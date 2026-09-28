България

Демерджиев: Има и други групи като разбитата от ДАНС секта с шаман, работим по тях

Вътрешният министър съобщи, че службите са получили информация за други подобни структури и се опитват да ги установят, преди да се стигне до по-сериозни последици

Василена Василева Василена Василева

28 септември 2026, 10:06
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С лужбите разполагат с информация за други групи на територията на България, които извършват дейност, сходна с тази на групата, станала обект на последната акция на ДАНС. По тези случаи вече се работи, като основната цел е групите да бъдат установени и действията им да бъдат предотвратени, преди да доведат до по-сериозни последици. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти в понеделник.

ДАНС разби секта - задържаха шаман, използвал психоактивни вещества при ритуали

Ден по-рано агенти на ДАНС и служители на ОДМВР - Пловдив разбиха група, за която се твърди, че е практикувала нетрадиционни ритуали с използване на психоактивни вещества. Задържан и обвинен по случая е испански гражданин.

Операцията е проведена въз основа на информация, придобита от ДАНС. Според данните на службата мъжът е формирал в България група от последователи, които са били подлагани на психологическо въздействие чрез псевдодуховни внушения и обещания за ментално и физическо излекуване.

Според разследването лидерът се е представял за единствен посредник на „висши духове“ и носител на древно духовно знание. Твърди се, че чрез тези внушения и употребата на психоактивни субстанции той е упражнявал контрол върху последователите си.

  • „Има и други такива групи“

Демерджиев отказа да разкрие подробности за конкретната операция на ДАНС, но потвърди, че вниманието на службите не е насочено единствено към групата, за която вече е станало публично известно.

„Подробности не могат да се дават, но има и други такива групи. Нашата задача е да ги идентифицираме и да ги неутрализираме още в зародиш, преди да се стигне до нещо по-сериозно“, заяви министърът.

По думите му институциите работят и по други подобни случаи.

„Фокусът ни е насочен към превенция, така че да не допускаме ескалация на тяхната дейност“, допълни вътрешният министър.

На уточняващ въпрос на NOVA дали службите действително разполагат с информация за други групи, работещи по сходен начин, Демерджиев отговори:

„Разбира се, имаме такава информация и работим по нея активно“.

  • Проверки за пътните мантинели

Вътрешният министър коментира и разследването, свързано с обществените поръчки за пътни мантинели.

По думите му проверките се развиват в две отделни направления. Едното е свързано с безопасността на съоръженията по пътищата, а другото - с начина, по който са били разходвани публични средства.

Проверява се дали поставените по републиканската пътна мрежа мантинели притежават необходимите сертификати, дали са преминали съответните изпитвания и дали отговарят на нормативните изисквания.

„Имаме основание да се съмняваме дали това е станало по предвидения в закона ред и дали монтираните по нашите пътища мантинели отговарят на всички изисквания“, каза Демерджиев.

Второто направление е свързано с обществените поръчки и твърденията за евентуално отклоняване на значителен публичен ресурс. Демерджиев съобщи, че събраните по тази линия материали вече са предадени на прокуратурата.

Министърът направи и сравнение със скоростта, с която според него прокуратурата работи по сигнал, свързан с Делян Пеевски и данни за негови полети.

„Надявам се стандартът да е същият и много скоро да има отговори“, каза Демерджиев.

  • Демерджиев спомена Борисов и Горанов

По думите на министъра при проверките за евентуални политически връзки с обществените поръчки за мантинели са установени четири дружества, които в продължителен период от време са печелили над 96% от конкурсите в този сектор.

„Там се виждат имената на Борисов и Горанов“, заяви Демерджиев.

Той посочи, че е имало и друга обществена поръчка, която същите дружества са спечелили или са били близо до спечелването ѝ, но впоследствие процедурата е била прекратена.

На въпрос дали към момента е установена пряка връзка на Бойко Борисов с поръчките, Демерджиев посочи близостта му с бившия финансов министър Владислав Горанов и начина, по който според него е била управлявана ГЕРБ през разглеждания период.

„Мисля, че името на Горанов стои достатъчно близо до Борисов. Знаем как е ситуирана тази партия, знаем как се управлява - еднолично“, каза Демерджиев.

Към момента тези твърдения представляват позиция на вътрешния министър и не следва да се приемат като установени факти или доказана пряка връзка на посочените политически фигури с обществените поръчки. По темата вече има публично заявени различни позиции, включително от представители на ГЕРБ.

  • МВР се готви за противодействие на купуването на гласове

Демерджиев коментира и подготовката на МВР за предстоящите избори.

По думите му към момента не се наблюдава активизиране на практики, свързани с купуване на гласове, но структурите на ведомството вече са получили конкретни задачи.

„В момента сме ангажирани с организацията на изборите. Имаме значителен опит, поставили сме задачи, имаше национално съвещание и работа между всички отговорни институции, така че работим активно“, обясни той.

Вътрешният министър посочи, че всяка териториална структура на МВР трябва да следи ситуацията и да противодейства при сигнали за изборни престъпления.

„За момента не се наблюдава такава активизация, но ние сме готови. Поставили сме задачи и всяка териториална структура на Министерството на вътрешните работи работи по това да противодейства на такава дейност“, заяви Демерджиев.

Днес министърът на вътрешните работи открива 12-ото издание на Европейското полицейско първенство по волейбол. България е домакин на състезанието.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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