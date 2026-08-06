Парите ни

Жилищата у нас са надценени, но рискът от криза остава малък

Цените се отклоняват с близо 14% от равновесните нива, а ипотечните кредити продължават да растат с над 26% годишно

Маргарита Костадинова

6 август 2026, 12:43
Жилищата у нас са надценени, но рискът от криза остава малък
Ниските лихви по ипотечните кредити и търсенето на алтернатива на банковите депозити продължават да насочват спестявания към жилищния пазар.   
Източник: istock

Ж илищните имоти в България са по-достъпни спрямо доходите, отколкото през последното десетилетие, но въпреки това цените им все повече се отдалечават от равнищата, обясними с основните икономически показатели.

Това посочва Институтът за пазарна икономика в анализ за състоянието на жилищния пазар. Според ИПИ високите темпове на поскъпване след пандемията продължават да поставят въпроса доколко настоящите цени са устойчиви.

Надценяване от 13,8%

Според анализ на Българската народна банка през третото тримесечие на 2025 г. жилищните имоти в страната са били надценени средно с 13,8%.

Това означава, че действителният индекс на цените е бил с толкова над дългосрочното равновесно равнище, изчислено чрез модел на централната банка.

Собствен дом или наем: Eксперти разгадаха коя дилема наистина тежи на българския джоб

При определянето му се отчита способността на домакинствата да финансират покупката на жилище. Включват се показатели като БВП на човек от населението, лихвите по жилищните кредити, предполагаем срок на заема от 25 години и преките чуждестранни инвестиции, свързани с недвижимите имоти.

По-високите доходи и по-ниските лихви могат да повишават не само реалните пазарни цени, но и равновесната стойност на жилищата. Въпреки това според ИПИ увеличаващото се отклонение между двете показва, че надценяването продължава да нараства.

Имотите остават предпочитано място за спестяванията

Една от причините за силното търсене е, че много българи използват жилищата като начин да съхраняват стойността на спестяванията си.

Проучване от 2025 г., цитирано в анализа, показва, че недвижимите имоти са предпочитаната форма на инвестиция за 39% от българите.

Интересът към тях се поддържа и от ниските лихви по депозитите, които почти не носят номинална доходност. При висока инфлация реалната възвръщаемост от спестяванията в банка може да бъде отрицателна.

Допълнителен стимул са ниските лихви по ипотечните заеми и възможността жилище да бъде придобито със сравнително ограничено самоучастие. През последните пет години заплатите също нарастват по-бързо от цените на имотите, посочват от ИПИ.

Тези условия подобряват възможностите на домакинствата да купуват жилища, но едновременно с това привличат повече участници на пазара и засилват инвестиционното търсене.

Кой би загубил най-много при спад на цените

При внезапно понижение на цените най-силно могат да бъдат засегнати хората, които наскоро са купили жилище с ипотечен кредит и са вложили малък собствен капитал.

Жилищата в България поскъпват почти три пъти по-бързо от средното за ЕС

От ИПИ дават пример с купувач, финансирал със собствени средства 20% от цената на имота. При поевтиняване на жилището с 10% той би загубил до половината от вложения собствен капитал.

Рискът е по-голям, когато част от самоучастието е осигурена чрез потребителски кредит. Така на практика с дълг се финансира още по-голям дял от покупката.

Понижаването на цените би засегнало и собствениците без ипотека. Стойността на притежаваното от домакинствата имущество ще намалее, което може да ги накара да ограничат потреблението и да бъдат по-предпазливи при тегленето на нови кредити.

Според анализа това може да свие вътрешното търсене и да повлияе отрицателно върху икономическия растеж в краткосрочен план.

Ограниченията върху ипотеките засега не спират ръста

От 1 октомври 2024 г. БНБ въведе ограничения при отпускането и предоговарянето на жилищни кредити.

Размерът на заема не трябва да надхвърля 85% от стойността на обезпечението, плащанията за обслужване на дълга са ограничени до 50% от месечния доход, а максималният срок на кредита е 30 години.

Според ИПИ мерките ограничават най-рисковите практики и предпазват домакинствата от прекомерно задлъжняване. Засега обаче ефектът им върху общия ръст на кредитирането е малък.

Към юни 2026 г. жилищните кредити се увеличават с 26,4% на годишна база. Това показва, че ограниченията могат да подобрят качеството на новоотпуснатите заеми, но не са достатъчни сами по себе си, за да забавят кредитната активност.

