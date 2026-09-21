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Арестуваха Калин Джорджеску в Румъния

Днес румънските власти съобщиха, че разследват Джорджеску и още четирима заподозрени за извършване на измама

Николай Киров Николай Киров

21 септември 2026, 22:16
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Б ившият кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску беше задържан днес по подозрение в измама от румънската полиция и румънската Дирекция за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT), предаде „Аджерпрес“. 

Джорджеску стана известен, когато неочаквано спечели първия тур на президентските избори в Румъния през ноември 2024 г., осигурявайки си 23 процента от гласовете, прип омня „Политико“. През декември 2024 г. обаче Конституционният съд на Румъния анулира изборите и забрани на Джорджеску да се кандидатира отново поради връзките на кампанията му с руска операция за влияние.

Прокурори правят претърсвания в рамките на разследването срещу Джорджеску

Днес румънските власти съобщиха, че разследват Джорджеску и още четирима заподозрени за извършване на измама и сформиране на организирана престъпна група, която според прокурорите е измамила румънски бизнесмен, като му е обещала достъп до многомилионно банково финансиране в чужбина в замяна на парични гаранции. „Извършителите са действали, като са подвели и измамили румънски бизнесмен (...) членовете на организираната престъпна група са имали за цел да получат финансовите гаранции, внесени от жертвата, за да получат достъп до съответните кредити“, се отбелязва в прессъобщение на DIICOT, според което жертвата на измамата е загубила повече от 1,1 милиона евро.

По информация на румънската полиция тази сутрин Джорджеску е спрян от полицейски служители, докато се е движел с личния си автомобил, и е отведен в дома си в Могошоая (недалеч от Букурещ), за да съдейства при направата на обиск на мястото. По-късно той е отведен в централата на DIICOT, където е разпитан по случая. По информация на DIICOT във връзка с разследването днес са извършени обиски на общо пет обекта на територията на страната, като наред с Джорджеску са разпитани и още двама заподозрени. 

Наказателно дело срещу кампанията на Джорджеску в Румъния

По време на разпита на Джорджеску пред сградата на DIICOT днес са се събрали десетки поддръжници на бившия кандидат за президент, отбелязва Аджерпрес. 

По настоящем Джорджеску е изправен пред две отделни наказателни дела – едно за предполагаемо противодействие на конституционния ред на Румъния чрез планиране на насилствен преврат и друго за предполагаемо насърчаване на фашистка идеология.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Кристиан Стратев    
Калин Джорджеску Румъния арест
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