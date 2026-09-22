Свят

Американски изтребител F-16 се разби в Германия

След катастрофата над района се е издигнал гъст черен дим

Николай Киров Николай Киров

22 септември 2026, 19:02
Американски изтребител F-16 се разби в Германия
Източник: iStock

А мерикански изтребител F-16 се разби край авиобазата „Шпангдалем“ в западната част на Германия, като пилотът успя да се катапултира преди падането на машината и е откаран за медицинска помощ. Инцидентът е станал във вторник следобед, около 14:30 часа местно време, съобщиха американските военни.

Самолетът е бил на въоръжение в 52-ро крило на ВВС на САЩ, базирано в „Шпангдалем“. Машината е паднала на голф игрището на базата, разположено под трасето за заход към една от пистите. По предварителни данни полетът е бил тренировъчен, а изтребителят е бил в близост до пистата при инцидента, предава „Ройтерс“.

Американски изтребител се разби в гора в Бавария

След катастрофата над района се е издигнал гъст черен дим, а към мястото са били изпратени пожарни, медицински и други аварийни екипи. Местни жители са съобщили, че са видели самолета да губи бързо височина, след което последвал взрив и голям стълб дим. Германските служби също са били мобилизирани заради инцидента, съобщава „Ню Йорк Поуст“.

Пилотът е успял да катапултира, но е получил наранявания и е бил откаран в болница. Няма данни за други пострадали. Причината за катастрофата все още не е установена и се разследва от американските военни власти. По предварителна информация падането на самолета може да е причинено от сблъсък с птица.

„Шпангдалем“ е една от ключовите американски военни бази в Европа. Там е разположено 52-ро крило, включително 480-а изтребителна ескадрила, която оперира с F-16 и изпълнява задачи в подкрепа на операциите на ВВС на САЩ и НАТО. В базата работят около 5000 военнослужещи и цивилни служители, а американското военно присъствие в района датира от 50-те години на миналия век.

Изтребител на ВВС на САЩ се разби по време на кацане

Катастрофата в Германия се случва само дни след друг инцидент с американски F-16 в САЩ. На 17 септември изтребител се разби по време на тренировъчен полет в северната част на Мичиган, като и тогава пилотът успя да се катапултира.

Редактор: Николай Киров
Източник: Reuters, NY Post    
катастрофа F-16 Германия
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Откриха мъртва в София посланичката на Португалия

Откриха мъртва в София посланичката на Португалия

Тръмп пред ООН: Америка се завърна

Тръмп пред ООН: Америка се завърна

Американски изтребител F-16 се разби в Германия

Американски изтребител F-16 се разби в Германия

САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурност

САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурност

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Как да предотвратим слънчево изгаряне при котките

Как да предотвратим слънчево изгаряне при котките

dogsandcats.bg
Авария блокира полета на президента Йотова в САЩ
Ексклузивно

Авария блокира полета на президента Йотова в САЩ

Преди 1 ден
Турция отне гражданството на над 6000 души
Ексклузивно

Турция отне гражданството на над 6000 души

Преди 23 часа
Арестуваха Калин Джорджеску в Румъния
Ексклузивно

Арестуваха Калин Джорджеску в Румъния

Преди 23 часа
Тръмп: Който спечели при ИИ, печели всичко!
Ексклузивно

Тръмп: Който спечели при ИИ, печели всичко!

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Посланикът в ОАЕ Иван Йорданов се върна в България

Посланикът в ОАЕ Иван Йорданов се върна в България

България Преди 1 час

МВР разследва схема за отклоняване на средства от обществени поръчки

Рубио: Украйна атакува свързани със САЩ кораби

Рубио: Украйна атакува свързани със САЩ кораби

Свят Преди 4 часа

Рубио подчерта, че покачването на цените на петрола е причинено от ситуацията в Черно море

Евростат: България е първа в Европейския съюз по поскъпване на горивата

Евростат: България е първа в Европейския съюз по поскъпване на горивата

България Преди 6 часа

Във всички държави членки на ЕС с изключение на Малта цените на горивата се покачват

Четирима задържани във връзка със стрелбата в Турция

Четирима задържани във връзка със стрелбата в Турция

Свят Преди 6 часа

Заподозреният ученик и трима негови близки са задържани, след като младежът е стрелял с ловна пушка край гимназия в Тургутлу

Президентът на Русия Владимир Путин

Песков за Гренландия: Сделката между САЩ, Дания и острова не засяга Русия

Свят Преди 7 часа

Говорителят на Кремъл заяви, че евентуалното споразумение е въпрос на съответните държави.

