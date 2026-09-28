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Тейлър Суифт счупи рекорд на MTV и посвети наградата си на Доли Партън

Тейлър Суифт влезе в историята с рекордните 33 награди от MTV, надминавайки постижението на Бионсе. Звездата спечели приза за видеоклип на годината с The Fate of Ophelia и трогателно посвети големия си триумф на починалата кънтри легенда Доли Партън

28 септември 2026, 10:05
Тейлър Суифт счупи рекорд на MTV и посвети наградата си на Доли Партън
Източник: БТА

В дъхновеното от шоугърлите видео на Тейлър Суифт The Fate of Ophelia спечели най-престижното отличие на ежегодните видео музикални награди на MTV, предадоха осведомителните агенции. 

Певицата посвети приза си на легендата на кънтри музиката Доли Партън.

Суифт си тръгна с три награди от церемонията, с което общият брой на видео музикалните отличия на MTV в кариерата й достигна безпрецедентните 33.

Преди това Тейлър Суифт поделяше рекорда с Бионсе, като и двете имаха по 30 награди, припомня Ройтерс.

Ophelia - първият сингъл от успешния албум на Суифт от 2025 г. The Life of a Showgirl, спечели приза за видеоклип на годината.

Докато държеше най-новата си статуетка Moon Person, тя похвали Партън като "най-великата шоугърла". По думите на Суифт легендата на кънтри музиката е разказвала истории, които са били "изключително живи и наситени".

"Мисля, че всички ние бяхме много щастливи да споделяме тази планета с Доли Партън за известно време", каза Тейлър Суифт. Партън, многократно награждавана кънтри певица, авторка на песни и бизнесдама, почина на 25 август на 80-годишна възраст.

По-рано по време на церемонията Суифт получи първата награда на MTV за артистичен режисьор. 36-годишната певица е написала сценария и е режисирала 18 от приблизително 60-те си видеоклипа през кариерата си.

По време на наградното шоу Тейлър Суифт за първи път представи клипа към новия си сингъл Patient Zero. Във видеото участват Дакота Джонсън и Колин Фарел в ролята на двойка в нездравословна връзка.

"Основната причина, поради която толкова много обичам да пиша и режисирам музикални клипове, е, че вие, феновете, правите това толкова забавно. Вие наистина се интересувате от това, което създаваме", каза Тейлър Суифт, цитирана от Ройтерс.

Суифт спечели и приза за най-добра режисура за видеоклипа си Opalite. 

Церемонията по връчването на наградите в театър "Пийкок" в Лос Анджелис, водещ на която беше Снуп Дог, беше излъчена на живо по CBS и MTV, както и онлайн по Парамаунт плюс.

Победителите в основните категории бяха избрани чрез гласуване на феновете.

Легендата на поп музиката Мадона оглави тазгодишния списък с победители със седем награди, включително за изпълнител на годината и най-добър денс клип за Confessions II - The Film. Тя си спомни своето изпълнение на хита си Like a Virgin от 1984 г. на първите видео музикални награди на MTV, което, според нея, по онова време е било счетено за прекалено провокативно за кабелната телевизия, отбелязва Ройтерс.

"Мисля, че повечето от вас вероятно още не са били родени", каза 68-годишната певица пред публиката.

Говорейки за албума Confessions II, Мадона отбеляза, че последните 18 месеца е била в "търсене на себе си, вяра в себе си и създаване на музиката, която наистина исках да сътворя".

"За мен това означава да си артист", каза тя.

Мадона даде старт на шоуто с енергично изпълнение на две от най-скорошните й съвместни продукции с други изпълнителки. Сабрина Карпентър се присъедини към нея за Bring Your Love - песен, която по-късно беше обявена за най-добро сътрудничество. Чарли Екс Си Екс излезе на сцената за Danceteria Afterhours, заобиколена от танцьори на сцена, която приличаше на тоалетна в клуб, отбелязва Ройетрс.

Кейси Мъсгрейвс отдаде почит на Доли Партън, изпълнявайки вечната песен I Will Always Love You.

Лиса от момичешката кей-поп група Blackpink спечели наградата за най-добър поп клип за соловия си сингъл Dream. Изпълнителката през сълзи благодари на феновете си, известни като Lillies. "Нямаше да съм тук без вас. Много ви благодаря за любовта и подкрепата", каза тя.

Британската певица и авторка на песни Сиена Спиро, която съчетава поп, джаз и соул музика, беше обявена за най-добър нов изпълнител.

Източник: БТА/Елена Христова    
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