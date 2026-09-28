Тайна среща в Абу Даби: Разговарял ли е Нетаняху с президента на ОАЕ?

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху е посетил в неделя Абу Даби, където се е срещнал с президента на Обединените арабски емирства шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян. Това е съобщил високопоставен израелски представител пред Reuters.

Информацията за срещата засега не е потвърдена официално нито от кабинета на Нетаняху, нито от външното министерство на ОАЕ.

Нетаняху отрече да е бил предупреждаван от ОАЕ преди атаката на „Хамас“ от 7 октомври

Israel’s Netanyahu visited Abu Dhabi on Sept 27, Israeli official says https://t.co/9OwokuJZlD — The Straits Times (@straits_times) September 27, 2026

Посещението идва на фона на нови твърдения в Израел за предполагаемо предупреждение от страна на президента на ОАЕ към Нетаняху преди атаката на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г.

Какво се твърди за предупреждението преди 7 октомври

По-рано този месец израелският вестник „Аарец“ съобщи, че шейх Мохамед е предупредил Нетаняху около седмица и половина преди атаката, че „Хамас“ планира мащабна операция срещу Израел.

Според публикацията предупреждението не е било предадено на израелските разузнавателни служби или на военните.

При нападението на 7 октомври 2023 г. бойци на „Хамас“ атакуваха населени места и военни обекти в Южен Израел. Загинаха около 1200 души, а повече от 250 души бяха взети за заложници.

Нетаняху отрече твърденията на „Аарец“ и заплаши изданието със съдебни действия. В Израел опозиционни лидери от своя страна го обвиняват в отговорност за пропуски в сигурността, предшестващи нападението.

ОАЕ опровергаха съобщение за тайна среща на Нетаняху с президента

ОАЕ: Поддържаме директни канали с Израел

ОАЕ не са коментирали конкретните твърдения на „Аарец“.

Абу Даби обаче е заявявал, че ОАЕ и Израел поддържат „отворени и преки канали за комуникация“ след установяването на дипломатически отношения през 2020 г.

По-рано източник от ОАЕ е заявил пред „Ройтерс“, че страната обсъжда въпроси, свързани със сигурността, с други държави чрез „компетентните служби“, но не „на равнище държавни лидери“.

Това изявление придобива значение на фона на информацията за предполагаемата среща между Нетаняху и шейх Мохамед в неделя.

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Предишна среща също беше отречена

Това не е първият случай тази година, в който се появява информация за среща между двамата лидери.

През май кабинетът на Нетаняху съобщи, че израелският премиер е „посетил тайно“ ОАЕ и се е срещнал с президента.

Тогава външното министерство на ОАЕ отрече информацията и заяви, че твърденията за необявени посещения или непублични договорености са неоснователни, освен ако не са официално съобщени от компетентните власти.

В същото време източник, запознат със случилото се, заяви, че Нетаняху и шейх Мохамед са се срещнали на 26 март в Ал Айн - оазисен град в емирство Абу Даби, близо до границата с Оман.

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Отношенията между Израел и ОАЕ

ОАЕ и Израел установиха дипломатически отношения през 2020 г. в рамките на т.нар. Авраамови споразумения, с които двете страни започнаха официално да развиват отношенията си.

След последвалите регионални конфликти и атаките срещу ОАЕ по време на войната с Иран Абу Даби засили контактите си със САЩ и Израел.

На този фон предполагаемата среща между Нетаняху и шейх Мохамед идва в момент на повишено внимание към отношенията между двете държави и към въпросите за сигурността в региона.