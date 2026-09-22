Белият дом стартира онлайн канал „Тръмп ТВ“ на фона на спор с американски медии

Белият дом стартира денонощен онлайн канал „Тръмп ТВ“, който засега излъчва речи на Доналд Тръмп, кадри от военни учения и материали за дейността на администрацията, без собствени журналистически предавания.

Стартирането му идва на фона на ескалирал спор с медиите, след като Тръмп ограничи достъпа на журналисти от CNN, MSNBC и Politico до Белия дом; трите медии заведоха дело, определяйки мярката като заплаха за свободата на печата.

В знак на протест New York Times и Washington Post намалиха част от отразяването на президента, докато Белият дом заяви, че новият канал ще показва „всеки важен момент“, който според администрацията традиционните медии пропускат.

The White House has launched Trump TV, a round-the-clock streaming platform featuring presidential speeches, public appearances and administration updates, as CNN, MS NOW and Politico challenge restrictions on their access to the White House.https://t.co/OrgF7PVLvy — businessline (@businessline) September 22, 2026

Белият дом стартира свой собствен онлайн канал „Тръмп ТВ“, докато спорът с основните американски медии ескалира, след като президентът Доналд Тръмп ограничи достъпа на журналисти от три от тях до Белия дом, предаде ДПА.

Каналът стартира снощи, като първоначално излъчва речи на Тръмп и кадри от военни учения на САЩ, придружени от хвалебствени коментари за способностите на въоръжените сили.

Белият дом съобщи в социалната мрежа „Екс“, че излъчването ще бъде денонощно и ще включва „минали събития, съобщения, както и най-важното и интересното от дейността на администрацията – всичко на едно място“.

Тръмп спря достъпа до Белия дом на три медии

Засега не се излъчват оригинални продукции или журналистически предавания.

Стартът на „Тръмп ТВ“ последва обявеното от Тръмп в петък решение да прекрати достъпа до Белия дом на журналисти от Си Ен Ен, Ем Ес Ен Би Си и „Политико“, с което ескалира продължаващият отдавна спор с медиите.

Тръмп обвини въпросните медии в разпространение на фалшиви новини. Критиците разглеждат този ход като опит за сплашване и атака срещу свободата на печата.

Белият дом ще реши кои медии ще имат право да отразяват Тръмп

Вчера трите медии заведоха дело срещу администрацията, заявявайки, че действията ѝ застрашават „свободата на печата и правото на обществеността на независима журналистика, свободна от правителствена намеса“.

Други големи американски медии реагираха, като ограничиха отразяването на дейността на президента. В знак на протест вестниците „Ню Йорк Таймс“ и „Вашингтон Пост“ също намалиха обема на снимковия материал, отразяващ Тръмп.

Наскоро президентът обвини водещи американски медии не само в умишлено разпространение на неверни информации, но и в това, че не отразяват достатъчно постиженията му. От Белия дом заявиха, че „Тръмп ТВ“ ще промени това: „Не всеки важен момент е попадал в ефира на вашата телевизия, но сега това е възможно.“