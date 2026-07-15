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Държавата плаща за първата работа на младите: кой може да се включи

МТСП посочва кои програми предлагат стаж, обучение и субсидирана заетост и по кои все още се приемат кандидати

Маргарита Костадинова

15 юли 2026, 11:59
Държавата плаща за първата работа на младите: кой може да се включи
Младите хора могат да кандидатстват за стаж, обучение или субсидирана заетост чрез бюрата по труда.   
Източник: iStock/GettyImages

Липсата на опит често се превръща в най-голямата пречка пред младите хора, които търсят първата си работа. Затова държавата финансира програми, чрез които работодателите получават средства за заплати, осигуровки, обучение и наставници, когато наемат младежи.

Това се посочва в актуална информация на Министерството на труда и социалната политика. Част от мерките са отворени за кандидатстване, докато по други финансовият ресурс вече е изчерпан.

Работа, стаж или обучение до шест месеца

Една от основните действащи възможности е „Младежка заетост+“, насочена към хора от 16 до 29 години.

Младежите могат да бъдат включени в:

  • обучение по време на работа;
  • стажуване;
  • субсидирана заетост;
  • обучение за придобиване на преносими и социални умения.

Подкрепата е за срок до шест месеца за всяка от дейностите. Работодателите получават стимул и когато след стажа сключат с младия човек безсрочен трудов договор на длъжност, съответстваща на квалификацията му, при същото или по-високо възнаграждение.

Над 1700 работни места за младежи за месец

По данни на МТСП по мярката са сключени 12 056 договора с работодатели за разкриването на 19 527 работни места на обща стойност над 171 млн. евро.

Мярката е отворена за кандидатстване, като заявления могат да подават както работодатели, така и млади хора чрез бюрата по труда.

Първи професионален опит за висшисти

Програмата „Старт на кариерата“ е насочена към младежи до 29 години със завършено висше образование, които са регистрирани в бюрото по труда и нямат професионален опит по специалността.

Те могат да натрупат една година трудов стаж в публичната администрация – в министерства, държавни агенции, областни или общински администрации.

Финансиране за заплати, осигуровки и наставник

По Закона за насърчаване на заетостта работодатели могат да разкриват работни места за безработни младежи до 29 години за срок до девет месеца.

Финансовата подкрепа покрива трудовите възнаграждения, осигурителните вноски за сметка на работодателя и допълнителните плащания по Кодекса на труда. Предвидени са и средства за наставник, който да подпомага адаптацията и придобиването на трудови навици.

Кой печели от програмите за заетост

Работодателят трябва да запази заетостта и след края на субсидирания период за срок, равен на този, през който е получавал подкрепа. Заявки се подават в бюрата по труда.

Отделна мярка позволява наемането на безработни младежи до 24 години. При нея работодателите получават 50% от средствата за заплати, осигуровки и допълнителни възнаграждения за период от три месеца до една година.

Обучения по търсени професии

Финансирано е обучение на 4389 безработни, като най-малко 944 от тях трябва да бъдат младежи до 29 години.

Обученията са по 33 професии в области като администрация, търговия, икономика, ресторантьорство и софтуерни дейности. Те са съобразени със заявените потребности на работодателите, а след успешното им завършване участниците трябва да започнат работа по придобитата квалификация.

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Ваучери за нови умения

Безработни и неактивни млади хора могат да кандидатстват и по компонент „Обучения“ на проекта „Започвам работа“.

Чрез електронни ваучери те могат да придобият професионална квалификация или ключови умения. Сред най-предпочитаните направления са многоезиковата и предприемаческата компетентност, както и професиите фризьор, маникюрист и козметик.

На хора до 29 години са издадени 1019 ваучера на обща стойност над 267 000 евро. Кандидатстването е активно и се извършва през сайта на Агенцията по заетостта.

Работещите и самостоятелно заетите също могат да ползват ваучери по мярката „Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица“. За младежи до 29 години са издадени 15 523 ваучера на стойност над 6,3 млн. евро.

Допълнително по Плана за възстановяване и устойчивост са издадени 28 675 ваучера за базови и средни дигитални умения на млади хора до 29 години.

По кои мерки няма нов прием

Финансовият ресурс по „Младежки практики“ е изчерпан и в момента не се приемат нови заявления от работодатели и млади хора.

Изчерпани са и средствата за работодатели по компонент „Заетост“ на проекта „Започвам работа“. Младите хора обаче могат да подават заявки в бюрата по труда. Ако се освободи вече заявено работно място, те могат да бъдат насочени към него.

Стаж в друга държава от ЕС

Мярката „АЛМА“ е предназначена за млади хора от 18 до 29 години в неравностойно положение.

Тя включва индивидуално консултиране, обучение и стаж в организация в друга държава от Европейския съюз за период между два и шест месеца. Очаква се в инициативата да бъдат включени 52 души.

За повечето действащи мерки първата стъпка е регистрация в бюрото по труда. Там младите хора могат да проверят за кои възможности отговарят, има ли свободни места и какви документи трябва да подадат.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: БТА    
Младежка заетост Държавни програми Обучение и стаж Безработни младежи Финансиране за работодатели
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