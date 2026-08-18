Заобикалят Booking и Airbnb: Апартаменти за „Евровизия“ се отдават през Facebook

Част от собствениците вече търсят гости за Евровизия директно през Facebook, без да публикуват офертите си в Booking или Airbnb.

С обственици на апартаменти в Бургас и околните курорти вече прескачат платформи за краткосрочно настаняване като Booking и Airbnb и си пускат жилищата под наем за „Евровизия“​ в специална новосъздадена група във Фейсбук, показа проверка на „Телеграф“.

Засега се предлагат ваканционни имоти в Слънчев бряг, Поморие, Ахелой, както и жилища в самия Бургас. Сред собствениците има и украинци, които са видели шанс да изкарат някое евро покрай „Евровизия“.

Хазяите все още тестват пазара с надути цени. Феновете пък изчакват пазарът да се саморегулира през идните месеци и цените да паднат до по-приемливо равнище, така че не бързат с резервациите.

Над 20 000 евро за 5 нощувки: Какво става с цените в Бургас за „Евровизия 2027“

Сметки

Собственик на ваканционен апартамент в Слънчев бряг отсега си прави сметката да изкара около 3000 евро, давайки го под наем за пет нощувки. Имотът побира четирима души и се състои от хол с кухня и една спалня. Друг пък със студио в Поморие е направо скромен в очакванията си – листнал е апартамента на цена от едва 230 евро за нощувка.

Има и няколко предложения за имоти край самата Арена Бургас. Един от собствениците на такъв апартамент дори предлага комплексна услуга с трансфер от и до летището, което много би улеснило журналистически и продуцентски екипи. Уточнява, че жилището му не е луксозно, а стандартен апартамент в български стил, който побира до четирима души. Иска цена от 690 евро за нощувка с 50% невъзвръщаем депозит.

Повечето оферти обаче са без обявени цени. Стойността на нощувката се научава само по телефона или на лично съобщение. Тъй като резервациите не минават през официални платформи, има много голяма вероятност изкараните по този начин пари покрай „Евровизия“ да останат изцяло в сивия сектор, без да бъдат обложени и с едно евро данък.

Комисия

Все още не е ясно дали тези оферти са привлекли вниманието на НАП. Но пък фантастичните цени на нощувките задействаха Комисията за защита на потребителите. Председателят на КЗП Александър Колячев заяви пред NOVA, че ще се извършат проверки.

Според него подобни цени са необичайни, особено на фона на голямата леглова база в региона.

"На мен ми звучи комично. Когато има ограничен брой места, е нормално при голямо търсене да има повишаване на цените. Но тук говорим за леглова база от над 200 000 души. За мен това е много изненадващо", коментира Колячев.

До май 2027 г. има достатъчно време пазарът да се регулира, а корекциите най-вероятно ще дойдат от самия бизнес, смята шефът на КЗП. Комисията обаче ще провери вече публично известните обяви. При част от тях имало данни за възможни нарушения на Закона за защита на потребителите.

Имотите влизат в единната туристическа система

През следващата година апартаментите, които се отдават под наем за краткосрочно настаняване, ще бъдат вкарани в единната туристическа система, каза във Варна министърът на туризма Илин Димитров. Той уточни, че това е указание на Европейската комисия и е заложено в управленската програма на правителството, в частта й за туризма.

Целта апартаментите, които се отдават под наем, да влязат в системата, е секторът да бъде изсветлен и да се отчита реално броят на нощувките. Планирани са и промени в законодателството, според които общините да бъдат задължени да разходват поне 35 процента от събрания туристически данък за маркетинг и реклама.