Ако надценяването продължи да се увеличава, БНБ може постепенно да затегне някои от праговете, да ограничи допустимите изключения или да въведе допълнителни мерки за най-рисковите кредитополучатели.

Източник: istock

Алтернативи на инвестицията в жилище

Според ИПИ ограничаването на надценяването не зависи единствено от правилата за банковото кредитиране. Необходимо е домакинствата да получат достъп и до други надеждни начини за инвестиране с относително ниски разходи.

Това предполага по-активен български капиталов пазар, по-широк достъп до международните пазари и създаване на ликвиден пазар на български държавни облигации, достъпен за гражданите.

"Край на паниката": Цените на имотите спират да растат двуцифрено през 2026 г.

Така част от спестяванията, които сега се насочват почти автоматично към покупката на жилища, могат да бъдат инвестирани в други активи.

От ИПИ оценяват като минимален риска от финансова криза, подобна на тази от 2008 г. Надценяването обаче може да се превърне в икономически проблем, ако продължи да расте през следващите години.

Според анализа внимателно подбрани мерки могат да ограничат спекулативните покупки, движени от прекалено високи очаквания. Това би позволило равновесните стойности постепенно да настигнат пазарните цени, без да се стига до внезапен и силен спад.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: ИПИ    
пазар на имоти цени на жилищата надценяване на имоти ипотечни кредити инвестиция в имоти БНБ риск на имотния пазар банкови регулации достъпност на жилищата спестявания
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Москва похвали Радев за по-сдържаната реторика към Русия

Москва похвали Радев за по-сдържаната реторика към Русия

Зеленски с предупреждение: До 50 000 севернокорейски войници отиват в Русия

Зеленски с предупреждение: До 50 000 севернокорейски войници отиват в Русия

Верижна катастрофа с три коли на АМ „Тракия“ в посока София

Верижна катастрофа с три коли на АМ „Тракия“ в посока София

Косово свали украинско знаме след визитата на Зеленски в Сърбия

Косово свали украинско знаме след визитата на Зеленски в Сърбия

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
10 породи кучета, които не понасят летните жеги

10 породи кучета, които не понасят летните жеги

dogsandcats.bg
Как е стигнал до България дронът, който се взриви край Кардам
Ексклузивно

Как е стигнал до България дронът, който се взриви край Кардам

Преди 13 часа
<p>Иран с ултиматум за Ормузкия проток: Ето какво поиска от Тръмп</p>
Ексклузивно

Иран с ултиматум за Ормузкия проток: Ето какво поиска от Тръмп

Преди 12 часа
Левът окончателно отива в историята: Oт днес цените на етикетите - само в евро
Ексклузивно

Левът окончателно отива в историята: Oт днес цените на етикетите - само в евро

Преди 9 часа
<p>Празник е! Кой има имен ден</p>
Ексклузивно

Празник е! Кой има имен ден

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Трябва ли да спим с включен вентилатор? Експерт по съня обяснява плюсовете и минусите

Трябва ли да спим с включен вентилатор? Експерт по съня обяснява плюсовете и минусите

Свят Преди 1 час

Докато Европа преживява поредната гореща вълна, много хора си задават един и същ въпрос - трябва ли вентилаторът да остане включен през цялата нощ?

Историята на „ловците на педофили” и кога се прекрачва границата

Историята на „ловците на педофили” и кога се прекрачва границата

България Преди 2 часа

Отдадоха почит на Уитни Хюстън с нейна собствена кукла Барби

Отдадоха почит на Уитни Хюстън с нейна собствена кукла Барби

Любопитно Преди 3 часа

Куклата пресъздава емблематичния образ на певицата от клипа към I Wanna Dance With Somebody. Моделът бе представен по повод рождения ден на музикалната легенда

,

Тайфунът „Долфин“ удари Китай с ветрове от 151 км/ч, над 1 милион души са евакуирани

