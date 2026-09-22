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Евростат: България е първа в Европейския съюз по поскъпване на горивата

Във всички държави членки на ЕС с изключение на Малта цените на горивата се покачват

Николай Киров Николай Киров

22 септември 2026, 15:25
Евростат: България е първа в Европейския съюз по поскъпване на горивата
Източник: iStock/Getty Images

Ц ените на горивата и смазочните материали за лични превозни средства в Европейския съюз са се повишили с 23,8 на сто през август спрямо същия месец на 2025 г., ускорявайки темпа си след увеличенията през юни и юли – съответно с 13,7 и 16,9 на сто. Това сочат най-новите данни на Евростат, публикувани днес на страницата на статистическата агенция

Във всички държави членки на ЕС с изключение на Малта цените на горивата и смазочните материали през август тази година са били по-високи спрямо август 2025 г., а в 18 страни ръстът е надхвърлил 20 на сто.

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България е била с най-значителното поскъпване в ЕС на горивата и смазочните материали за лични превозни средства през август, показват данните на Евростат.

През август цените на горивата и смазочните материали у нас са скочили с 34,5 на сто на годишна база, отбелязвайки най-голямото си увеличение от началото на конфликта между САЩ и Иран в края на февруари. Ръстът е надминал предишния максимум от 33,9 на сто, достигнат през май.

През юни страната ни също е била с най-голям годишен ръст на цените на горивата и смазочните материали в ЕС – 26 на сто при средно ниво за ЕС от 13,7 на сто.

Горивата и смазочните материали у нас забавиха ценовия си ръст до 22,2 на сто през юли, когато Литва (22,9 на сто), Германия (22,9 на сто) и Румъния (24,2 на сто) отбелязаха по-голямо нарастване на цените, докато средното поскъпване в ЕС достигна 16,9 на сто.

През август най-големи увеличения на цените на горивата и смазочните материали освен в България са отчетени в Литва (28,8 на сто), Финландия (27,6 на сто), Германия (27,5 на сто) и Франция (27,4 на сто). Най-ниските ръстове на цените са отчетени в Унгария (1,3 на сто), Швеция (6,1 на сто) и Ирландия (11,7 на сто).

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Цените на дизеловото гориво в ЕС са се повишили с 8,3 на сто, а на бензина – с 3,3 на сто през август на месечна база

През август 2026 г. спрямо предходния месец цените на дребно на дизеловото гориво в ЕС са нараснали с 8,3 на сто, а на бензина – с 3,3 на сто. През юли 2026 г. цените на дизеловото гориво се повишиха с 4,3 на сто, а на бензина – с 4,7 на сто.

За същия период дизелът е поскъпнал най-много в Чехия (14,3 на сто), България (13,5 на сто) и Люксембург (12,3 на сто), докато най-малки повишения са отчетени в Италия (5,2 на сто), Румъния (6,1 на сто) и Нидерландия (6,2 на сто).

Що се отнася до цените на бензина, 22 държави членки на ЕС са регистрирали повишения през август спрямо юли, в три държави цените са спаднали, а в останалите две са останали без промяна. Най-големите повишения са отчетени в Испания (8,2 на сто), Румъния (6,6 на сто), Италия (6,3 на сто) и Кипър (6,2 на сто). Леко понижение е регистрирано в Унгария (-0,6 на сто), Дания (-0,3 на сто) и Словакия (-0,1 на сто).

Цените на горивата, и по-специално на дизеловото гориво, достигнаха рекордни равнища в много държави в Европа през последния месец заради икономическите последици от конфликтите в Близкия изток и Украйна.

Припомняме, че в петък българското правителство обяви пакет от мерки във връзка с високите цени на горивата на обща стойност над 300 млн. евро. Сред мерките е премахването на акциза върху пропан-бутана. Предвижда се и подкрепа под формата на субсидии за структуроопределящи сектори, включително обществения транспорт, ученическите и медицинските превози.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Илиян Цвейн    
Цени на горивата България Европейски съюз
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