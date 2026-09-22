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Тръмп се срещна със Зеленски в Ню Йорк

Зеленски: Надявам се, че ще сложим край на тази война и президентът Тръмп ще ни помогне

Николай Киров Николай Киров

22 септември 2026, 22:15
Тръмп се срещна със Зеленски в Ню Йорк
Източник: AP/БТА

А мериканският президент Доналд Тръмп се срещна днес с украинския си колега Володимир Зеленски в кулоарите на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, предаде "Ройтерс".

След двустранната среща Тръмп заяви пред репортери, че двамата са разговаряли за намирането на решение за войната, водена от Русия в Украйна.

Тръмп след разговора със Зеленски: Време е да сложим край на тази война

Преди началото на закритите разговори Зеленски изрази надежда за бърз дипломатически пробив с подкрепата на Вашингтон.

"Надявам се, че ще сложим край на тази война и президентът Тръмп ще ни помогне да я сложим. И мисля, че трябва да го направим възможно най-скоро, преди зимата, за предпочитане преди зимата. Работим много усилено. Да. Така че ще обсъдим много различни въпроси“, заяви украинският президент.

От своя страна Тръмп загатна, че зад кулисите се подготвя потенциално споразумение за мир, без да разкрива конкретни детайли от него. Той подчерта, че поддържа активен контакт и с двете страни в конфликта.

"Ами, мисля, че ще постигнат споразумение, но не искам да разкривам какво точно е то. Говорим много за това, включително с президента Путин, и мисля, че нещо ще се случи. Но със сигурност те са наистина, наистина добри бойци. Могат да се гордеят със себе си, във всеки случай ще видим какво ще се случи по-нататък, но те са много, много способни хора'', заяви Тръмп.

Американският държавен глава допълни, че както Зеленски, така и руският президент Владимир Путин "искат войната да приключи''. Запитан дали Путин би приел покана за предстоящата среща на върха на Г-20 в Маями и дали би участвал в пряк мирно уреждане, Тръмп припомни предишните им разговори в Аляска.

"Знам, че е готов да се срещнем. Вече имахме среща в Аляска. Мисля, че би се съгласил на друга. Що се отнася до Маями, не знам. Скоро имаме голямо събитие там. Но той е готов да се срещне. Той е готов. Би искал войната да приключи'', коментира той.

Тръмп нарече Зеленски „много силен лидер“

Въпреки оптимистичния тон относно дипломация между Вашингтон, Киев и Москва, американският президент повдигна въпроса за украинските атаки срещу руски петролни рафинерии, като посочи, че макар да отслабват Москва, те създават трусове на световните пазари.

"Цените на дизела се повишиха значително, но ще говорим за това по-късно. Но да, това е много сериозен удар, със сигурност, за Русия“, изтъкна Тръмп.

След края на срещата американският президент обобщи, че САЩ в момента разполагат с "преимущество'' и "добра възможност да сключат сделка'', която да доведе до траен мир в Европа.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Фокус    
Доналд Тръмп Володимир Зеленски Война в Украйна
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