Рубио: Украйна атакува свързани със САЩ кораби

Д ържавният секретар Марко Рубио заяви, че свързани със САЩ кораби многократно са били обект на украински атаки и подчерта необходимостта от прекратяване на огъня между Украйна и Русия, предава "Фокус"

"Загрижени сме, че през последните няколко месеца кораби, свързани със Съединените щати и американски петролни доставки, многократно са били обект на нападения - може би не умишлено, но все пак са били обект на нападения от Украйна. И това е нещо, което трябва да се реши. Не можем да позволим това да се случва", заяви държавният секретар на САЩ пред "Фокс Нюз".

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Рубио подчерта, че покачването на цените на петрола през последните няколко седмици е причинено от ситуацията в Черно море, войната между Украйна и Русия, както и групировката на хутите, като избегна да говори за войната на САЩ срещу Иран, която затвори ключовия за световните доставки на петрол Ормузки проток.

"Тези два фактора са наистина основната причина за покачването, което видяхме преди около седмица. Така че това е дилема, защото от една страна е очевидно - Украйна казва: Всяка нощ изстрелват ракети по Киев, удряйки цивилни. Трябва да отговорим. Мисля, че видяхте атаката на 5000 дрона срещу Москва и Русия от тяхна страна преди около 48 часа", отбелязва Рубио.

Той посочи, че САЩ подкрепят идеята за енергийно примирие между Русия и Украйна, при което нито украинската инфраструктура, нито руските енергоносители да бъдат атакувани.

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"Това би бил идеалният вариант. Ние го подкрепяме и бихме го предложили и бихме се опитали да го постигнем. Обсъдихме го и с редица държави. Но, както в случая с войната, това изисква съгласието и на двете страни. И точно това е трудността", поясни Рубио.

Изявлението на държавния секретар идва на фона на призива на американския президент Доналд Тръмп, от 13 септември, към украинския му колега Володимир Зеленски за спиране на нападенията срещу руски рафинерии за дизелово гориво заради глобалния недостиг на горивото.