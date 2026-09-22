България

За изборите се записаха рекордните 28 кандидат-президенти

Предизборната кампания започва в 00:00 часа на 25 септември

Николай Киров Николай Киров

22 септември 2026, 22:34
За изборите се записаха рекордните 28 кандидат-президенти
Източник: iStock

О бщо 28 кандидат-президентски двойки са подали документи за участие в изборите на 25 октомври, като днес в 17:00 часа изтече крайният срок за регистрация в Централната избирателна комисия (ЦИК). Това е рекорден брой кандидатури - на предишните избори през 2021 година претендентите са били 24, а пет години по-рано - 22, предава "Фокус".

Предизборната кампания започва в 00:00 часа на 25 септември и приключва в 24:00 часа на 23 октомври. Ако на първия тур нито един от кандидатите не получи повече от половината от действителните гласове, ще се проведе балотаж между двамата кандидати с най-много гласове. Той ще се състои на 1 ноември.

Жребият за определяне на поредните номера в бюлетината ще бъде изтеглен утре, на 23 септември, във фоайето на сградата на Народното събрание. 

Финален срок за „Дондуков“ 2: ЦИК чака последните кандидатури

В последния ден на регистрацията се появиха и нови играчи - макар, че "Възраждане" отдавна регистрираха партията за участие, днес те обявиха и вписаха имената на своите кандидати за президент и вицепрезидент - лидерът на партията Костадин Костадинов и евродепутатът Петър Волгин. Днес документи в ЦИК за регистрация подаде и бившия служебен министър на земеделието Иван Христанов. 

Това са всички 28 кандидат-президентски двойки: 

-Лъчезар Аспарухов Аврамов - кандидат за президент и Ивайло Дражев Атанасов - кандидат за вицепрезидент

-Венцислав Атанасов Ангелов - кандидат за президент и Атанас Иванов Стефанов - кандидат за вицепрезидент

Нако Райнов Стефанов - кандидат за президент и Нина Петкова Ламбова - кандидат за вицепрезидент

-Камен Захариев Тасков - кандидат за президент и Галя Димитрова Иванова - кандидат за вицепрезидент

-Борис Кирилов Анзов - кандидат за президент и Бранимир Мичев Мичев - кандидат за вицепрезидент

-Радостин Петев Василев - кандидат за президент и Красимир Цветков Манов - кандидат за вицепрезидент

-Методи Веселинов Бъчваров - кандидат за президент и Ленин Велинов Станоев - кандидат за вицепрезидент

-Александър Трифонов Томов - кандидат за президент и Сергей Петков Инджов - кандидат за вицепрезидент

-Волен Николов Сидеров - кандидат за президент и Славчо Георгиев Велков - кандидат за вицепрезидент

-Ивелин Людмилов Михайлов - кандидат за президент и Юлиана Младенова Матеева - кандидат за вицепрезидент

-Мария Петрова Колева - кандидат за президент и Валери Йорданов Велковски - кандидат за вицепрезидент

-Боян Боянов Станков Расате - кандидат за президент и Йордан Стоянов Манасиев - кандидат за вицепрезидент

-Величка Неделчова Георгиева - кандидат за президент и Росен Игнатов Иванов - кандидат за вицепрезидент

-Искра Йорданова Недева - кандидат за президент и Стоян Руменов Георгиев - кандидат за вицепрезидент

-Иванка Великова Цветанова–Петкова - кандидат за президент и Панайот Александров Кючуков - кандидат за вицепрезидент

-Николай Нанков Ненчев - кандидат за президент и Цвета Кирилова Кирилова- кандидат за вицепрезидент

-Иво Иванов Лулчев - кандидат за президент и Стефан Димитров Попов - кандидат за вицепрезидент

-Пламен Панайотов Пасков - кандидат за президент и Светозар Стоянов Съев - кандидат за вицепрезидент

-Йордан Иванов Малджански - кандидат за президент и Валентин Асенов Христов - кандидат за вицепрезидент

-Илияна Малинова Йотова - кандидат за президент и Кирил Александров Вълчев - кандидат за вицепрезидент

-Андрей Атанасов Гюров - кандидат за президент и Георги Димитров Кандев - кандидат за вицепрезидент

-Ивайло Петров Симеонов - кандидат за президент и Косьо Христов Стойчев - кандидат за вицепрезидент

-Явор Бориславов Генов - кандидат за президент и Максим Генов Велков - кандидат за вицепрезидент

-Георги Николов Димов - кандидат за президент и Димитър Атанасов Шивиков - кандидат за вицепрезидент

-Росен Пламенов Миленов - кандидат за президент и Иван Стефанов Иванов - кандидат за вицепрезидент

-Костадин Тодоров Костадинов - кандидат за президент и Петър Петров Волгин - кандидат за вицепрезидент

-Иван Маркос Христанов - кандидат за президент и Стоянка Гинева Черкезова - кандидат за вицепрезидент

-Румяна Методиева Ченалова - кандидат за президент и Георги Минчев Георгиев - кандидат за вицепрезидент

До 9 септември партиите и коалициите трябва да се регистрират за президентския вот

Припомняме, че управляващото мнозинство измени и Изборния кодекс, специално за президентските избори. Сред основните акценти в него са изцяло машинен вот, хартиените бюлетини остават единствено в секции с под 300 избиратели. Също така няма да има изборен район "Чужбина", многомандатните райони стават 31, вместо досегашните 32. Премахнато беше и ограничението за до 20 секции извън дипломатическите и консулските представителства в държавите, които не са в Европейския съюз.

Редактор: Николай Киров
Източник: Фокус    
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За изборите се записаха рекордните 28 кандидат-президенти

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