Байерн Мюнхен поздрави Александър Зверев за триумфа на US Open 2026

Германският шампион Байерн Мюнхен официално поздрави тенисиста Александър Зверев за триумфа му на Откритото първенство на САЩ (US Open).
Зверев спечели оспорвания финал срещу представителя на домакините Бен Шелтън. Германецът се наложи с 6:3, 7:6, 5:7, 6:2 и завоюва втората си титла от Големия шлем в кариерата.
Зверев неведнъж е споделял, че е запален привърженик на Байерн, а от баварския клуб бързо го поздравиха в социалните си мрежи за големия успех. Триумфът в Ню Йорк е втори за него в турнирите от Шлема през 2026 г., след като през юни германският тенисист спечели и титлата на „Ролан Гарос“.