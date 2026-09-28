Тръмп попитал Си дали Китай иска да купи американски оръжия

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп е попитал китайския си колега Си Цзинпин дали Китай би искал да купи американски оръжия. Това съобщи американският посланик в Китай Дейвид Пардю в интервю за „Фокс Нюз“, цитиран от "Франс прес".

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Пардю не уточни кога точно е бил проведен разговорът между двамата лидери. От думите му не става ясно и да е било постигнато споразумение за продажба на американско въоръжение на Китай.

„Президентът Тръмп непрекъснато казва: „Ние продаваме оръжия на други страни по света“. В един момент той дори попита президента Си дали иска да купи такива“, заяви Пардю.

„Продължават обсъжданията за други продажби. Тръмп и президентът Си разговарят за тях всеки път, когато се срещнат“, добави американският посланик.

По думите му позицията на Вашингтон по отношение на Тайван не се е променила.

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Спорът за оръжията за Тайван

Коментарите на Пардю идват на фона на продължаващото напрежение между Вашингтон и Пекин заради американските оръжейни доставки за Тайван.

Китай категорично се противопоставя на продажбите на американско оръжие на острова и настоява Вашингтон да ги прекрати. Пекин разглежда Тайван като част от своята територия и не изключва употребата на сила за установяване на контрол над него.

През юни Китай предупреди Тайван, че „търсенето на независимост, разчитайки на САЩ или чрез военна сила води до задънена улица“.

През декември Вашингтон разреши продажба на оръжия на Тайван на стойност 11,1 млрд. долара. Пардю заяви, че администрацията на Тръмп е продала на острова повече оръжия от всеки друг американски президент от 1979 г. насам.

По-рано този месец Reuters съобщи, че Китай очаква от Тръмп да спре американските оръжейни продажби за Тайван. Пекин се позовава на съвместното комюнике от 1982 г., според което САЩ са поели ангажимент постепенно да намаляват тези доставки. Вашингтон обаче свързва този ангажимент с условието Китай да се стреми към мирно решение на въпроса за Тайван.

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Каква е позицията на САЩ

Съединените щати не признават Тайван като независима държава, но поддържат тесни неофициални отношения с острова.

Американското законодателство задължава Вашингтон да предоставя на Тайван средства за самоотбрана съгласно Закона за отношенията с Тайван от 1979 г.

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Тайван се управлява от демократично избрани президент и парламент. Китай, от своя страна, смята острова за неразделна част от своята територия и заявява, че трябва да бъде постигнато „обединение“, включително не изключва това да стане със сила.

През последните години Пекин засили военния натиск около Тайван, включително чрез военни учения и действия в близост до острова.