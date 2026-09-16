Правителството готви помощ заради скъпите горива

П равителството подготвя пакет от мерки заради поскъпването на горивата, който ще обхване обществения и училищния транспорт, Спешната помощ и най-уязвимите граждани. Това съобщи министър-председателят Румен Радев след срещата си с чешкия премиер Андрей Бабиш.
„Съвсем скоро тези мерки ще бъдат обявени, има вече такъв пакет и ще влязат в изпълнение“, заяви Радев.
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Конкретните параметри все още не са представени - не е ясно какъв ще бъде размерът на подкрепата, по какви критерии ще се определят гражданите с право на помощ и какъв механизъм ще бъде използван.
Поскъпването вече натиска икономиката
По думите на премиера развитието на конфликта в Близкия изток води до рязко увеличение на цените на енергийните ресурси, а това се пренася и върху разходите в икономиката.
По-скъпите горива се отразяват пряко върху транспортните услуги, но ефектът може да стигне и до други стоки и услуги чрез по-високите разходи за доставки и придвижване.
Радев посочи, че горивата в България остават сред по-евтините в Европа, но това не решава проблема за домакинствата.
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„Това съвсем не ни успокоява, защото пък стандартът на живот в България е един от най-ниските в Европа“, каза той.
Търсят се и алтернативни маршрути за доставки
Освен краткосрочната подкрепа правителството работи и по възможности за увеличаване на капацитета за пренос на енергийни ресурси от държавите от Персийския залив към Европа по суша.
Причината е рискът около Ормузкия проток, който според премиера продължава да затруднява морските доставки.
България води разговори по темата с Европейската комисия и със съседни държави, като очакването е евентуалното увеличаване на сухопътния капацитет да даде резултат в средносрочен план.
Засега най-важното неизвестно остава как точно ще изглежда новият пакет за гражданите и кога ще започне прилагането му.