Светослав Бенчев: Горивата ще поскъпват плавно, без ценови шок

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Ц ените на горивата в България вероятно ще продължат да вървят нагоре, като най-силен натиск се очаква при дизела. Шоково поскъпване обаче засега не се очаква, заяви Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация в ефира на NOVA.

От началото на месеца горивата у нас са поскъпнали средно с около 4,3%. Бензин А95 се продава в диапазона 1,57 - 1,67 евро за литър, а дизелът - между 1,84 и 1,92 евро. По думите на Бенчев вече има и бензиностанции с цена от 1,93 евро за литър дизел.

Дизелът е под най-силен натиск

Причината е недостигът на дизел не само в Европа, но и на световния пазар.

По думите на Бенчев това ясно се вижда и при цените за незабавна доставка - на спотовия пазар дизелът е с около 20% по-скъп спрямо доставка след два месеца.

На международните пазари петролът сорт Brent също продължава да поскъпва - от около 105 долара за барел до 107 долара за ден.

Бенчев прогнозира, че ако движението на международните пазари остане постепенно, цените по бензиностанциите също ще се повишават плавно, без внезапен скок. Най-силен ще остане натискът върху дизела.

Между 5 и 12 евро повече за домакинство

За домакинство, което зарежда един или два резервоара месечно, сегашното поскъпване означава допълнителен разход от около 5 до 12 евро, изчислява Бенчев.

Горивата пак натискат джоба: Какво следва за цените у нас

По-сериозният ефект обаче идва от по-високата цена на дизела върху цялата икономика.

Голяма част от стоките се превозват с дизелов транспорт, което означава, че поскъпването му може постепенно да се прехвърли и върху разходите за доставки и крайните цени.

Защо горивата остават скъпи

Според Бенчев сегашната ситуация не може да се обясни само с цената на суровия петрол.

Сред факторите са по-високите застрахователни разходи за превозите в Черно море, ограничените източници на доставки и допълнителните рискови премии, свързани със санкциите и войната в Украйна.

Европейският пазар изпитва недостиг най-вече на дизел и керосин. Като една от причините Бенчев посочва и затварянето на около 40 европейски рафинерии през последното десетилетие.

Допълнителен натиск създават и ударите по руски рафинерии, които намаляват преработвателния капацитет и променят международните търговски потоци.

Сериозен скок в цените на горивата у нас

Има ли риск България да остане без горива

Според Бенчев такъв риск няма. Суров петрол за българската рафинерия е осигурен почти до края на ноември, а производството ѝ надхвърля вътрешното потребление.

По думите му рафинерията произвежда около два пъти повече дизел и три пъти повече бензин, отколкото са необходими за вътрешното потребление.

Компенсации или по-ниски данъци

Бенчев коментира и възможността за държавна подкрепа при по-високи цени.

Според него намаляването на данъци или въвеждането на компенсации е политическо решение, защото подобни мерки означават по-ниски приходи за бюджета.

Той смята, че целева помощ за най-засегнатите сектори би била по-подходяща от обща компенсация за всички. Като примери посочи транспортните фирми и земеделските производители.

Кога цените могат да тръгнат надолу

При положително развитие и отслабване на геополитическото напрежение петролът би могъл да се върне под 100 долара за барел и да се установи около 90 долара, смята Бенчев.

Това би позволило известно понижение на цените на горивата, но бързо връщане към старите нива не се очаква, тъй като инфраструктурата и международните вериги за доставка вече са променени.