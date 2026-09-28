Свят

„Поло“ връхлетя Мексико: Жертви и изчезнали след проливни дъждове и свлачища

Стихията носи ветрове до 205 км/ч и се очаква да достигне Южна Долна Калифорния

28 септември 2026, 09:03
„Поло“ връхлетя Мексико: Жертви и изчезнали след проливни дъждове и свлачища
Източник: БТА
  • Най-малко двама души са загинали, а трима са в неизвестност при приближаването на урагана „Поло“ към Мексико; причинени са обилни валежи и свлачища.
  • „Поло“ се очаква да достигне Южна Долна Калифорния като ураган от трета категория с ветрове около 205 км/ч и риск от внезапни наводнения.
  • Междувременно „Ноло“ предизвика наводнения на Хаваите, а тропическата буря „Рейчъл“ се формира край Мексико и се очаква да се засили до ураган.

Най-малко двама души загинаха при приближаването на урагана “Поло” към Мексико, съобщиха снощи местните власти, цитирани от ДПА, докато стихията се насочи към полуостров Долна Калифорния.

Други трима души са в неизвестност в западния щат Халиско, след обилни дъждове и свлачища, съобщи службата за гражданска защита. 

Очаква се “Поло” да достигне северозападния мексикански щат Южна долна Калифорния тази вечер. 

Според Националния център за ураганите на САЩ стихията наближава сушата като ураган от трета категория по петстепенната скала с придружаващи ветрове със скорост около 205 км/ч.

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Снощи “Поло” бе на около 450 км югозападно от популярния туристически район Кабо Сан Лукас. 

Метеоролозите очакват урагана да достигне сушата близо до община Мулеге, с обилни валежи и създавайки опасност от внезапни наводнения.

Жителите бяха призовани да останат на закрито и да спазват стриктно инструкциите на властите.

Очаква се “Поло” да пресече полуострова от запад на изток.

Междувременно ураганът “Ноло” предизвика наводнения в части от Хаваите през уикенда, докато преминаваше през островите.

Ураганът "Хилари" взе първата си жертва

Друга тропическа буря - “Рейчъл” - се формира край южното тихоокеанско крайбрежие на Мексико вчера.

Националният център за ураганите на САЩ очаква “Рейчъл” да се засили до ураган в сряда и да се насочи към крайбрежието.

Особено силният феномен “Ел Ниньо” допринесе за необичаен сезон на ураганите тази година. Девет урагана вече са се образували в Тихия океан, включително три, които достигнаха най-високото ниво от категория 5, докато в Атлантическия океан досега този сезон не са се образували урагани.

Сезонът на ураганите в източния Пасифик и в Атлантика официално продължава до края на ноември.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
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