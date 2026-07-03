Недостигът на кадри остава голям проблем за пазара на труда

Недостигът на работна ръка остава едно от големите предизвикателства пред пазара на труда у нас. Това заяви Смилен Вълов, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, по време на международната конференция „Синдикална мобилизация за достойна заетост и права на работещите: НЕ на строгите икономии и ДА на солидарността“.

Форумът е организиран от КТ „Подкрепа“, а темата му е свързана със защитата на заетостта и правата на работещите в условията на икономическа несигурност.

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По думите на Вълов пазарът на труда е изключително динамичен, а сред основните проблеми са демографските процеси и недостигът на работна ръка. Той посочва, че управлението на тези процеси изисква по-тясно сътрудничество между синдикатите, работодателите и държавната администрация.

Според него Агенцията по заетостта има ключова роля в този процес, особено при активирането на хората извън пазара на труда. Усилията са насочени към включването им чрез програми за заетост, обучения и курсове за дигитални компетентности.

Вълов обръща внимание и на уязвимите групи на пазара на труда, както и на регионалните дисбаланси. Основният пазар на труда е концентриран в големите градове, докато в обезлюдените райони липсват достатъчно работодатели и икономическа активност.

На този фон ниската безработица не решава всички проблеми. По данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на 2026 г. коефициентът на безработица е 3,2%, а заетостта сред хората на възраст 15–64 години достига 70,5%.

Тези числа показват сравнително силен пазар на труда, но и ограничен свободен резерв от хора, които могат бързо да започнат работа. Именно затова недостигът на кадри остава проблем, въпреки ниската безработица.

Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Смилен Вълов Източник: БТА

Според Вълов ситуацията не позволява успокоение. Той посочва, че кризата в Европа се отразява със закъснение и у нас, а делът на масовите съкращения заради намалени поръчки от европейските пазари се повишава.

Така пазарът на труда се оказва под натиск в две посоки. От една страна, работодателите трудно намират достатъчно хора с нужните умения. От друга — част от предприятията са изправени пред по-слабо търсене и несигурна икономическа среда.

Сред темите на конференцията са синдикалните действия и политики за защита на работните места, насърчаване на инвестициите и създаване на по-предвидима регулаторна среда.

Предизвикателството пред пазара на труда вече не е само броят на безработните. Все по-важни стават квалификацията на хората, регионалните различия, демографската картина и способността на институциите, бизнеса и синдикатите да реагират заедно.