатна за „много причини“

П ринц Хари заяви, че е имало „много причини“ семейството му да се завърне в Обединеното кралство миналия месец след няколко години живот в Съединените щати, като отказа да навлиза в подробности за строго следеното им решение да се преместят по време на ново медийно участие.

Херцогът и херцогинята на Съсекс се установиха в Калифорния, след като се отказаха от кралските си задължения през 2020 г. заради разразилия се разрив между двойката и останалите членове на кралското семейство. Меган е родена и израснала в Южна Калифорния.

Миналия месец те се върнаха обратно в Обединеното кралство заедно с двете си деца, 7-годишният принц Арчи и 5-годишната принцеса Лилибет.

„Страхотно е отново да съм на британска земя“, каза принц Хари пред канадската телевизия CTV в петък, малко след като завърши благотворителен скок с парашут северно от Торонто.

Попитан защо семейството е взело решението да се премести обратно в Обединеното кралство, принц Хари каза, че зад този ход стоят „много причини“, но не предостави повече подробности, пише Newsweek.

„Децата са щастливи в училище, а това ми дава възможност наистина да се фокусирам върху инициативата ми Invictus Games в Бирмингам през юли следващата година“, добави той.

Принц Хари е основател на „Invictus Games“, като първите игри за ранени, болни и пострадали военни от целия свят се проведе в Обединеното кралство през 2014 г. Игрите през 2027 г. ще бъдат първите, на които Обединеното кралство ще бъде домакин след първоначалните събития преди повече от десетилетие.

Смята се, че в момента семейството живее в частна резиденция в Котсуолдс, идиличен район извън Лондон. Снимки, публикувани от британските таблоиди по-рано тази седмица, изглежда показват Меган на среща с американската телевизионна водеща Елън Дедженърис и нейната съпруга Порша де Роси в пъб в Котсуолдс.

Според информациите Арчи и Лилибет са сменили училището броени дни след започването му поради притеснения за сигурността по време на ежедневното пътуване от дома им.

„Истински жалко е, защото те абсолютно обожаваха училището, децата и техните родители“, каза анонимен източник, описан като приятел на двойката, пред списание Hello! по-рано този месец.

Говорител на двойката заяви пред списанието, че решението за смяна на училището е свързано със сигурността и „по никакъв начин не трябва да се тълкува като отражение върху училището или изключителните грижи, които децата са получили там“.

Принц Хари води дълга съдебна битка за полицейска охрана за семейството си, когато е в Обединеното кралство. Той загуби съдебно обжалване през май 2025 г., но BBC съобщи този месец, че органът, отговорен за надзора на кралската охрана, ще преразгледа държавно финансираната полицейска защита на семейство Съсекс, след като вече са жители на Обединеното кралство.

Напрежение в семейството и променливи успехи

Херцогът и херцогинята обявиха в началото на 2020 г., че ще спрат да работят като водещи членове на кралското семейство и ще станат „финансово независими“ от британската монархия.

По онова време двойката заяви, че е прекарала „много месеци“ в обсъждане на решението, а според множество медийни публикации с останалите висши членове на кралското семейство не са били водени консултации относно промяната.

В интервю с Опра Уинфри през 2021 г., заедно с принц Хари, херцогинята заяви, че член на кралското семейство, когото тя не назова, е попитал колко тъмна ще бъде кожата на Арчи, когато се роди. Майката на Меган, Дория Рагланд, е чернокожа.

Принц Уилям, брат на Хари и наследник на трона, отрече кралското семейство да са расисти.

Херцогът и херцогинята критикуваха кралското семейство по няколко повода и рядко се връщаха в Обединеното кралство по време на годините си в САЩ. Когато заминаха за Северна Америка, не беше веднага ясно как двойката ще печели доходи извън кралските си задължения.

Те имаха променлив успех, но подписаха сделка с Netflix и участваха в документален филм през 2022 г., който стрийминг платформата определи миналата година като петия си най-популярен документален сериал на всички времена.

Принц Хари написа своите откровени мемоари Spare („Резервният“), а Меган стартира марка за лайфстайл. Тя също така за кратко води подкаст по Spotify.

Миналия месец се появиха съобщения, че Меган, бивша актриса и звезда от правната драма Suits („Костюмари“), е водила ранни преговори за участие в евентуален трети сезон на хитовата драма на Netflix The Gentlemen. По-късни публикации твърдяха, че дискусиите са били замразени след вълна от недоволство в Обединеното кралство или че никога не е имало оферта към херцогинята да участва в сериала на Гай Ричи.

Двойката все така не са работещи членове на кралското семейство и няма да изпълняват официални ангажименти в Обединеното кралство, се казва в писмо, изпратено от името на крал Чарлз, бащата на Хари, съобщи BBC този месец.„Благотворителната работа на херцога и херцогинята е личен въпрос за двамата и се извършва в тяхно лично качество“, гласи писмото.

Хората мислят, че Меган Маркъл е канадка

Попитан в петък защо продължава да се връща в Канада, Хари каза: „Обичам Канада. Съпругата ми живя тук седем години, повечето хора мислеха, че е канадка“. Канада има „специално място в сърцето ми“, отбеляза той.

Когато обявиха отделянето си от кралското семейство през 2020 г., принц Хари и Меган първоначално заявиха, че ще разделят времето си между Обединеното кралство и Канада.