България

СГС даде ход на ново заседание по делото срещу Кирил Петков за арестите на Борисов, Горанов и Арнаудова

Обвинението е за престъпление по служба и превишаване на властта в качеството му на длъжностно лице

Василена Василева Василена Василева

28 септември 2026, 11:02
СГС даде ход на ново заседание по делото срещу Кирил Петков за арестите на Борисов, Горанов и Арнаудова
Източник: БТА

С офийският градски съд заседава по наказателното дело срещу бившия министър-председател и бивш лидер на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков.

Той е подсъдим по обвинение за престъпление по служба и превишаване на властта в качеството му на длъжностно лице. Делото е свързано с арестите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, бившия финансов министър Владислав Горанов и бившата началничка на правителствената пресслужба Севделина Арнаудова през март 2022 г.

  • Как започна казусът

На 17 март 2022 г. тримата бяха задържани от МВР за срок до 24 часа по досъдебно производство, образувано от Главна дирекция „Национална полиция“. Софийската градска прокуратура е била уведомена за производството и задържанията на следващия ден.

Според прокуратурата тогавашните действия на МВР са били извършени без предварително санкциониране от прокуратурата. По-късно съдът обяви задържанията за незаконни.

В рамките на разследването прокуратурата започна да проверява и действията на Кирил Петков като министър-председател.

  • Обвинението срещу Петков

В края на 2024 г. тогавашният изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов поиска имунитета на Кирил Петков като народен представител. Мотивът беше, че са събрани данни за евентуално превишаване на правомощията му като премиер.

Според обвинението Петков лично е указвал и разпореждал на полицейски служители какви действия да предприемат във връзка със задържането на Борисов, Горанов и Арнаудова.

През януари 2026 г. прокуратурата официално привлече Петков като обвиняем за престъпление по служба по чл. 282 от Наказателния кодекс.

В хода на съдебното производство бяха разпитани полицейски служители и свидетели, които дадоха показания за събитията от вечерта на 17 март 2022 г.

Кирил Петков отхвърля обвиненията. Той определи делото като „политически шантаж и поръчка“.

  • Оттеглянето от парламента

През юни 2025 г. Кирил Петков обяви, че подава оставка като народен представител и се оттегля от поста съпредседател на „Продължаваме промяната“.

След оттеглянето си от парламента той прекрати прякото си участие в оперативната парламентарна политика.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
Кирил Петков Наказателно дело Бойко Борисов Престъпление по служба Арести Прокуратура Софийски градски съд Превишаване на власт Продължаваме промяната ГЕРБ
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