Папа Лъв XIV ще говори за бъдещето на Европа и европейското единство

Папа Лъв XIV ще завърши визитата си във Франция с реч в Мец за бъдещето на Европа, европейското единство и значението на интеграцията.

Изборът на Мец има символично значение заради историята на града между Франция и Германия и връзката му с Робер Шуман, един от основателите на европейския проект.

Визитата на папата има и политическо измерение на фона на войната в Украйна и засилващите се националистически движения; на събитието в Мец се очаква да присъстват европейски лидери.

El papa León XIV cierra su gira por Francia con un discurso sobre Europa y su integración en una ciudad marcada por las guerras https://t.co/0yInciOgrq — infobae (@infobae) September 28, 2026

Папа Лъв XIV трябва да говори за бъдещето на Европа и нейната интеграция, придавайки ясно политическо измерение на знаковата си визита във Франция, която предизвика сцени на духовен възторг, предаде АФП.

Главата на 1,4 милиарда католици по света завършва четиридневното си посещение с визита в Мец - град в Североизточна Франция, който в минали конфликти нееднократно е преминавал между френски и германски контрол.

Градът е тясно свързан с Робер Шуман, смятан за един от бащите основатели на Европейския съюз, който е погребан недалеч от Мец.

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Първият американски папа се очаква да говори за „корените на Европа“ и значението на единството на континент, където националистическите движения набират сила, а войната на Русия срещу Украйна, която вече е в петата си година, не показва признаци на затихване.

Френският президент Еманюел Макрон също трябва да произнесе реч, а на събитието се очаква да присъстват и няколко европейски държавни и правителствени ръководители.

Посланието на Лъв XIV идва седем месеца преди французите да изберат наследник на Макрон, докато евроскептичната и антиимиграционна крайна десница се стреми към властта.

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Папата разглежда Европа като противотежест на големите световни сили и по-рано е призовавал ЕС да преодолее вътрешните напрежения и да преоткрие единството си в стремежа към мир в Украйна и извън нея.

В Мец, където живеят около 120 000 души, посещението на папата предизвика голям интерес. Хотелите са напълно резервирани, а ресторантите съобщават за рязък ръст на резервациите.

Визитата има силно символично значение, заяви архиепископът на Мец Филип Бало, като подчерта, че градът е бил оформен от „три войни, включително две световни“.