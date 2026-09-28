Мечка плаши родопско село, слиза сред къщите всяка вечер

Нова експертиза по делото „Сияна“: Имало е шанс детето да бъде спасено, появиха се въпроси за оказаната спешна помощ

Мъж с брадва вилня във врачанско село: Насече асма и счупи звънец на къща

Демерджиев: Има и други групи като разбитата от ДАНС секта с шаман, работим по тях

Разбитата „шаманска“ секта край Пловдив: Какво представляват психоактивните кактуси и защо МВР следи и други групи

Шишков: Започна аварийна подмяна на мантинелите, проверките на строежите може да станат масови

Случаят "Петрохан": Яни Макулев иска ексхумация на тялото на сина си

Шаманът от сектата край Калофер: Разследват дали негови последователи са прехвърляли коли и имущество

М ечка притеснява жителите на родопското село Гьоврен. През последните дни животното започнало да слиза сред къщите всяка вечер и е заснето от охранителна камера.

Хората се притесняват, че при толкова чести посещения вероятността някой да се окаже лице в лице с мечката се увеличава, съобщава NOVA.

Според жители на селото е възможно животното да е женско и да има малки. Към момента обаче тази информация не е официално потвърдена.

Няма данни за пострадали хора. Жителите на Гьоврен са сигнализирали институциите и очакват да бъдат предприети мерки.