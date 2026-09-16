Парите ни

Икономист: Бюджет 2027 може да бъде върнат за корекции

Щерьо Ножаров предупреди, че разходите продължават да растат, а обслужването на дълга се оскъпява

Маргарита Костадинова

16 септември 2026, 11:16
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П роектът на Бюджет 2027 трябва да бъде представен пред българското общество до 15 октомври, а не само да бъде изпратен бюджетен план до Европейската комисия. Това заяви икономистът доц. Щерьо Ножаров в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

По думите му ангажиментите към Европейската комисия са отделни, а пълният проект на бюджета трябва вече да бъде публичен и видим за българските граждани.

„Ангажиментите пред ЕК са отделни. Пред комисията се представя бюджетен план, но след като е публикуван пълният проект на бюджета, тоест е видим за българското общество и регламентът изрично казва 15 октомври и за двете“, обясни Ножаров.

Бюджетът за 2027 г. влиза в ход: Гълъб Донев с важна заявка за дефицита

Финансовият министър Гълъб Донев вече обяви, че бюджетната процедура за следващата година е започнала, като целта е план-сметката да бъде представена до 15 октомври. Правителството работи и за ограничаване на бюджетния дефицит до 3%.

Не само дефицитът е проблем

Според Ножаров фокусът не трябва да пада единствено върху размера на дефицита.

Той посочи, че при новата фискална рамка на Европейския съюз се следят два основни показателя, като дефицитът е вторият по значение. Първият е движението на нетните първични разходи, а според икономиста при тях не се наблюдава спад.

Това са бюджетните разходи без еднократните плащания, разходите за обслужване на държавния дълг, съфинансирането на европейски проекти и част от социалните плащания, свързани с икономическия цикъл.

Именно движението на тези разходи показва доколко държавата успява трайно да контролира харченето, а не просто да постигне определено число за дефицита.

Дългът става по-скъп

Ножаров обърна внимание и на разходите за обслужване на държавния дълг.

Гълъб Донев: В бюджета ще има още едно перо - „Евровизия“ 2027

По думите му по-високите основни лихви на Европейската централна банка оскъпяват както плащанията по вече поет дълг, така и новите емисии.

Икономистът посочи още, че според него процедурата за свръхдефицит увеличава рисковата премия за страната и може допълнително да повиши цената, на която държавата се финансира.

Възможни корекции след представянето на бюджета

Ножаров допусна, че след представянето на бюджетната рамка през октомври може да се стигне до искане за промени.

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„Ако на 15 октомври ние представим бюджета на Еврогрупата, около 1 ноември вероятно може да ни го върнат за корекции“, заяви той.

Според него подобно развитие би могло да се отрази и върху рисковата премия за България, ако бъде преценено, че страната не предприема достатъчно промени за ограничаване на разходите.

Ножаров посочи и проблема с бюджета на НОИ

Сред големите разходни пера икономистът постави акцент и върху бюджета на държавното обществено осигуряване.

По думите му опитите дефицитът да бъде ограничаван не решават структурните проблеми в публичните финанси, ако разходите продължават да растат.

Той определи бюджета на НОИ като „черна дупка“, с което подчерта тезата си, че трайното свиване на дефицита изисква промени и в големите разходни системи.

Разговорът идва на фона на годишна инфлация от 5,1% през август, при месечно поскъпване от 0,6%. Най-силен ръст през месеца беше отчетен при разходите за транспорт.

Редактор: Маргарита Костадинова
Бюджет 2027 Щерьо Ножаров Бюджетен дефицит Държавен дълг Европейска комисия Нетни първични разходи Гълъб Донев Бюджет на НОИ Рискова премия Фискална рамка
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