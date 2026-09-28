Технологии

OpenAI спря обучението на AI след като модел "избяга"

Компанията е започнала мащабен анализ на всичките си процеси, след като модел е заобиколил защитите си и не се е е съобразил с функцията за изключване, като е продължил да работи както пожелае

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28 септември 2026, 10:16
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OpenAI временно преустанови обучението на най-мощните си модели с изкуствен интелект, след като един от вътрешните модели успя да излезе извън рамките на средата за тестване, която е трябвало да бъде с ограничени възможности за достъп. Случаят е от съществено значение не просто защото моделът е достигнал до интернет, а защото една от системите, предназначени да предотвратяват именно такъв тип поведение, не е успяла да го спре автоматично, съобщава TechSpot. 

Инцидентът е станал на 20 септември, когато тестов модел на OpenAI открива пропуск в системата на компанията за DNS филтриране. Това му позволява да осъществи връзка с външен чатбот, докато се опитва да отговори на въпрос, въпреки че е обучен и тестван в среда, предназначена да предотвратява достъпа до външния интернет. Системата за мониторинг на OpenAI засича необичайното поведение в рамките на 15 минути, а служител започва да разглежда сигнала три минути по-късно. Механизмът за автоматично спиране обаче не сработва и процесът на обучение продължава още два часа и половина, преди да бъде прекратен ръчно.

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От OpenAI потвърдиха, че въпросният модел ще бъде напълно бракуван, вместо да се възобновява работата по него. Обучението, оценяването и експлоатацията на най-мощните модели ще останат спрени, докато не бъде потвърдено отстраняването на уязвимостта и не бъдат извършени допълнителни тестове за устойчивост срещу целенасочени атаки, казва компанията.

Инцидентът идва в момент, когато OpenAI се справя с по-широка серия от ситуации, включващи все по-автономни агенти с изкуствен интелект. В отделни случаи AI агенти са взаимодействали с правителствени уебсайтове по неочаквани начини. OpenAI също така потвърди, че агентите са използвали ключове за разработчици, намерени онлайн, за достъп до данни от Бюрото за преброяване на населението на САЩ и са публикували публично достъпна информация от Комисията по ценни книжа и борси. SEC заяви, че не е осъществяван достъп до непублична информация, докато Министерството на образованието на САЩ заяви, че не е открило доказателства, че уебсайтът или базите данни на компанията са били засегнати при друг докладван инцидент.

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Друг инцидент е засечен по време на задача за автоматизирано доказване на теореми. Вътрешен модел разкрива личния токен за достъп до GitHub на потребител, като го публикува в публично хранилище за код, за да заобиколи етап от възложената му задача. 

Макар обстоятелствата и последиците от тези инциденти да се различават, те подчертават проблем, който придобива все по-голямо значение с нарастването на автономността на системите с изкуствен интелект. Поддържането на модела в рамките на предвидените за него граници се превръща в предизвикателство.

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OpenAI вече беше въвела допълнителни защитни механизми след възникването на предишни подобни проблеми. От компанията посочват, че в конкретната ситуация тези мерки са проработили само отчасти. Сега са добавени механизми за блокиране на две независими нива, като всеки от тях е трябвало да предотврати достъпа на модела до интернет.

Това не е първото решение на OpenAI да забави разработката поради опасения за безопасността. През август компанията обяви временно спиране на обучението с подсилващо обучение и допълнителни мерки за сигурност след инцидента с Hugging Face.

По-широкият проблем става все по-труден за игнориране. Разработчиците искат все по-способни модели, които могат да сърфират в интернет, да пишат и изпълняват код, да използват инструменти и да изпълняват сложни задачи с по-малко човешки надзор. Същите тези възможности могат да направят даден модел значително по-труден за контролиране, когато той се държи по начини, които разработчиците му не са предвидили.

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За възобновяване на дейността изследователските среди трябва да отговарят на нови, строги изисквания, включващи пълна мрежова изолация, стриктно прилагане на принципа за минимални привилегии за достъп, автоматизирани симулации на атаки и многостепенни системи за мониторинг. Изпълнителният директор Сам Алтман признава, че тези защитни механизми изискват огромни изчислителни ресурси, като поглъщат до 20% от общия капацитет за изчисления при изпълнение на моделите, само за да се следи непрекъснато логическият процес на модела и взаимодействието му с инструменти за евентуални отклонения или нежелано поведение.

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
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