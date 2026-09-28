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Байерн Мюнхен поздрави Александър Зверев за триумфа на US Open 2026

Германецът победи Бен Шелтън на финала в Ню Йорк и грабна втората си титла от Големия шлем за годината

Александър Костадинов Александър Костадинов

28 септември 2026, 10:16
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Германският шампион Байерн Мюнхен официално поздрави тенисиста Александър Зверев за триумфа му на Откритото първенство на САЩ (US Open).

Зверев спечели оспорвания финал срещу представителя на домакините Бен Шелтън. Германецът се наложи с 6:3, 7:6, 5:7, 6:2 и завоюва втората си титла от Големия шлем в кариерата.

Зверев неведнъж е споделял, че е запален привърженик на Байерн, а от баварския клуб бързо го поздравиха в социалните си мрежи за големия успех. Триумфът в Ню Йорк е втори за него в турнирите от Шлема през 2026 г., след като през юни германският тенисист спечели и титлата на „Ролан Гарос“.

Автор: Александър Костадинов
Редактор: Василена Г. Василева
Александър Зверев Байерн Мюнхен Тенис US Open Голям шлем Победа Шампион Ролан Гарос Бен Шелтън Германия
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