Правителството готви помощ заради скъпите горива

Как AI ще промени работата ни, без да доведе до масова безработица

След митото от 3 евро идва и нова такса за малките онлайн поръчки

Икономист: Бюджет 2027 може да бъде върнат за корекции

П равителството подготвя пакет от мерки заради поскъпването на горивата, който ще обхване обществения и училищния транспорт, Спешната помощ и най-уязвимите граждани. Това съобщи министър-председателят Румен Радев след срещата си с чешкия премиер Андрей Бабиш.

„Съвсем скоро тези мерки ще бъдат обявени, има вече такъв пакет и ще влязат в изпълнение“, заяви Радев.

Радев: Енергетиката е фундаментът на икономическото развитие на България и Чехия

Конкретните параметри все още не са представени - не е ясно какъв ще бъде размерът на подкрепата, по какви критерии ще се определят гражданите с право на помощ и какъв механизъм ще бъде използван.

Поскъпването вече натиска икономиката

По думите на премиера развитието на конфликта в Близкия изток води до рязко увеличение на цените на енергийните ресурси, а това се пренася и върху разходите в икономиката.

По-скъпите горива се отразяват пряко върху транспортните услуги, но ефектът може да стигне и до други стоки и услуги чрез по-високите разходи за доставки и придвижване.

Радев посочи, че горивата в България остават сред по-евтините в Европа, но това не решава проблема за домакинствата.

По-скъпи горива, по-високи разходи: Какво означава това за семейния бюджет

„Това съвсем не ни успокоява, защото пък стандартът на живот в България е един от най-ниските в Европа“, каза той.

Търсят се и алтернативни маршрути за доставки

Освен краткосрочната подкрепа правителството работи и по възможности за увеличаване на капацитета за пренос на енергийни ресурси от държавите от Персийския залив към Европа по суша.

Причината е рискът около Ормузкия проток, който според премиера продължава да затруднява морските доставки.

България води разговори по темата с Европейската комисия и със съседни държави, като очакването е евентуалното увеличаване на сухопътния капацитет да даде резултат в средносрочен план.

Засега най-важното неизвестно остава как точно ще изглежда новият пакет за гражданите и кога ще започне прилагането му.