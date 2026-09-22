Приключението „Свобода на колела“ започва по NOVA

К расиви природни забележителности, скрити места и неподозирани изпитания очакват Мариана и Любослав в премиерния епизод на „Свобода на колела“ в събота от 16:30 ч. по NOVA. Те оставят подредения живот в града, за да се впуснат в истинско приключение. Пред тях стои амбициозна цел: да съберат печатите от 100-те национални туристически обекта на България само за 20 дни с бюджет от 1000 евро. Приключението им започва от София, а крайната цел е брегът на Черно море, но първо трябва да подготвят своя дом на колела за дългия път.

„Свобода на колела“ е едно ново и много истинско шоу. Тази 20 дни бяха страхотно приключение. В България има уникални красоти и имаше много места, на които оставахме безмълвни. Истински впечатляващи за нас бяха разказите на хората за местата, които посетихме и емоцията, с която говореха. Също така природата в България е приказна, по нищо не отстъпва на Алпите”,разкриха Мариана и Любо в „На кафе“.

Още в първия ден столицата разкрива своите съкровища – от находките в Националния археологически музей до Боянската църква и Националния етнографски музей, където Мариана и Любо се срещат с хора, съхранили автентичните български занаяти – сред тях и такива, вписани в списъка на ЮНЕСКО. Програмата им продължава с истинско планинско изпитание – изкачването на Черни връх, но времето не се оказва на тяхна страна и са изправени пред избор – дали да продължат или да се откажат.

Изпитанията не спират дотам, цялото им пътуване е под въпрос – дали бусът няма да ги предаде още в началото? Колко печата ще успеят да съберат Мариана и Любо в първия си ден? И ще устоят ли на капризите на времето по стръмната пътека към върха?

Гледайте първи епизод на „Свобода на колела“ тази събота, 26 септември, от 16:30 ч. по NOVA.