България

Нова експертиза по делото „Сияна“: Имало е шанс детето да бъде спасено, появиха се въпроси за оказаната спешна помощ

Бащата на детето Николай Попов твърди, че при различна реакция е имало минимален шанс животът ѝ да бъде спасен

Василена Василева Василена Василева

28 септември 2026, 08:30
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Н ова комплексна автотехническа и медицинска експертиза по делото за катастрофата, при която загина Сияна, поставя въпроси за начина, по който на детето е била оказана спешна медицинска помощ.

Баща ѝ Николай Попов заяви в ефира на NOVA, че според заключенията е имало пропуски в реакцията след тежкия инцидент и че, макар шансът да е бил минимален, дъщеря му е можело да бъде спасена.

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Експертизата е изготвяна повече от седем месеца и разглежда както медицинските действия след катастрофата, така и техническите обстоятелства около самия сблъсък.

„Моето дете никой не може да го върне. Моята цел е различна - тази система да се промени“, заяви Попов.

  • Как е реагирала спешната помощ

По думите на бащата още при подаването на сигнала на телефон 112 състоянието на Сияна не е било определено като случай от най-високата степен на спешност.

„Случаят не е бил преценен като достатъчно тежък и класифициран като А1 - силно животозастрашаващ“, заяви той.

Според Попов това се е отразило и на времето за пристигане на линейката. Той твърди, че са били изгубени между 20 и 30 минути.

„Може би половин час детето ми е умирало, като кръвта е изтичала на пътя“, каза бащата.

По думите му преди пристигането на спешния екип на мястото случайно е спрял лекар, който се опитал да окаже първа помощ. Попов му благодари публично за действията.

Николай Попов заяви, че един от конкретните въпроси към медицинските експерти е бил дали при различна реакция животът на Сияна е можел да бъде спасен.

„Да, казват, че е имало шанс, макар и минимален, да бъде спасена“, посочи той.

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  • Въпросите около медицинската помощ

Според разказа на бащата Сияна не е била интубирана, не ѝ е била прелята кръв и раните ѝ не са били обработени по начина, който според него е бил необходим при тежката кръвозагуба.

„Най-просто казано, не е прелята кръв на детето“, заяви Попов.

Той определи транспортирането на дъщеря си до болницата като недостатъчно от медицинска гледна точка.

„Това е едно такси, което е взело детето ми и го е закарало в болница“, каза бащата.

Според него при правилна първоначална оценка е можело да бъде разгледана и възможността за използване на медицински хеликоптер и транспортиране до специализирано лечебно заведение в София.

Попов направи сравнение с медицинската помощ, оказана на дядото на Сияна - Георги, който също пострада при катастрофата.

По думите му втората линейка е била чакана между 40 минути и час, но екипът ѝ е предприел необходимите действия и така е помогнал за спасяването на живота му.

Според него разликата между реакцията на двата екипа показва, че проблемът не се свежда единствено до оборудването.

„За мен линейката е оборудвана, но не са си свършили работата вътре“, заяви той.

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  • Как близките научават за смъртта

Бащата на Сияна постави и въпроса за начина, по който близките на загинали при тежки инциденти получават информация за случилото се.

Той разказа, че не е бил официално уведомен за смъртта на дъщеря си и е научил чрез свои контакти.

По думите му е необходим ясен ред, по който семействата да бъдат своевременно уведомявани при подобни трагедии.

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  • Какво показва техническата част на експертизата

Николай Попов заяви, че техническата част от комплексната експертиза също съдържа важни заключения. Те предстои да бъдат разгледани в съдебната зала на 17 ноември.

На въпроса дали новата експертиза подкрепя досегашните му твърдения за механизма на катастрофата, Попов отговори: „Категорично“.

Според него заключението засяга мястото на удара, скоростта на превозните средства и действията на водача непосредствено преди сблъсъка.

Той твърди, че е имало опит фактическата обстановка около катастрофата да бъде представена по различен начин чрез предходна експертиза. По тези негови твърдения е подаден сигнал.

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  • Въпросът за вещите лица

Бащата на Сияна отново постави и въпроса за работата и контрола върху вещите лица в съдебната система.

„Съдиите нямат специални технически знания и взимат своите решения по това, което им предоставят така наречените експерти“, заяви той.

Попов настоява за законодателни промени, които да въведат по-ясни правила и отговорност за вещите лица.

Според него забавянето при изготвянето на експертизите може значително да удължи съдебните производства.

„Съдебната реформа не започва и не свършва с главния прокурор. Трябва да се мине през вещите лица“, каза той.

След новите медицински заключения Попов очаква компетентните институции да преценят дали има основания за отделно производство във връзка с действията на спешната помощ.

Редактор: Василена Василева
Източник: Аljazeera; БТА/Петър Къдрев    
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