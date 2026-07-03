Недостигът на кадри остава голям проблем за пазара на труда

Недостигът на работна ръка остава едно от големите предизвикателства пред пазара на труда у нас. Това заяви Смилен Вълов, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, по време на международната конференция „Синдикална мобилизация за достойна заетост и права на работещите: НЕ на строгите икономии и ДА на солидарността“.
Форумът е организиран от КТ „Подкрепа“, а темата му е свързана със защитата на заетостта и правата на работещите в условията на икономическа несигурност.
НСИ отчете спад на безработицата у нас
По думите на Вълов пазарът на труда е изключително динамичен, а сред основните проблеми са демографските процеси и недостигът на работна ръка. Той посочва, че управлението на тези процеси изисква по-тясно сътрудничество между синдикатите, работодателите и държавната администрация.
Според него Агенцията по заетостта има ключова роля в този процес, особено при активирането на хората извън пазара на труда. Усилията са насочени към включването им чрез програми за заетост, обучения и курсове за дигитални компетентности.
Вълов обръща внимание и на уязвимите групи на пазара на труда, както и на регионалните дисбаланси. Основният пазар на труда е концентриран в големите градове, докато в обезлюдените райони липсват достатъчно работодатели и икономическа активност.
На този фон ниската безработица не решава всички проблеми. По данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на 2026 г. коефициентът на безработица е 3,2%, а заетостта сред хората на възраст 15–64 години достига 70,5%.
Тези числа показват сравнително силен пазар на труда, но и ограничен свободен резерв от хора, които могат бързо да започнат работа. Именно затова недостигът на кадри остава проблем, въпреки ниската безработица.
Според Вълов ситуацията не позволява успокоение. Той посочва, че кризата в Европа се отразява със закъснение и у нас, а делът на масовите съкращения заради намалени поръчки от европейските пазари се повишава.
Така пазарът на труда се оказва под натиск в две посоки. От една страна, работодателите трудно намират достатъчно хора с нужните умения. От друга — част от предприятията са изправени пред по-слабо търсене и несигурна икономическа среда.
Сред темите на конференцията са синдикалните действия и политики за защита на работните места, насърчаване на инвестициите и създаване на по-предвидима регулаторна среда.
Предизвикателството пред пазара на труда вече не е само броят на безработните. Все по-важни стават квалификацията на хората, регионалните различия, демографската картина и способността на институциите, бизнеса и синдикатите да реагират заедно.