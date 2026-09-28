Kоварна „лоша“ ученичка: „Чудовища“ се връща към една от най-зловещите мистерии в САЩ

Лизи Бордън е оправдана през 1893 г. за убийствата на баща си Андрю и мащехата си Аби, но липсата на друг обвиняем и множеството косвени доказателства оставят случая неразгадан.

Историята се превръща в траен културен феномен, вдъхновил книги, филми, сериали и различни версии за мотивите и евентуалния извършител.

Четвъртият сезон на Netflix „Чудовища“ ще представи нова драматизация на случая с Ела Бийти в ролята на Лизи, като поставя акцент върху женския гняв и обществените ограничения върху жените.

През юни 1893 г. Лизи Бордън е изправена пред съда и оправдана за убийството на баща си и мащехата си. Случаят се превръща в една от най-известните неразгадани мистерии в историята на САЩ, но и в основа за романи, филми и нова драма на Netflix.

Със своите ярки драматизации на живота на прословути убийци създателите Райън Мърфи и Иън Бренън превърнаха антологичния си сериал на Netflix „Чудовища“ (Monster) в огромен хит. Серийният убиец Джефри Дамър, братята Лайл и Ерик Менендес, убили родителите си, както и уисконсинският убиец и крадец на гробове Ед Гийн вече получиха „третиране в стил „Чудовища“, интерпретации, които според Мърфи имат за цел да разгледат един въпрос: чудовищата създават ли се, или се раждат такива?

Предупреждение: Тази статия съдържа подробности, които някои читатели могат да намерят за смущаващи.

За четвъртия сезон дуото избира Лизи Бордън като обект на творческите си интерпретации. И те далеч не са първите. В продължение на десетилетия романисти, драматурзи, поети, дори оперни композитори и рок музиканти, са черпили вдъхновение от зловещата история на американката, обвинена в две жестоки убийства през август 1892 г.

Случаят е толкова прочут в историята на престъпността в САЩ, че и до днес американски ученици рецитират стихчето:

„Лизи Бордън взе брадва и удари майка си 40 пъти / А когато видя какво е сторила, удари баща си 41.“

Por qué 130 años después sigue la obsesión con el asesinato de los padres de Lizzie Borden, uno de los mayores misterios sin resolver en EE.UU. https://t.co/sMCgTmMV0j — BBC News Mundo (@bbcmundo) September 27, 2026

Ужасяващо престъпление

Макар че стихчето може да посочва погрешно убиеца, то също така преувеличава броя на ударите и вида на оръжието, използван е сатър, малка брадва, достатъчно лека, за да бъде използвана с една ръка.

Но последователността на събитията е точна, който и да е убил Андрю и Аби Бордън в горещата лятна сутрин във Фол Ривър, Масачузетс, е започнал с Аби. Тя е била на 64 години, втора съпруга на Андрю и мащеха на двете му неомъжени дъщери, 41-годишната Ема и 32-годишната Лизи.

Повече от час по-късно, когато Андрю се прибрал от обиколка по задачи, той също намерил смъртта си. Повикана от Лизи, полицията открила баща ѝ на дивана в дневната, почти неузнаваем след 11 удара със сатъра.

Въпреки че Лизи Бордън е изправена пред съда и оправдана за убийствата през юни 1893 г., през целия си живот тя остава под сянката на подозрението.

Жестокостта на престъплението била толкова голяма, че първоначално властите не заподозрели Лизи, на пръв поглед кротка жена, която преподавала в Централната конгрегационна църква във Фол Ривър.

По време на предварителното разследване обаче тя многократно променяла разказа си за действията си в сутринта на убийствата, когато в къщата били само тя и Бриджет Съливан, ирландската прислужница на семейството. Ема била на почивка, а гостът, отседнал в дома, бил излязъл.

Освен това, макар Лизи и сестра ѝ да отричали, приятели и съседи били наясно с напрежението в дома. Андрю бил богат, но скъперник, който принуждавал дъщерите си да живеят в беден квартал и да пестят от разходите за домакинството, докато давал пари на семейството на новата си съпруга.

„Ако приемем, че Лизи Бордън е убиецът, тогава това наистина е история на дълбока психологическа драма“, казва Кара Робъртсън.

След като местен фармацевт съобщил, че Лизи се е опитала да купи циановодородна киселина в деня преди убийствата, съдия разпоредил тя да бъде арестувана и изпратена в затвора.

През декември приятелка свидетелствала пред голямото жури, че Лизи е изгорила рокля, предполагаемо своя, в печката няколко дни след убийствата. Срещу нея били повдигнати официални обвинения в убийство и било насрочено дело за следващия юни.

В книгата си Lizzie Borden on Trial: Murder, Ethnicity and Gender историкът и родом от Фол Ривър Джоузеф Конфорти разказва как Лизи използвала парите, останали от баща ѝ, за да наеме известен адвокат от Бостън, който да я защитава пред изцяло мъжкото съдебно жури. По онова време само мъже можели да бъдат членове на жури.

„Тя се представи като беззащитна девойка“, пише Конфорти. „Адвокатите ѝ казаха да се облече в черно. Тя се появи в съда със стегнат корсет, облечена в широки дрехи, държейки букет цветя в едната ръка и ветрило в другата“, пише още Конфорти.

Неразгадана мистерия с огромно културно влияние

Тъй като оръжието на убийството така и не било открито, а подозрителното посещение в аптеката не било допуснато като доказателство, обвинението срещу Бордън се основавало на косвени доказателства.

Убедено, че Лизи не притежава нито физическата сила, нито моралната поквара, за да бъде това, което прокуратурата нарекла „диво… безумно чудовище“, журито я оправдало след кратко съвещание.

