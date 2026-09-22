Свят

САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурност

Тръмп: Ще изградим две много големи военни бази

Николай Киров Николай Киров

22 септември 2026, 19:26
САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурност
Източник: EPA/БГНЕС

С АЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурност на полуавтономната датска арктическа територия в кулоарите на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, предаде ДПА.

Тръмп обяви „сбъдната мечта“ за САЩ

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че съгласно споразумението Вашингтон ще изгради две “много големи военни бази” на арктическия остров.

“Веднага ще започнем да развиваме значително военно присъствие на съответните места. Ще изградим две много големи военни бази“, заяви американският президент.

САЩ преговарят с Дания изграждането на нови военни бази в Гренландия

Той добави, че след подписването на споразумението САЩ ще имат много по-сигурни отношения с Гренландия и суверена ѝ - Кралство Дания. 

Източник: EPA/БГНЕС

 

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Валерия Динкова    
САЩ Дания Гренландия
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