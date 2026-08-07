Охлаждане на пазара на труда: Как зависимостта от Западна Европа влияе на България

Какво е криптопортфейл и защо достъпът до него може да струва милиони

Фалшиви сайтове примамват с огромни намаления: как да ги разпознаем

Вносът с плодове и зеленчуци под лупа: закъсня ли държавата с проверките

Ще поевтинеят ли горивата след спада на петрола

П азарът на труда в България започва да се променя, като компаниите свиват назначенията, а обявите за работа намаляват. Това коментираха пред NOVA HR експертът Георги Първанов и икономистът Георги Вулджев.

„Пазарът на труда се обръща. Очакваме по-трудни есен и зима. Обявите намаляват сериозно“, каза Първанов, който е и член на борда на Българската конфедерация по заетостта.

По думите му в сектора на логистиката и транспорта има 40% спад на наемането на хора, като се търсят по-малко шофьори и диспечери.

Работодателите свиват търсенето на служители

По-малко поръчки от Западна Европа

Първанов свързва част от охлаждането на пазара на труда със зависимостта на българската икономика от Германия и Западна Европа.

„България е икономика, която е много силно свързана с Германия и със Западна Европа. Това, което се случва там, оказва влияние и върху нас. Има намаляване на поръчки и по-малко експорт“, посочи той.

Според него ефектите от изкуствения интелект и други нови технологии засега остават по-скоро вторични и все още не са засегнали съществено българския пазар на труда.

Младите по-трудно намират работа

По думите на Първанов младите хора у нас все по-трудно успяват да се реализират на пазара на труда.

Икономистът Георги Вулджев също вижда признаци на охлаждане, но отбелязва, че те все още не се отразяват в официалните данни за безработицата.

Обявите за работа намаляват през юни

„Наистина се забелязва известно охлаждане. Но все още нямаме отражение в данните на НСИ или на Агенцията по заетостта по отношение на ръста на безработицата. По данни на НСИ тя е малко над 3%“, каза той.

Вулджев уточнява, че статистиката на НСИ и Агенцията по заетостта по принцип излиза със закъснение.

„Най-актуалните винаги са тези за обявите за работа“, посочи той, като допълни, че именно при свободните позиции в платформите за работа вече ясно се вижда забавяне.

Повече кандидати от свободни места във финансите и IT

Във финансовия сектор вече има много повече кандидати, отколкото свободни работни места, обясни Първанов.

„Там върви много сериозна оптимизация. Дигитализация и замяна на част от човешкия труд“, каза той.

Подобна ситуация има и в IT сектора. Според Вулджев от няколко години намирането на нови свободни позиции там става все по-трудно.

Той припомня, че през 2020–2021 г. много хора са навлезли в сектора заради рязкото увеличение на търсенето, след което е настъпил обрат и се е получил сериозен дисбаланс.

„Има много повече търсещи работа, отколкото свободни позиции“, каза Вулджев.

По думите му по-тревожното е, че подобна тенденция вече се наблюдава и в сектори, които традиционно не са толкова нишови, включително в туризма.

Недостигът на кадри остава голям проблем за пазара на труда

Очаква се и по-бавен ръст на заплатите

На фона на намаляващия брой свободни позиции Вулджев прогнозира и забавяне на ръста на заплатите.

Така първите сигнали за охлаждане на пазара вече се виждат в обявите за работа и в отделни сектори, въпреки че засега не са отчетени в официалните данни за безработицата.