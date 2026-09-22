Откриха мъртва в София посланичката на Португалия

П осланичката на Португалия в България Ана Мария Рибейро да Силва е открита мъртва в дома си в столичния квартал "Лозенец".

66-годишният дипломат не се е явила на работа, което е притеснило нейни служители.

Тялото ѝ било открито около обяд в дома ѝ, съобщи "24 часа".

По предварителни данни причината за смъртта е инфаркт. По тялото не са установени следи от насилие.

Ана Мария Рибейро да Силва беше посланик на Португалия в България от декември 2020 г. Преди това е заемала същия пост в Словакия.

Тя е завършила право в Лисабонския университет. Професионалният ѝ път включва работа в Париж, Хелзинки, Москва и Виена. В Португалия е била съветник на министъра на външните работи и на председателя на парламента.