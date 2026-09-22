Любопитно

Приключението „Свобода на колела“ започва по NOVA

Не пропускайте началото на телевизионната обиколка из забележителни кътчета на България – тази събота от 16:30 ч.

22 септември 2026, 13:13
Приключението „Свобода на колела“ започва по NOVA
„Свобода на колела“   
Източник: NOVA

К расиви природни забележителности, скрити места и неподозирани изпитания очакват Мариана и Любослав в премиерния епизод на „Свобода на колела“ в събота от 16:30 ч. по NOVA. Те оставят подредения живот в града, за да се впуснат в истинско приключение. Пред тях стои амбициозна цел: да съберат печатите от 100-те национални туристически обекта на България само за 20 дни с бюджет от 1000 евро. Приключението им започва от София, а крайната цел е брегът на Черно море, но първо трябва да подготвят своя дом на колела за дългия път.

„Свобода на колела“ е едно ново и много истинско шоу. Тази 20 дни бяха страхотно приключение. В България има уникални красоти и имаше много места, на които оставахме безмълвни. Истински впечатляващи за нас бяха разказите на хората за местата, които посетихме и емоцията, с която говореха. Също така природата в България е приказна, по нищо не отстъпва на Алпите”,разкриха Мариана и Любо в „На кафе“.

Още в първия ден столицата разкрива своите съкровища – от находките в Националния археологически музей до Боянската църква и Националния етнографски музей, където Мариана и Любо се срещат с хора, съхранили автентичните български занаяти – сред тях и такива, вписани в списъка на ЮНЕСКО. Програмата им продължава с истинско планинско изпитание – изкачването на Черни връх, но времето не се оказва на тяхна страна и са изправени пред избор – дали да продължат или да се откажат.

Изпитанията не спират дотам, цялото им пътуване е под въпрос – дали бусът няма да ги предаде още в началото? Колко печата ще успеят да съберат Мариана и Любо в първия си ден? И ще устоят ли на капризите на времето по стръмната пътека към върха?

Гледайте първи епизод на „Свобода на колела“ тази събота, 26 септември, от 16:30 ч. по NOVA.

Следете всичко за „Свобода на колела“ в социалните мрежи Facebook и Instagram. Всички епизоди може да гледате след ефир в NOVA PLAY.

Източник: NOVA    
Свобода на колела пътешествие България 100-те национални туристически обекта приключение природни забележителности дом на колела изпитания културно наследство
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Костадин Костадинов е кандидатът за президент на „Възраждане“

Костадин Костадинов е кандидатът за президент на „Възраждане“

Евростат: България е първа в Европейския съюз по поскъпване на горивата

Евростат: България е първа в Европейския съюз по поскъпване на горивата

Белият дом стартира онлайн канал „Тръмп ТВ“ на фона на спор с американски медии

Белият дом стартира онлайн канал „Тръмп ТВ“ на фона на спор с американски медии

Кога настъпва есенното равноденствие

Кога настъпва есенното равноденствие

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Защо производителите крият двигателите под пластмасови капаци

Защо производителите крият двигателите под пластмасови капаци

carmarket.bg
Авария блокира полета на президента Йотова в САЩ
Ексклузивно

Авария блокира полета на президента Йотова в САЩ

Преди 18 часа
Турция отне гражданството на над 6000 души
Ексклузивно

Турция отне гражданството на над 6000 души

Преди 17 часа
Арестуваха Калин Джорджеску в Румъния
Ексклузивно

Арестуваха Калин Джорджеску в Румъния

Преди 17 часа
Тръмп: Който спечели при ИИ, печели всичко!
Ексклузивно

Тръмп: Който спечели при ИИ, печели всичко!

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Четирима задържани във връзка със стрелбата в Турция

Четирима задържани във връзка със стрелбата в Турция

Свят Преди 1 час

Заподозреният ученик и трима негови близки са задържани, след като младежът е стрелял с ловна пушка край гимназия в Тургутлу

Президентът на Русия Владимир Путин

Песков за Гренландия: Сделката между САЩ, Дания и острова не засяга Русия

Свят Преди 1 час

Говорителят на Кремъл заяви, че евентуалното споразумение е въпрос на съответните държави.

Отиде си съпругата на Васил Михайлов - журналистката Гергана Михайлова

Отиде си съпругата на Васил Михайлов - журналистката Гергана Михайлова

България Преди 3 часа

Михайлова беше дългогодишна спътница в живота на актьора Васил Михайлов, който през 2019 г. загуби с нея сина им Александър, а сега преживява нова тежка загуба

Принцовете Филип, Уилям, Хари и Чарлз, заедно с Чарлз Спенсър (в средата), вървят след ковчега на принцеса Даяна по време на погребалната церемония, 6 септември 1997 г.

