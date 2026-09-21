Последен ден за гласуване за дизайна на новите евробанкноти

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Днес изтича срокът за гласуване за дизайна на новите евробанкноти - гражданите на ЕС могат да избират между 10 предложения до 23:59 ч. централноевропейско време (00:59 ч. българско време на 22 септември).

Предложенията са разделени в две теми - „Европейска култура: споделени културни пространства“ и „Реки и птици: устойчивост в многообразието“, с по пет варианта от всяка тема; изборът ще определи първата цялостна промяна на дизайна от въвеждането на еврото.

Окончателният дизайн се очаква към края на годината - ЕЦБ ще съчетае резултатите от гражданската анкета с независимо проучване, техническа оценка и становището на журито; след това избраният дизайн ще бъде разработен и тестван, преди банкнотите да влязат в обращение през следващите години.

There’s only one week left to share your views on our future banknotes!



Tell us what you think and share the survey with someone who might have missed it https://t.co/VvcczFF07v pic.twitter.com/dPWrGa0bgP — European Central Bank (@ecb) September 15, 2026

Днес е последният ден, в който европейските граждани могат да гласуват за дизайна на новите евробанкноти.

Европейската централна банка (ЕЦБ) отвори в края на юли анкета, в която европейците могат да оценят и изразят предпочитанията си, избирайки сред десет дизайна за новата серия евробанкноти, припомня БТА.

За новата серия са избрани две теми - „Европейска култура: споделени културни пространства“ и „Реки и птици: устойчивост в многообразието“.

Реки, птици и европейски личности: Европа избира визията на новите евробанкноти

„Това са 10 много силни предложения, всяко от които предлага нещо съвсем различно. В крайна сметка едно от тях ще бъде избрано“, заяви президентът на ЕЦБ Кристин Лагард при представянето на проектите.

От всяка тема се предлагат по пет варианта за ново оформление на купюрите.

Това ще бъде първата цялостна промяна на дизайна на евробанкнотите от въвеждането им преди повече от 20 години, като целта е те да станат по-близки до европейците, като едновременно с това бъдат подобрени тяхната сигурност, устойчивост и достъпност.

ЕЦБ показа предложенията за новите евробанкноти

Очаква се Управителният съвет да вземе окончателното решение за дизайна на новите банкноти към края на годината. То ще се основава на съчетание от коментари, включително заключенията на журито на конкурса за дизайн, техническа оценка и резултатите от две анкети - сред гражданите и независимо представително проучване.

След това избраният дизайн ще бъде доразработен и тестван, преди да влезе в производство. Очаква се банкнотите от новата серия да влязат в обращение през следващите години, като паралелно ще продължат да се използват и досегашните купюри.