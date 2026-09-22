Председателят на парламента отбеляза 118 години от Независимостта на България

П редседателят на Народното събрание Михаела Доцова заяви, че когато българите са единни, имат общи цели и работят заедно, огънят на българщината ще гори вечно. Това тя посочи в словото си по повод 118-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България във Велико Търново.

Как България отбелязва Деня на независимостта

Доцова прие рапорта на командващия тържествената заря-проверка на площад „Цар Асен I" във Велико Търново. Тя подчерта, че не трябва да се смята, че настоящият момент е по-труден от миналото, нито да се поставят разделителни линии, тъй като те лесно се чертаят, но трудно се преодоляват. Председателят на парламента призова за оставяне на наследство от доброта, отдаденост и честност на бъдещите поколения, както и за запазване на каузата за единство.

Източник: БГНЕС

Доцова припомни, че през 1908 г. във Велико Търново Христо Славейков, тогавашен председател на парламента и син на възрожденския книжовник Петко Славейков, се обръща към Фердинанд с молба от името на народното представителство да приеме титлата цар. Тя отбеляза и участието на министър-председателя Александър Малинов – автор на манифеста, петкратен премиер на България и председател на 23-тото Обикновено народно събрание. По думите ѝ новината за обявяването на независимостта бързо се разпространила из цялата българска територия, а българите излезли на манифестации и тържества, макар да били необходими месеци дипломатически усилия, преди независимостта да бъде официално призната.

Председателят на Народното събрание подчерта значението на разказването на историята за запазване на паметта за фактите и имената, както и за следването на примера за единение. Тя посочи, че тогавашните политици също са се сблъсквали с трудности и разделения, но са запазили единство в убеждението си за бъдещето на страната – завет, който трябва да бъде предаден на следващите поколения.

Доцова определи 22 септември като дата, на която всеки българин, независимо къде се намира, отправя поглед към старопрестолното Търново – историческата и духовна столица на България, където е обявена независимостта. Тя определи събитието като държавническо действие със съществени последици за съдбата на българския народ, постигнато чрез смелост, премерени решения и дипломатически усилия, добавяйки, че то показва как винаги съществува мирен подход за преодоляване на кризисни ситуации.

Какви послания отправиха политиците по повод Деня на независимостта

На тържествената заря-проверка присъстваха народни представители от всички парламентарно представени сили, министри, кметът на Велико Търново Даниел Панов, председателят на Общинския съвет Венцислав Спирдонов, Великотърновският митрополит Григорий, началникът на Националния военен университет „Васил Левски" бригаден генерал Станчо Кайков, представители на образователни и държавни институции, граждани и журналисти.