„Скоро ще я забравим“: Думите, които братът на принцеса Даяна твърди, че е чул от крал Чарлз

Свят Преди 4 часа

Братът на Даяна твърди, че двамата са се скарали за участието на Уилям и Хари в погребалната процесия през 1997 г.

ООН

ООН: Русия засилва репресиите срещу критици в чужбина след 2022 г.

Свят Преди 4 часа

Специалният докладчик Мариана Кацарова представи доклад, основан на близо 400 документирани случая на транснационални репресии

Изкуствен интелект (ИИ)

„Чаках това през целия си живот“: Твърдението на Сам Олтман, което предизвика силен отзвук

Свят Преди 4 часа

Главният изпълнителен директор на OpenAI определя настоящия етап като начало на процес, при който изкуственият интелект ускорява собственото си развитие

Ужас пред училище в Турция, мъж с ловна пушка стреля по ученици

Ужас пред училище в Турция, мъж с ловна пушка стреля по ученици

Свят Преди 5 часа

Инцидентът е станал в Тургутлу, провинция Маниса, а нападателят е избягал от местопрестъплението

Илюстративно изображение: Проливни валежи, причинени от тайфуна "Долфин" при приближаването му към японския град Наха, 7 август 2026 г.

Тайфунът „Дуджан“ удари край Токио - жертви, изчезнали и хиляди без ток

Свят Преди 5 часа

Проливните дъждове предизвикаха свлачища в Канагава и Чиба, а близо 50 000 домакинства останаха без ток

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков

Кремъл: Руските военни работят за решаване на хуманитарната криза в контролирания от руските сили град Олешки

Свят Преди 6 часа

Дмитрий Песков заяви, че обстрели и атаки с дронове възпрепятстват доставките до контролирания от Русия град в Херсонска област

Земни маси поддадоха край строеж във Варна

Евакуирани са две семейства заради свлачището в квартал „Аспарухово“ във Варна

Свят Преди 6 часа

Две семейства са изведени превантивно от района на новообразуваното свлачище и са настанени в близък имот

Американският премидент Доналд Тръмп и френският му колега Еманюел Макрон

Макрон опита да убеди Тръмп за Украйна - двамата говориха в Ню Йорк

Свят Преди 6 часа

Френският президент заяви, че двамата са обсъдили подробно войната в Украйна и ситуацията в Червено море

БезГранично: Високи възнаграждения срещу солени наеми - какъв е реалният стандарт на живот в Исландия

БезГранично: Високи възнаграждения срещу солени наеми - какъв е реалният стандарт на живот в Исландия

БезГранично Преди 7 часа

Как съчетанието между зелена енергия, високи заплати и стабилност прави страната привлекателна въпреки скъпия живот

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас

Кая Калас призова ЕС да запази санкциите срещу Русия

Свят Преди 7 часа

Ръководителката на европейската дипломация заяви, че санкциите остават в основата на натиска върху Москва за прекратяване на войната в Украйна

Министърът на външните работи Велислава Петрова

Велислава Петрова от Ню Йорк: ООН задава политическия тон, но не взема конкретни решения

България Преди 7 часа

Външният министър заяви, че успех ще бъде повече държавни лидери да призоват за активна дипломация и мир

Народно събрание на Република България

Политиците с послания за независимостта: „България сама определя съдбата си“

България Преди 7 часа

Представители на политическите сили поставиха акцент върху суверенитета, свободата и отговорността на днешните поколения

Лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун посещава полигон за оръжейни изпитания на неназовано място в страната

Ким Чен-ун наблюдава изпитание на ново оръжие в Северна Корея

България Преди 8 часа

Севернокорейският лидер определи изпитанието като доказателство за напредъка в модернизирането на въоръжените сили

Всичко от днес

От мрежата

Как да социализирам малко коте

dogsandcats.bg

10 породи кучета, винаги готови да защитят семейството си

dogsandcats.bg
1

Над 23 хиляди евро дарения в борбата с горските пожари

sinoptik.bg
1

Още 5 картала с GPS предаватели

sinoptik.bg

Зейн Малик устрои приказен 6-и рожден ден на дъщеря си Кай

Edna.bg

Корейските хидратиращи кремове: Защо са следващата голяма K-Beauty мания (и си струват инвестицията!)

Edna.bg

Първи сняг заваля в Пампорово (ВИДЕО)

Nova.bg

Костадин Костадинов и Петър Волгин са кандидатпрезидентската двойка на „Възраждане“

Nova.bg