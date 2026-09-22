България

Председателят на парламента отбеляза 118 години от Независимостта на България

Доцова прие рапорта на командващия тържествената заря-проверка на площад „Цар Асен I" във Велико Търново

Николай Киров Николай Киров

22 септември 2026, 22:26
Председателят на парламента отбеляза 118 години от Независимостта на България
Източник: БГНЕС

П редседателят на Народното събрание Михаела Доцова заяви, че когато българите са единни, имат общи цели и работят заедно, огънят на българщината ще гори вечно. Това тя посочи в словото си по повод 118-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България във Велико Търново.

Как България отбелязва Деня на независимостта

Доцова прие рапорта на командващия тържествената заря-проверка на площад „Цар Асен I" във Велико Търново. Тя подчерта, че не трябва да се смята, че настоящият момент е по-труден от миналото, нито да се поставят разделителни линии, тъй като те лесно се чертаят, но трудно се преодоляват. Председателят на парламента призова за оставяне на наследство от доброта, отдаденост и честност на бъдещите поколения, както и за запазване на каузата за единство.

Източник: БГНЕС

Доцова припомни, че през 1908 г. във Велико Търново Христо Славейков, тогавашен председател на парламента и син на възрожденския книжовник Петко Славейков, се обръща към Фердинанд с молба от името на народното представителство да приеме титлата цар. Тя отбеляза и участието на министър-председателя Александър Малинов – автор на манифеста, петкратен премиер на България и председател на 23-тото Обикновено народно събрание. По думите ѝ новината за обявяването на независимостта бързо се разпространила из цялата българска територия, а българите излезли на манифестации и тържества, макар да били необходими месеци дипломатически усилия, преди независимостта да бъде официално призната.

Председателят на Народното събрание подчерта значението на разказването на историята за запазване на паметта за фактите и имената, както и за следването на примера за единение. Тя посочи, че тогавашните политици също са се сблъсквали с трудности и разделения, но са запазили единство в убеждението си за бъдещето на страната – завет, който трябва да бъде предаден на следващите поколения.

Доцова определи 22 септември като дата, на която всеки българин, независимо къде се намира, отправя поглед към старопрестолното Търново – историческата и духовна столица на България, където е обявена независимостта. Тя определи събитието като държавническо действие със съществени последици за съдбата на българския народ, постигнато чрез смелост, премерени решения и дипломатически усилия, добавяйки, че то показва как винаги съществува мирен подход за преодоляване на кризисни ситуации.

Какви послания отправиха политиците по повод Деня на независимостта

На тържествената заря-проверка присъстваха народни представители от всички парламентарно представени сили, министри, кметът на Велико Търново Даниел Панов, председателят на Общинския съвет Венцислав Спирдонов, Великотърновският митрополит Григорий, началникът на Националния военен университет „Васил Левски" бригаден генерал Станчо Кайков, представители на образователни и държавни институции, граждани и журналисти.

Източник: БГНЕС

 

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Независимост на България Велико Търново Михаела Доцова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
За изборите се записаха рекордните 28 кандидат-президенти

За изборите се записаха рекордните 28 кандидат-президенти

Тръмп пред ООН: Америка се завърна

Тръмп пред ООН: Америка се завърна

Йотова запозна върховния комисар на ООН по правата на човека с казуса с Ива Михайлова

Йотова запозна върховния комисар на ООН по правата на човека с казуса с Ива Михайлова

Откриха мъртва в София посланичката на Португалия

Откриха мъртва в София посланичката на Португалия

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
11 метода как да успокоим сексуално възбудено куче

11 метода как да успокоим сексуално възбудено куче

dogsandcats.bg
Авария блокира полета на президента Йотова в САЩ
Ексклузивно

Авария блокира полета на президента Йотова в САЩ

Преди 1 ден
Турция отне гражданството на над 6000 души
Ексклузивно

Турция отне гражданството на над 6000 души

Преди 1 ден
Арестуваха Калин Джорджеску в Румъния
Ексклузивно

Арестуваха Калин Джорджеску в Румъния

Преди 1 ден
Тръмп: Който спечели при ИИ, печели всичко!
Ексклузивно

Тръмп: Който спечели при ИИ, печели всичко!