Нова група американски военни се е запътила към Литва

Нова група американски военни се е запътила към Литва

Свят Преди 7 часа

Науседа благодари на президента Доналд Тръмп и на администрацията на САЩ, като добави, че това е от значение за Литва и за сигурността в региона

Представители на партия „Възраждане“ внасят документи в Централната избирателна комисия за регистрация за участие в изборите за президент и вицепрезидент на Република България

"Възраждане" внесе документи в ЦИК за участие в президентските избори

България Преди 7 часа

От „Възраждане“ заявиха очакване за участие на втори тур и спечелване на изборите

Кога настъпва есенното равноденствие

Кога настъпва есенното равноденствие

България Преди 8 часа

Астрономическата есен настъпва в 03:05 часа на 23 септември, съобщиха от НИМХ

Телевизионни камери на фона на Белия дом

Белият дом стартира онлайн канал „Тръмп ТВ“ на фона на спор с американски медии

Свят Преди 8 часа

Каналът започна с речи на Доналд Тръмп и кадри от военни учения на САЩ

„Свобода на колела“

Приключението „Свобода на колела“ започва по NOVA

Любопитно Преди 8 часа

Не пропускайте началото на телевизионната обиколка из забележителни кътчета на България – тази събота от 16:30 ч.

Отиде си съпругата на Васил Михайлов - журналистката Гергана Михайлова

Отиде си съпругата на Васил Михайлов - журналистката Гергана Михайлова

България Преди 8 часа

Михайлова беше дългогодишна спътница в живота на актьора Васил Михайлов, който през 2019 г. загуби с нея сина им Александър, а сега преживява нова тежка загуба

<p>&bdquo;Възраждане&ldquo; обяви кандидата си за президент</p>

Костадин Костадинов е кандидатът за президент на „Възраждане“

България Преди 9 часа

Общо 27 инициативни комитета и осем партии подадоха документи за участие

Принцовете Филип, Уилям, Хари и Чарлз, заедно с Чарлз Спенсър (в средата), вървят след ковчега на принцеса Даяна по време на погребалната церемония, 6 септември 1997 г.

„Скоро ще я забравим“: Думите, които братът на принцеса Даяна твърди, че е чул от крал Чарлз

Свят Преди 10 часа

Братът на Даяна твърди, че двамата са се скарали за участието на Уилям и Хари в погребалната процесия през 1997 г.

ООН

ООН: Русия засилва репресиите срещу критици в чужбина след 2022 г.

Свят Преди 10 часа

Специалният докладчик Мариана Кацарова представи доклад, основан на близо 400 документирани случая на транснационални репресии

Изкуствен интелект (ИИ)

„Чаках това през целия си живот“: Твърдението на Сам Олтман, което предизвика силен отзвук

Свят Преди 10 часа

Главният изпълнителен директор на OpenAI определя настоящия етап като начало на процес, при който изкуственият интелект ускорява собственото си развитие

Октоберфест в Мюнхен

Работник загина при инцидент с гондола на Октоберфест в Мюнхен

Свят Преди 11 часа

Районът около атракциона е бил отцепен, а свидетелите са получили подкрепа от екип за кризисна интервенция

Всичко от днес

От мрежата

17 есенни опасности за кучетата, които не бива да подценявате

dogsandcats.bg

7 ключови стъпки за по-отговорно и успешно осиновяване на куче

dogsandcats.bg
1

Над 23 хиляди евро дарения в борбата с горските пожари

sinoptik.bg
1

Още 5 картала с GPS предаватели

sinoptik.bg

Комплимент или обида? 10 неща, които жените трябва да спрат да си казват една на друга

Edna.bg

Принц Хари се готви да разкаже историята на Даяна по свой начин

Edna.bg

Американски изтребител F-16 се разби в Германия по време на учение

Nova.bg

Хейдън Пенетиър е починала от свръхдоза фентанил според съдебния лекар

Nova.bg