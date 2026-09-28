България

Мъж с брадва вилня във врачанско село: Насече асма и счупи звънец на къща

Жители на Бели извор твърдят, че мъжът обикаля селото, отправя заплахи и често проявява агресия

Василена Василева Василена Василева

28 септември 2026, 08:48
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М ъж с брадва насече асма и счупи звънец на къща във врачанското село Бели извор. Действията му са заснети от охранителна камера в петък следобед.

Жители на селото разказват, че мъжът обикаля района и отправя заплахи. По думите им той често проявява агресия и създава проблеми.

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Тодор Цонев е собственикът на нападнатата къща. Именно пред неговия дом са заснети действията с брадвата.

„Лично не го познаваме, за първи път го виждам на записа. Не знам какъв му е мотивът. Това, което се вижда на кадрите, няма предистория. Нищо не сме му направили“, разказа Цонев в ефира на „Здравей, България“.

  • „Ако бях отворила, сигурно да ме няма вече“

В къщата освен Цонев живее и неговата баба Славка Христова.

„Ако бях отворила, сигурно да ме няма вече. И аз не го познавам. Може би късмет, че нямаше никого“, каза жената.

Друг жител на Бели извор, който има магазин в селото, също разказва за сблъсъци с мъжа.

„И аз съм имал сблъсък с него. Влиза в магазина тихомълком, взима артикула, излиза отвън, пие си пиенето. Влиза отново, прави същия номер. Постоянно прави такива номера. Взима на хората пиенето пред тях - дали ще бъде безалкохолно, кафе или алкохол. Като направиш забележка, той мълчи, нищо не казва, само се подсмива“, разказа жителят.

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Друга жена от селото потвърждава, че е имала подобен случай.

„Идва, консумира, не плаща, обаче и не знаеш как да подходиш, защото някой път става и агресивен“, коментира тя.

По думите ѝ е ставала свидетел и на случаи, в които мъжът е псувал и крещял по хората.

„Хората ги е страх, крият се, децата ги е страх да излязат на улицата да си играят вече, а беше пълно с деца“, добави жената.

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  • „Всеки ден прави проблеми“

Съсед на мъжа също разказва за чести инциденти.

„Никой не живее с него. От две години е в селото и всеки ден прави проблеми. Вчера счупи прозорците си, онзи ден хвърля камъни по улицата. Видях го и с брадва“, обясни той.

Жителите твърдят, че се страхуват от поведението му, особено след като за първи път са го видели да обикаля селото с брадва.

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  • Кметът: Има подадени сигнали

Кметът на Бели извор Кирил Илиев заяви, че срещу мъжа са подавани сигнали до полицията.

„Хората наистина са притеснени поради простата причина, че преди няколко години имахме също един такъв случай. Имаме много сигнали към полицията. Прибраха го за около две седмици, след това го гледам, че отново си е на улицата“, каза Илиев.

По думите му той е попитал защо мъжът отново е на свобода.

„Прокурорът каза, че няма нужда от лечение“, казал му мъжът според кмета.

Илиев смята, че трябва да бъде потърсена намесата на прокуратурата и социалните служби.

„Оттук нататък трябва прокуратурата да го настани за лечение в специализирано заведение. Той има нужда от помощ. Вероятно не си пие и лекарствата“, заяви кметът.

Илиев твърди още, че мъжът е бил освидетелстван, когато е живял в Испания. Кметът посочи и лични обстоятелства от живота му, които според него показват, че мъжът се нуждае от помощ.

„Самият факт, че майка му почина и той не иска да я прибере, за да я погребе, говори, че човекът не е добре с главата“, каза Илиев.

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Кметът допълни, че досега не го е виждал с брадва в селото.

„За първи път го виждаме с брадва из селото, това е много опасно“, заяви той.

По думите му е необходима намеса както на социалните служби, така и на прокуратурата, за да бъде преценено какви действия трябва да бъдат предприети спрямо мъжа.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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