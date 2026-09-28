Нова експертиза по делото „Сияна“: Имало е шанс детето да бъде спасено, появиха се въпроси за оказаната спешна помощ

Н ова комплексна автотехническа и медицинска експертиза по делото за катастрофата, при която загина Сияна, поставя въпроси за начина, по който на детето е била оказана спешна медицинска помощ.
Баща ѝ Николай Попов заяви в ефира на NOVA, че според заключенията е имало пропуски в реакцията след тежкия инцидент и че, макар шансът да е бил минимален, дъщеря му е можело да бъде спасена.
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Експертизата е изготвяна повече от седем месеца и разглежда както медицинските действия след катастрофата, така и техническите обстоятелства около самия сблъсък.
„Моето дете никой не може да го върне. Моята цел е различна - тази система да се промени“, заяви Попов.
- Как е реагирала спешната помощ
По думите на бащата още при подаването на сигнала на телефон 112 състоянието на Сияна не е било определено като случай от най-високата степен на спешност.
„Случаят не е бил преценен като достатъчно тежък и класифициран като А1 - силно животозастрашаващ“, заяви той.
Според Попов това се е отразило и на времето за пристигане на линейката. Той твърди, че са били изгубени между 20 и 30 минути.
„Може би половин час детето ми е умирало, като кръвта е изтичала на пътя“, каза бащата.
По думите му преди пристигането на спешния екип на мястото случайно е спрял лекар, който се опитал да окаже първа помощ. Попов му благодари публично за действията.
Николай Попов заяви, че един от конкретните въпроси към медицинските експерти е бил дали при различна реакция животът на Сияна е можел да бъде спасен.
„Да, казват, че е имало шанс, макар и минимален, да бъде спасена“, посочи той.
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- Въпросите около медицинската помощ
Според разказа на бащата Сияна не е била интубирана, не ѝ е била прелята кръв и раните ѝ не са били обработени по начина, който според него е бил необходим при тежката кръвозагуба.
„Най-просто казано, не е прелята кръв на детето“, заяви Попов.
Той определи транспортирането на дъщеря си до болницата като недостатъчно от медицинска гледна точка.
„Това е едно такси, което е взело детето ми и го е закарало в болница“, каза бащата.
Според него при правилна първоначална оценка е можело да бъде разгледана и възможността за използване на медицински хеликоптер и транспортиране до специализирано лечебно заведение в София.
Попов направи сравнение с медицинската помощ, оказана на дядото на Сияна - Георги, който също пострада при катастрофата.
По думите му втората линейка е била чакана между 40 минути и час, но екипът ѝ е предприел необходимите действия и така е помогнал за спасяването на живота му.
Според него разликата между реакцията на двата екипа показва, че проблемът не се свежда единствено до оборудването.
„За мен линейката е оборудвана, но не са си свършили работата вътре“, заяви той.
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- Как близките научават за смъртта
Бащата на Сияна постави и въпроса за начина, по който близките на загинали при тежки инциденти получават информация за случилото се.
Той разказа, че не е бил официално уведомен за смъртта на дъщеря си и е научил чрез свои контакти.
По думите му е необходим ясен ред, по който семействата да бъдат своевременно уведомявани при подобни трагедии.
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- Какво показва техническата част на експертизата
Николай Попов заяви, че техническата част от комплексната експертиза също съдържа важни заключения. Те предстои да бъдат разгледани в съдебната зала на 17 ноември.
На въпроса дали новата експертиза подкрепя досегашните му твърдения за механизма на катастрофата, Попов отговори: „Категорично“.
Според него заключението засяга мястото на удара, скоростта на превозните средства и действията на водача непосредствено преди сблъсъка.
Той твърди, че е имало опит фактическата обстановка около катастрофата да бъде представена по различен начин чрез предходна експертиза. По тези негови твърдения е подаден сигнал.
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- Въпросът за вещите лица
Бащата на Сияна отново постави и въпроса за работата и контрола върху вещите лица в съдебната система.
„Съдиите нямат специални технически знания и взимат своите решения по това, което им предоставят така наречените експерти“, заяви той.
Попов настоява за законодателни промени, които да въведат по-ясни правила и отговорност за вещите лица.
Според него забавянето при изготвянето на експертизите може значително да удължи съдебните производства.
„Съдебната реформа не започва и не свършва с главния прокурор. Трябва да се мине през вещите лица“, каза той.
След новите медицински заключения Попов очаква компетентните институции да преценят дали има основания за отделно производство във връзка с действията на спешната помощ.