Свят Преди 4 часа

Стихията донесе със себе си порои и ветрове със скорост до 151 км/ч

Нетаняху отхвърли плана за мир в Газа, обявен от Тръмп

Нетаняху отхвърли плана за мир в Газа, обявен от Тръмп

Свят Преди 4 часа

Нетаняху води разговори с американски представители как да се продължи напред

Българска компания е включена в трансфера на ракети ATACMS от Турция за Украйна

Българска компания е включена в трансфера на ракети ATACMS от Турция за Украйна

България Преди 5 часа

Документи на Държавния департамент на САЩ сочат българското дружество VTIC International Ltd. като посредник. Пакетът за 283,9 млн. долара включва 70 ракети ATACMS, пускови установки M270 и хиляди касетъчни снаряда

Четирима души загинаха при катастрофа с хеликоптер край Рио де Жанейро

Четирима души загинаха при катастрофа с хеликоптер край Рио де Жанейро

Свят Преди 5 часа

Разбил се е в националния парк „Тижука“

,

Пожар в центъра на Монтана: Гори сградата на бивше училище

България Преди 5 часа

След като огънят бе потушен през нощта, около обяд пламъците обхванаха целия покрив. На място са над пет екипа на пожарната, а РИОСВ ще измери задимяването

Иран: Няма да водим преговори със САЩ, докато нарушават споразумението

Иран: Няма да водим преговори със САЩ, докато нарушават споразумението

Свят Преди 6 часа

Външният министър Абас Арагчи подчерта, че диалогът с Вашингтон е спрян, а Корпусът на гвардейците обяви, че Ормузкият проток остава затворен и вече е „театър на военни действия“

Жертви и пожари в Белгород след масирана атака с над 150 украински дрона в Русия

Жертви и пожари в Белгород след масирана атака с над 150 украински дрона в Русия

Свят Преди 6 часа

Руското МО съобщи, че е свалило над 150 безпилотника над европейската част на страната и Черно море. В Белгород са запалени жилищни сгради, ранени са над 25 души

Украйна ще купи стари американски ракети АТАКМС от Турция

Украйна ще купи стари американски ракети АТАКМС от Турция

Свят Преди 6 часа

Държавният департамент на САЩ подкрепя продажбата на стойност 283 милиона долара. Пакетът включва ракетни системи M270 и над 2500 касетъчни боеприпаси

Голям пожар временно затвори Подбалканския път край Сливен

Голям пожар временно затвори Подбалканския път край Сливен

България Преди 7 часа

На терен се отзоваха шест екипа на пожарната

<p>Пътнически и товарен влак се удариха в Хърватия, много&nbsp;пострадали</p>

Пътнически и товарен влак се удариха в Хърватия, 25 души са пострадали

Свят Преди 7 часа

Сред възможните причини за инцидента се разглеждат техническа неизправност и човешка грешка

Жестоко убийство край Несебър: Украинец е задържан, жертвата е с прерязано гърло

Жестоко убийство край Несебър: Украинец е задържан, жертвата е с прерязано гърло

България Преди 8 часа

Полицията е установила е, че убийството е осъществено след употреба на алкохол и скандал

Протест във Варна в защита на родилката, загубила бебето си дни преди раждането

Протест във Варна в защита на родилката, загубила бебето си дни преди раждането

България Преди 8 часа

Още родители разказват за опита си при същия специалист

3-те най-важни неща, които да направите при първо влизане във фитнеса

3-те най-важни неща, които да направите при първо влизане във фитнеса

Любопитно Преди 8 часа

Влизането във фитнес залата след дълго прекъсване или за първи път може да бъде плашещо, но професионалните треньори разкриват три прости и научно доказани стратегии за безопасно, приятно и дълготрайно изграждане на спортни навици

Всичко от днес

От мрежата

Не е инат! Защо кучето ви унищожава вещи, когато остане само

dogsandcats.bg

13 най-чести здравословни проблеми при Немските овчарки

dogsandcats.bg
1

Положиха подводна навигационна линия до остров Света Анастасия

sinoptik.bg
1

Показаха бебе ламантин пред публика в зоопарк в Китай

sinoptik.bg

Мелани Грифит на 69: тайните, любовите и тежките битки зад холивудския блясък

Edna.bg

Отиде си Джансевер Далипова – емблематичният глас на арабеска

Edna.bg

Проблем за ЦСКА - важен играч напусна контузен (видео)

Gong.bg

Скаутите на Левски гледат на живо Септември - ЦСКА

Gong.bg

Верижна катастрофа временно затрудни трафика на АМ "Тракия"

Nova.bg

Победа на шахматната дъска: Надя Тончева с нов международен успех

Nova.bg