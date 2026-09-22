САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурност

С АЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурност на полуавтономната датска арктическа територия в кулоарите на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, предаде ДПА.

Тръмп обяви „сбъдната мечта“ за САЩ

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че съгласно споразумението Вашингтон ще изгради две “много големи военни бази” на арктическия остров.

“Веднага ще започнем да развиваме значително военно присъствие на съответните места. Ще изградим две много големи военни бази“, заяви американският президент.

САЩ преговарят с Дания изграждането на нови военни бази в Гренландия

Той добави, че след подписването на споразумението САЩ ще имат много по-сигурни отношения с Гренландия и суверена ѝ - Кралство Дания.