България

Недостигът на кадри остава голям проблем за пазара на труда

Агенцията по заетостта отчита натиск от демографските процеси, регионалните различия и промените в икономиката

Маргарита Костадинова

3 юли 2026, 15:01
Недостигът на кадри остава голям проблем за пазара на труда
Източник: istock

Недостигът на работна ръка остава едно от големите предизвикателства пред пазара на труда у нас. Това заяви Смилен Вълов, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, по време на международната конференция „Синдикална мобилизация за достойна заетост и права на работещите: НЕ на строгите икономии и ДА на солидарността“.

Форумът е организиран от КТ „Подкрепа“, а темата му е свързана със защитата на заетостта и правата на работещите в условията на икономическа несигурност.

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По думите на Вълов пазарът на труда е изключително динамичен, а сред основните проблеми са демографските процеси и недостигът на работна ръка. Той посочва, че управлението на тези процеси изисква по-тясно сътрудничество между синдикатите, работодателите и държавната администрация.

Според него Агенцията по заетостта има ключова роля в този процес, особено при активирането на хората извън пазара на труда. Усилията са насочени към включването им чрез програми за заетост, обучения и курсове за дигитални компетентности.

Вълов обръща внимание и на уязвимите групи на пазара на труда, както и на регионалните дисбаланси. Основният пазар на труда е концентриран в големите градове, докато в обезлюдените райони липсват достатъчно работодатели и икономическа активност.

На този фон ниската безработица не решава всички проблеми. По данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на 2026 г. коефициентът на безработица е 3,2%, а заетостта сред хората на възраст 15–64 години достига 70,5%.

Тези числа показват сравнително силен пазар на труда, но и ограничен свободен резерв от хора, които могат бързо да започнат работа. Именно затова недостигът на кадри остава проблем, въпреки ниската безработица.

Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Смилен Вълов
Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Смилен Вълов Източник: БТА

Според Вълов ситуацията не позволява успокоение. Той посочва, че кризата в Европа се отразява със закъснение и у нас, а делът на масовите съкращения заради намалени поръчки от европейските пазари се повишава.

Така пазарът на труда се оказва под натиск в две посоки. От една страна, работодателите трудно намират достатъчно хора с нужните умения. От друга — част от предприятията са изправени пред по-слабо търсене и несигурна икономическа среда.

Сред темите на конференцията са синдикалните действия и политики за защита на работните места, насърчаване на инвестициите и създаване на по-предвидима регулаторна среда.

Предизвикателството пред пазара на труда вече не е само броят на безработните. Все по-важни стават квалификацията на хората, регионалните различия, демографската картина и способността на институциите, бизнеса и синдикатите да реагират заедно.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: БТА    
Недостиг на работна ръка Пазар на труда Демографски процеси Агенция по заетостта Ниска безработица Обучения и курсове Регионални дисбаланси Синдикати Икономическа несигурност Квалификация на хората
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