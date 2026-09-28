Дрон навлезе във въздушното пространство на Румъния, вдигнаха два F-16

Р адарната система на Министерството на националната отбрана на Румъния е засекла снощи дрон, навлязъл във въздушното пространство на страната и летял по протежение на границата между Румъния и Украйна. Това съобщи агенция „Аджерпрес“.

Сигналът от дрона е изчезнал около 10 минути след засичането му в района на селището Сомова в окръг Тулча, в Югоизточна Румъния.

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Във връзка със случая специализиран екип на Министерството на националната отбрана е трябвало да пристигне в Тулча тази сутрин.

Два F-16 са излетели

Два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили, които са били в бойна готовност за въздушна полиция, са излетели от авиобаза 86 „Борча“.

Самолетите са били изпратени за наблюдение и оценка на ситуацията, съобщиха от румънското Министерство на националната отбрана.

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Предупреждение за населението

Заради регистрираната въздушна заплаха Генералният инспекторат за извънредни ситуации е изпратил предупреждение до населението в окръг Тулча чрез системата Ro-Alert.

Съобщението е било изпратено в 20:35 часа румънско време, което съвпада с българското.

Въздушната тревога е била отменена в 22:05 часа.