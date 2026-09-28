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87-годишна жена, изведена принудитело от дома си, се превърна в символ на протестите в Мадрид

Демонстрантите поискаха по-силна защита на наемателите и мерки срещу принудителните извеждания

28 септември 2026, 09:16
87-годишна жена, изведена принудитело от дома си, се превърна в символ на протестите в Мадрид
Източник: БТА
  • Хиляди демонстранти протестираха в Мадрид за по-силна защита на наемателите, мерки срещу измамите и забрана на принудителни извеждания без осигурено алтернативно жилище.
  • Протестите бяха предизвикани от извеждането на 87-годишната Мария дел Кармен Абаскал, живяла около 70 години в апартамента; наемът ѝ е бил увеличен от 500 на 2650 евро.
  • Испанското правителство се очаква да обяви нови мерки срещу жилищната криза във вторник, на фона на растящи цени и недостиг на жилища.

Демонстранти протестираха за втори пореден ден в неделя в испанската столица Мадрид с искане за по-силна защита на наемателите на жилища, мерки срещу измамите и забрана за принудително извеждане на наематели, когато не е налична възможност за алтернативно настаняване, съобщи Асошиейтед прес.

Протестите бяха предизвикани от принудителното извеждане в сряда на 87-годишна Мария дел Кармен Абаскал от апартамент в Мадрид, в който е живяла в продължение на седем десетилетия.

Някои от демонстрантите нощуваха в нощта на събота срещу неделя в палатков лагер на площад „Пуерта дел Сол“ в Мадрид след първия протест в събота, който събра десетки хиляди хора.

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„Ситуацията с жилищата е неудържима. Всички ние сме на улиците, защото ни писна“, каза Наталия Наваро, 27-годишна актриса, която е една от тези, които нощуваха на площада.

„Вълната на възмущение и гняв, която беше освободена, вече не може да бъде спряна“, заяви Алисия дел Рио, говорител на Съюза на наемателите в Мадрид, който води протестите.

На 23 септември 87-годишната Абаскал беше изведена от апартамента си на носилка и откарана с линейка, докато нейни привърженици скандираха прякора ѝ „Марикармен“.

„Аз не успях да защитя дома си, но се борих, за да могат други да се научат да се борят за това, което е тяхно“, каза Абаскал във видео, записано от болничното ѝ легло.

Бащата на Мария дел Кармен Абаскал е наел имота, от който тя беше принудително изведена тази седмица, за първи път през 1956 г. Тя е продължила да бъде наемателка след кончината на родителите си, като през този период е действал таван на наемите, съобщиха местни медии.

Сградата е сменила собственика си през 2018 г. и на Абаскал е била предложена възможност да купи апартамента, но тя не е могла да си го позволи, според Съюза на наемателите в Мадрид.

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Инвестиционният фонд „Урбагестион“ (Urbagestion), който по-късно е купил имота, е повишил месечния ѝ наем от 500 евро на 2650 евро. Впоследствие наемът е бил намален на 1650 евро, но Абаскал, която е пенсионерка, все още не е могла да си позволи да плаща сумата, посочи организацията.

Очаква се испанското правителство да обяви нови мерки срещу жилищната криза на заседание във вторник. На събрание на управляващата Социалистическа партия в Мадрид испанският премиер Педро Санчес се обърна към Абаскал и заяви: „Имам съобщение за теб, Марикармен: правителството работи денонощно, за да приеме Кралски указ за жилищното настаняване следващия вторник. И моля парламентарните групи да направят едно последно усилие и да го утвърдят в националния парламент за Марикармен“.

Повишаващите се цени и недостигът на жилища правят жилищния пазар недостъпен за много испанци въпреки силния растеж на четвъртата най-голяма икономика в Европа.

Източник: БТА, Петър Къдрев    
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