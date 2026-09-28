България

Делото срещу Ива Михайлова в Кочани: Изслушват вещите лица, изготвили експертизите

23-годишната жена е подсъдима за тежък пътен инцидент с жертва

Василена Василева Василена Василева

28 септември 2026, 06:58
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П оредно заседание по делото срещу македонската българка Ива Михайлова се провежда днес в съда в Кочани, Северна Македония.

В рамките на заседанието се очаква да бъдат изслушани вещите лица, изготвили експертизите по случая. На място се очаква отново да присъстват и български депутати, които следят развитието на делото.

Ива Михайлова от Кочани: Надявам се процесът най-накрая да продължи справедливо

23-годишната Ива Михайлова е подсъдима за тежък пътен инцидент, при който е загинал човек. При катастрофата самата тя също е получила травми.

Заради висящото наказателно производство на Михайлова е наложена забрана да напуска Кочани и територията на Северна Македония.

Ново заседание по делото срещу Ива Михайлова в Кочани, ще присъстват и български депутати

Случаят привлече внимание и в България, тъй като жената е с българско гражданство/произход и близки до нея твърдят, че заради здравословното ѝ състояние е необходимо лечение, което не може да бъде осигурено в Северна Македония.

Един от основните въпроси около случая е свързан с възможността Михайлова да получи необходимото медицинско лечение. Заради ограниченията, наложени по делото, тя не може свободно да пътува до България.

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Български представители следят процеса и настояват за намиране на решение, което да позволи на младата жена да получи необходимата медицинска помощ, без това да възпрепятства съдебното производство.

Днешното заседание се очаква да даде повече яснота по експертизите, които са част от доказателствата по делото.

Редактор: Василена Василева
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