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп се срещна със Зеленски в Ню Йорк

Тръмп се срещна със Зеленски в Ню Йорк

Свят Преди 2 часа

Зеленски: Надявам се, че ще сложим край на тази война и президентът Тръмп ще ни помогне

Йотова и Пелегрини: Европа отсъства в преговорите за Украйна

Йотова и Пелегрини: Европа отсъства в преговорите за Украйна

България Преди 3 часа

Йотова и Пелегрини обсъдиха и Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз

Арести в Гърция за измама със стоки от България

Арести в Гърция за измама със стоки от България

Свят Преди 7 часа

Престъпната организация е изградила сложна мрежа от компании фантоми

Първи сняг падна в Пампорово

Първи сняг падна в Пампорово

България Преди 8 часа

Тази сутрин температурата там е била 4 градуса.

Евростат: България е първа в Европейския съюз по поскъпване на горивата

Евростат: България е първа в Европейския съюз по поскъпване на горивата

България Преди 8 часа

Във всички държави членки на ЕС с изключение на Малта цените на горивата се покачват

Четирима задържани във връзка със стрелбата в Турция

Четирима задържани във връзка със стрелбата в Турция

Свят Преди 9 часа

Заподозреният ученик и трима негови близки са задържани, след като младежът е стрелял с ловна пушка край гимназия в Тургутлу

Президентът на Русия Владимир Путин

Песков за Гренландия: Сделката между САЩ, Дания и острова не засяга Русия

Свят Преди 9 часа

Говорителят на Кремъл заяви, че евентуалното споразумение е въпрос на съответните държави.

Нова група американски военни се е запътила към Литва

Нова група американски военни се е запътила към Литва

Свят Преди 9 часа

Науседа благодари на президента Доналд Тръмп и на администрацията на САЩ, като добави, че това е от значение за Литва и за сигурността в региона

Представители на партия „Възраждане“ внасят документи в Централната избирателна комисия за регистрация за участие в изборите за президент и вицепрезидент на Република България

"Възраждане" внесе документи в ЦИК за участие в президентските избори

България Преди 9 часа

От „Възраждане“ заявиха очакване за участие на втори тур и спечелване на изборите

Кога настъпва есенното равноденствие

Кога настъпва есенното равноденствие

България Преди 10 часа

Астрономическата есен настъпва в 03:05 часа на 23 септември, съобщиха от НИМХ

Телевизионни камери на фона на Белия дом

Белият дом стартира онлайн канал „Тръмп ТВ“ на фона на спор с американски медии

Свят Преди 10 часа

Каналът започна с речи на Доналд Тръмп и кадри от военни учения на САЩ

„Свобода на колела“

Приключението „Свобода на колела“ започва по NOVA

Любопитно Преди 11 часа

Не пропускайте началото на телевизионната обиколка из забележителни кътчета на България – тази събота от 16:30 ч.

Отиде си съпругата на Васил Михайлов - журналистката Гергана Михайлова

Отиде си съпругата на Васил Михайлов - журналистката Гергана Михайлова

България Преди 11 часа

Михайлова беше дългогодишна спътница в живота на актьора Васил Михайлов, който през 2019 г. загуби с нея сина им Александър, а сега преживява нова тежка загуба

<p>&bdquo;Възраждане&ldquo; обяви кандидата си за президент</p>

Костадин Костадинов е кандидатът за президент на „Възраждане“

България Преди 11 часа

Общо 27 инициативни комитета и осем партии подадоха документи за участие

Принцовете Филип, Уилям, Хари и Чарлз, заедно с Чарлз Спенсър (в средата), вървят след ковчега на принцеса Даяна по време на погребалната церемония, 6 септември 1997 г.

„Скоро ще я забравим“: Думите, които братът на принцеса Даяна твърди, че е чул от крал Чарлз

Свят Преди 12 часа

Братът на Даяна твърди, че двамата са се скарали за участието на Уилям и Хари в погребалната процесия през 1997 г.

ООН

ООН: Русия засилва репресиите срещу критици в чужбина след 2022 г.

Свят Преди 12 часа

Специалният докладчик Мариана Кацарова представи доклад, основан на близо 400 документирани случая на транснационални репресии

Всичко от днес

От мрежата

Как да социализирам малко коте

dogsandcats.bg

17 есенни опасности за кучетата, които не бива да подценявате

dogsandcats.bg
1

Над 23 хиляди евро дарения в борбата с горските пожари

sinoptik.bg
1

Още 5 картала с GPS предаватели

sinoptik.bg

Комплимент или обида? 10 неща, които жените трябва да спрат да си казват една на друга

Edna.bg

Принц Хари се готви да разкаже историята на Даяна по свой начин

Edna.bg

Изтече крайният срок за регистрация: 28 кандидатпрезидентски двойки подадоха документи в ЦИК

Nova.bg

Тръмп пред ООН: За мен беше удоволствие да разреша осем войни

Nova.bg