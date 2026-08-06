Задължителен енергиен сертификат може да блокира сделки с имоти

Сертификатът се издава след енергийно обследване на цялата сграда, което отделният собственик трудно може да организира без съдействието на останалите живущи.

П редлаганите промени в Закона за енергийната ефективност пораждат опасения, че липсата на енергиен сертификат може да затрудни или дори да блокира продажбата и отдаването под наем на отделни апартаменти.

Публикуваните за обществено обсъждане текстове предвиждат всяка жилищна сграда в България да разполага с оценка за енергийна ефективност. Енергийният клас трябва да бъде посочван още в обявите за продажба или наем, а сертификатът да се предоставя на бъдещите купувачи или наематели.

Изискването съществува и сега

Пред БНР д-р Драгомир Цанев, изпълнителен директор на Центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект“, обяснява, че подобно изискване не е изцяло ново.

Ново изискване за жилищата: Енергиен сертификат при продажба и наем

Законът за енергийната ефективност и в момента предвижда сградите с площ над 250 квадратни метра да имат сертификат за енергийните си характеристики. На теория документът трябва да се представя при сделки с имоти, но на практика това почти не се случва.

По думите му едва около 6,4% от многофамилните жилищни сгради в страната разполагат с енергиен сертификат. При еднофамилните къщи делът е само 0,1%.

Сертификатът е за цялата сграда

Основното усложнение е, че сертификатът не се издава за отделен апартамент, а за цялата сграда.

Това означава, че ако входът или блокът няма изготвена оценка за енергийна ефективност, собственикът на отделно жилище трудно би могъл самостоятелно да осигури документа, необходим за продажбата или отдаването му под наем.

Енергиен сертификат може да стане задължителен при продажба и наем на жилище

Д-р Цанев посочва, че сертификатът се издава след цялостно енергийно обследване на сградата. Цената зависи от различни фактори, но трудно може да бъде по-ниска от 2–3 хил. лева.

Възможни спорове между съседите

Разходът е за обследване на цялата сграда, а не само на жилището, което предстои да бъде продадено или отдадено под наем.

Това може да доведе до спорове между съседите кой трябва да плати обследването, когато останалите живущи нямат непосредствен интерес от конкретната сделка.

Няма достатъчно специалисти

Д-р Цанев предупреждава и за недостиг на специалисти и фирми, които извършват енергийни обследвания.

Активните компании в страната са сравнително малко и не разполагат с капацитет за бързо сертифициране на голяма част от сградния фонд.

По думите му, ако нотариусите бъдат задължени незабавно да изискват сертификата при всяка сделка, това може да предизвика хаос на имотния пазар.

Каква информация дава документът

Въпреки опасенията енергийният сертификат дава важна информация за бъдещите разходи на собствениците и купувачите.

Д-р Цанев сравнява документа с информацията за разхода на гориво при покупката на автомобил. Според него купувачът на жилище също трябва да знае какви ще бъдат разходите за експлоатацията му.

Той смята, че изискването трябва да бъде въведено поетапно и да бъде съпроводено с реформа в системата за събиране на данни за сградите. Целта е да не се създава излишна административна тежест за гражданите и да не се блокира имотният пазар.