Никой друг обаче никога не бил изправен пред съда за жестоките убийства, а Лизи останала под сянката на подозрението и била отбягвана от много хора в родния си град до края на живота си.

Sarah Paulson, Ella Beatty, Jessie Lee, and Vicky Krieps throw one crazy dance party in Monster: The Lizzie Borden Story. pic.twitter.com/6N62qvWPEg — Netflix (@netflix) September 22, 2026

Защо тогава историята на Лизи Бордън продължава да бъде толкова завладяваща, особено за писателите?

„В оправдателната присъда има нещо, което оставя историята отворена“, казва пред BBC Кара Робъртсън, автор на The Trial of Lizzie Borden. „А случаят има много от нещата, които търсим в един детективски разказ: ограничен брой заподозрени, всичко зависи от алибитата и времевата последователност, а ако приемем, че Лизи Бордън е убиецът, тогава това наистина е история на дълбока психологическа драма“, посочва Робъртсън.

Белетристи са изследвали образа на Бордън и нейното обкръжение в десетки романи, разкази и нови интерпретации. Зловещо клаустрофобичният разказ на Анджела Картър от 1982 г. The Fall River Axe Murders пресъздава часовете, предхождащи убийствата.

„Всеки образ ти напомня, че светът на Лизи е прегрял, буквално смърдящ и емоционално задушаващ“, пише Селест Нг, автор на Little Fires Everywhere, в Fiction Writer's Review. „Никога не виждаме как сатърът пада. Не е необходимо“, пише още Нг.

През последния половин век са създадени три значими филмови версии на убийствата, започвайки през 1975 г. с телевизионния филм на ABC The Legend of Lizzie Borden, получил висока оценка от критиката. Елизабет Монтгомъри, известна с ролята си в „Bewitched“, получава номинация за „Еми“ за превъплъщението си в Лизи.

Тук заподозряната е дистанцирана, със стоманен поглед викторианска дама, жена, която не издава нищо, още по-малко признание за убийство. Макар въпросът за вината ѝ никога да не е поставен директно, Монтгомъри като Бордън размахва сатър в спекулативни, подобни на сън ретроспекции.

Кристина Ричи е избрана за ролята на обвинената убийца във телевизионния филм на Lifetime от 2014 г. Lizzie Borden Took an Ax. Ричи представя Лизи като разпознаваемо съвременен тип, злонамерената, коварна „лоша“ ученичка.

Според рецензия в Hollywood Reporter Ричи „се наслаждава на всеки момент от изпълнението си, като засилва лудия поглед, без да преминава в пародия“. На следващата година Lifetime продължава историята с осемсерийния минисериал The Lizzie Borden Chronicles.

Lizzie, психологически трилър от 2018 г. с Клоуи Севини в главната роля, предлага интерпретация с феминистки подтекст. Бордън е представена като потискана дъщеря, подтикната към убийство от любовта си към прислужницата Бриджет Съливан (Кристен Стюарт), която според сюжета е била сексуално насилвана от Андрю.

Романтична връзка между Бордън и Съливан е представена и в романа на Евън Хънтър от 1984 г. Lizzie. Севини проучвала случая в продължение на почти десетилетие като личен проект, преди да стане продуцент и изпълнител на главната роля във филма. За нея Бордън била „като американски престъпник извън закона, който се бори срещу патриархата“.

🩸 ELLA BEATTY → LIZZIE BORDEN🩸 pic.twitter.com/GuDA24jami — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) September 25, 2026

Нова драматизация

Зрителите на Monster: The Lizzie Borden Story могат да очакват нещо по-близко до интерпретацията на Севини, отколкото до тази на Ричи.

Новата Лизи, Ела Бийти, дъщеря на Уорън Бийти и Анет Бенинг, заявява, че сериалът изследва „наследството на женския гняв и реакцията към обстоятелствата, в които жените се оказват“.

В скорошно интервю Райън Мърфи заявява, че му е било интересно да изследва случая „Бордън“, защото „по много начини можете да погледнете към това, с което се занимава по отношение на жените и обществото, и то е много актуално и днес“.

Трейлърът на Monster подсказва, че и този път Лизи ще бъде представена като въвлечена в интимна връзка с Бриджет Съливан.

Робъртсън, която изучава и пише за случая „Бордън“ повече от 30 години, казва пред BBC, че не е изненадана. Много романисти и режисьори са „открили, че историята сама по себе си е някак недостатъчна… дълго време те просто измисляха мъжки любовен интерес. В по-ново време са открили някого в къщата, именно прислужницата.

Робъртсън обаче посочва, че този избор не се вписва напълно в някои известни факти за отношението на Бордън към Съливан.

„Предполагам, че романсът е възможен, но също така е вярно, че Лизи никога не си е направила труда да я нарича с истинското ѝ име.“ Вместо това Лизи наричала Съливан Маги, името на предишна прислужница.

Любопитен обрат в този сезон на Monster е вплитането на втора история, тази на по-съвременна убийца.

В някои сцени Сара Полсън ще играе Айлийн Уорнос, секс работничка от Флорида, осъдена през 1992 г. за убийството на седем свои клиенти мъже.

Свързвайки двата случая, създателите на Monster изглежда се опитват да отправят по-широко послание: макар жените да са много по-малко склонни да убиват от мъжете, при определени обстоятелства гневът им може да се превърне в убийствена ярост.

Не е известно самата Бордън да е проявявала насилие преди или след случая. Какво тогава би могло да я е подтикнало да вдигне сатър с намерението да убива, ако действително тя е извършителят?

Тъй като никога няма да разполагаме с отговора, новата интерпретация на Monster за Лизи Бордън няма да бъде последната дума по темата.

Други творчески умове вероятно ще се връщат към събитията от август 1892 г., опитвайки се да разгадаят едно брутално престъпление, което и днес остава загадка.